Warum ist die Commerzbank Aktie DAX Verlierer der Woche?

UniCredit hat alle Genehmigungen erhalten und greift nach dem Aufsichtsrat, die Hoffnung auf eine höhere Übernahmeprämie schwindet.

Welche ISIN und WKN hat die Commerzbank Aktie?

Die ISIN lautet DE000CBK1001, die WKN CBK100, das Handelssymbol CBK. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter CRZBY gehandelt.

Wann findet die außerordentliche Hauptversammlung statt?

Voraussichtlich Anfang Januar 2027.