Die Commerzbank Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Handelssymbol: CBK, US-Handelssymbol: CRZBY) kommt nicht zur Ruhe. Am Freitagmorgen fällt das Papier des Frankfurter Geldhauses auf 33,14 Euro, ein Minus von 0,48 Prozent. Damit gehört die Commerzbank erneut zu den DAX Verlierern am Morgen. Schon am Donnerstag hatte die Commerzbank-Aktie 2,6 Prozent verloren und war als einziger DAX-Wert im Minus geblieben.
Commerzbank Aktie: DAX Verlierer am Morgen – UniCredit greift nach dem Aufsichtsrat, Orcel soll an die Spitze, was bleibt den Aktionären von der Übernahme?
Die Commerzbank Aktie gehört am Freitagmorgen erneut zu den DAX Verlierern: Minus 0,48 Prozent auf 33,14 Euro. Nach der letzten Genehmigung will UniCredit rasch den Aufsichtsrat umbauen, Konzernchef Andrea Orcel soll den Vorsitz übernehmen. Was hinter dem Kursrückgang der Commerzbank Aktie steckt.
Der Auslöser
UniCredit übernimmt das Kommando: warum die Commerzbank Aktie fällt
Mit der letzten Genehmigung in der Tasche macht UniCredit Tempo – und die Übernahmeprämie schwindet aus dem Kurs.
UniCredit hat die letzte nötige Genehmigung erhalten und will nun eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen lassen. Dort sollen 9 der 10 Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat ausgetauscht werden, UniCredit-Chef Andrea Orcel soll Jens Weidmann als Vorsitzenden ablösen. Derzeit hält UniCredit 27,93 Prozent, nach Vollzug sollen es rund 46,29 Prozent sein. Geplant ist ein Abbau von rund 7.000 Stellen. Der Bund, weiterhin Aktionär, will keine Vertreter in das Gremium entsenden. Für die Commerzbank Aktie bedeutet das: Ein höheres Gegenangebot wird immer unwahrscheinlicher.
Umbau des Aufsichtsrats
UniCredit will 9 von 10 Aktionärsvertretern austauschen.
Orcel an die Spitze
Der UniCredit-Chef soll Jens Weidmann ablösen.
Stellenabbau
Rund 7.000 Stellen sollen wegfallen.
Bund hält sich raus
Berlin entsendet keine Vertreter.
Die Fundamentaldaten
Kontrolle ohne Prämie: das Dilemma der Aktionäre
Mit knapp 46 Prozent hätte UniCredit faktisch die Kontrolle über die Commerzbank, ohne allen Aktionären eine hohe Prämie zahlen zu müssen. Genau das belastet die Commerzbank Aktie: Die Fantasie auf einen Bieterkampf oder ein deutlich verbessertes Angebot schwindet. Zugleich dürfte der Stellenabbau Umbaukosten verursachen. Auf der Habenseite stehen die hohen Zinsen und die Aussicht auf Synergien im gemeinsamen Konzern.
Die Marken
Commerzbank Aktie: 33 Euro als Haltelinie
Charttechnisch kämpft die Commerzbank Aktie um die Marke von 33 Euro. Fällt sie darunter, rückt der Bereich um 32 Euro in den Fokus. Nach oben muss das Papier erst wieder über 34 Euro steigen, um den Rückschlag der Vortage auszugleichen.
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Warum ist die Commerzbank Aktie heute DAX Verlierer?
UniCredit will nach der letzten Genehmigung rasch den Aufsichtsrat umbauen, die Hoffnung auf eine höhere Prämie schwindet.
Welche ISIN und WKN hat die Commerzbank Aktie?
Die ISIN lautet DE000CBK1001, die WKN CBK100, das Handelssymbol CBK. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter CRZBY gehandelt.
Wie viele Commerzbank-Aktien hält UniCredit?
Derzeit 27,93 Prozent, nach Vollzug sollen es rund 46,29 Prozent sein.
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