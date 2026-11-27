Warum ist die Commerzbank Aktie heute DAX Verlierer?

Auf der Zielgeraden der UniCredit-Übernahme setzt sich die Verlustserie fort, die Hoffnung auf eine höhere Prämie schwindet.

Welche ISIN und WKN hat die Commerzbank Aktie?

Die ISIN lautet DE000CBK1001, die WKN CBK100, das Handelssymbol CBK. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter CRZBY gehandelt.

Wann findet die außerordentliche Hauptversammlung statt?

Sie soll voraussichtlich Anfang Januar 2027 stattfinden.