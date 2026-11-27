Warum ist die Commerzbank Aktie heute DAX Verlierer?

UniCredit will nach der letzten Genehmigung rasch den Aufsichtsrat umbauen, die Hoffnung auf eine höhere Prämie schwindet.

Welche ISIN und WKN hat die Commerzbank Aktie?

Die ISIN lautet DE000CBK1001, die WKN CBK100, das Handelssymbol CBK. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter CRZBY gehandelt.

Wie viele Commerzbank-Aktien hält UniCredit?

Derzeit 27,93 Prozent, nach Vollzug sollen es rund 46,29 Prozent sein.