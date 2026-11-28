Für die Commerzbank Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Handelssymbol: CBK, US-Handelssymbol: CRZBY) war es eine schwarze Woche. Sie verlor 10,12 Prozent und schloss am Freitag bei 32,67 Euro. Damit ist das Frankfurter Geldhaus mit weitem Abstand der größte DAX Verlierer der Woche, während der Leitindex 2,6 Prozent zulegte. Seit dem Hoch im November hat die Commerzbank-Aktie laut dpa-AFX knapp 22 Prozent verloren.
Commerzbank Aktie: DAX Verlierer der Woche – minus 10 Prozent, UniCredit übernimmt das Kommando, was bleibt den Aktionären?
Die Commerzbank Aktie ist der größte DAX Verlierer der Woche: Minus 10,12 Prozent auf 32,67 Euro. Mit allen Genehmigungen in der Tasche greift UniCredit nach dem Aufsichtsrat, die Übernahmefantasie verschwindet aus dem Kurs. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Chancen.
Wochenanalyse
Verlustserie auf der Zielgeraden: so lief die Woche der Commerzbank Aktie
Mit jeder Genehmigung für UniCredit rutschte der Kurs weiter ab.
Zur Wochenmitte gab die polnische Aufsicht grünes Licht für die Commerzbank-Tochter mBank, damit hatte UniCredit alle Genehmigungen beisammen. Noch am selben Tag beantragte UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank. Am Donnerstag war die Commerzbank Aktie mit einem Minus von 2,55 Prozent der einzige DAX-Verlierer, während 39 von 40 Werten stiegen. Am Freitag folgte ein weiteres Minus von 1,89 Prozent auf den tiefsten Stand seit März.
Die Gründe
Kontrolle ohne Prämie: was den Wochenverlierer belastete
Auf der außerordentlichen Hauptversammlung, die voraussichtlich Anfang Januar stattfindet, sollen 9 der 10 Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat ausgetauscht werden. UniCredit-Chef Andrea Orcel soll Jens Weidmann als Vorsitzenden ablösen. Nach Vollzug des Angebots soll UniCredit rund 46 Prozent halten und hätte damit faktisch die Kontrolle, ohne allen Aktionären eine hohe Prämie zu zahlen. Genau das belastet die Commerzbank Aktie: Die Hoffnung auf einen Bieterkampf schwindet. Geplant ist zudem ein Abbau von rund 7.000 Stellen.
Alle Genehmigungen
UniCredit hat grünes Licht von allen Aufsehern.
Neuer Aufsichtsrat
9 von 10 Aktionärsvertretern sollen gehen.
Orcel an die Spitze
Der UniCredit-Chef soll den Vorsitz übernehmen.
Prämie schwindet
Ein Bieterkampf wird unwahrscheinlich.
Einordnung
Operativ stark, strategisch fremdbestimmt
Operativ läuft es bei der Commerzbank gut: Für 2026 peilt sie mindestens 3,4 Milliarden Euro Gewinn an. Die Analysten sehen die Commerzbank Aktie im Schnitt deutlich höher, das mittlere Kursziel von zwölf Experten liegt bei 42,38 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Laut dpa-AFX bleiben die Kursgewinne seit dem Einstieg von UniCredit im September 2024 trotz des Rückschlags beachtlich.
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Warum ist die Commerzbank Aktie DAX Verlierer der Woche?
UniCredit hat alle Genehmigungen erhalten und greift nach dem Aufsichtsrat, die Hoffnung auf eine höhere Übernahmeprämie schwindet.
Welche ISIN und WKN hat die Commerzbank Aktie?
Die ISIN lautet DE000CBK1001, die WKN CBK100, das Handelssymbol CBK. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter CRZBY gehandelt.
Wann findet die außerordentliche Hauptversammlung statt?
Voraussichtlich Anfang Januar 2027.
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