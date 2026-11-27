Die Commerzbank Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Handelssymbol: CBK, US-Handelssymbol: CRZBY) kommt nicht zur Ruhe. Am Freitagabend steht das Papier des Frankfurter Geldhauses bei 32,67 Euro, ein Minus von 1,89 Prozent. Damit ist die Commerzbank der größte DAX Verlierer am Abend, bereits zum zweiten Mal in Folge. Seit ihrem Hoch im November hat die Commerzbank-Aktie laut dpa-AFX knapp 22 Prozent verloren.
Commerzbank Aktie: DAX Verlierer am Abend – minus 22 Prozent seit dem November-Hoch, UniCredit übernimmt das Kommando, wo ist für die Aktionäre der Boden?
Die Commerzbank Aktie ist am Freitagabend der größte DAX Verlierer: Minus 1,89 Prozent auf 32,67 Euro. Auf der Zielgeraden der UniCredit-Übernahme setzt sich die Verlustserie fort, die Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit März. Was hinter dem Kursrückgang der Commerzbank Aktie steckt.
Der Auslöser
Übernahme auf der Zielgeraden: warum die Commerzbank Aktie fällt
Mit allen Genehmigungen in der Tasche macht UniCredit Tempo – und die Übernahmefantasie verschwindet aus dem Kurs.
Laut dpa-AFX verarbeiten die Anleger den näher rückenden Vollzug der UniCredit-Übernahme mit einer anhaltenden Verlustserie. UniCredit hat die letzte nötige Genehmigung erhalten und eine außerordentliche Hauptversammlung beantragt, die voraussichtlich Anfang Januar stattfinden soll. Dort sollen 9 der 10 Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat ausgetauscht werden, UniCredit-Chef Andrea Orcel soll Jens Weidmann als Vorsitzenden ablösen. Während die Commerzbank Aktie fiel, erholten sich die Papiere der UniCredit in Mailand um rund 4 Prozent.
Verlustserie
Die Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit März.
Neuer Aufsichtsrat
UniCredit will 9 von 10 Aktionärsvertretern austauschen.
Orcel an die Spitze
Der UniCredit-Chef soll den Vorsitz übernehmen.
UniCredit steigt
Die Italiener gewinnen in Mailand rund 4 Prozent.
Die Fundamentaldaten
Kontrolle ohne Prämie: das Dilemma der Aktionäre
Nach Vollzug des Angebots soll UniCredit rund 46 Prozent der Commerzbank halten und hätte damit faktisch die Kontrolle, ohne allen Aktionären eine hohe Prämie zu zahlen. Genau das belastet die Commerzbank Aktie: Die Fantasie auf einen Bieterkampf schwindet. Geplant ist zudem ein Abbau von rund 7.000 Stellen, der Bund will keine Vertreter in den Aufsichtsrat entsenden. Operativ läuft es dagegen gut: Für 2026 peilt die Bank mindestens 3,4 Milliarden Euro Gewinn an.
Die Analysten sehen die Commerzbank Aktie im Schnitt deutlich höher: Das mittlere Kursziel von zwölf Experten liegt bei 42,38 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Commerzbank Aktie: 32 Euro als letzte Haltelinie
Charttechnisch hat die Commerzbank Aktie die Marke von 33 Euro aufgegeben. Im Tagesverlauf rutschte sie zeitweise bis knapp über 32 Euro, diese Zone ist nun die entscheidende Unterstützung. Nach oben muss das Papier erst wieder über 33,30 Euro steigen, den Schlusskurs vom Donnerstag.
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Warum ist die Commerzbank Aktie heute DAX Verlierer?
Auf der Zielgeraden der UniCredit-Übernahme setzt sich die Verlustserie fort, die Hoffnung auf eine höhere Prämie schwindet.
Welche ISIN und WKN hat die Commerzbank Aktie?
Die ISIN lautet DE000CBK1001, die WKN CBK100, das Handelssymbol CBK. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter CRZBY gehandelt.
Wann findet die außerordentliche Hauptversammlung statt?
Sie soll voraussichtlich Anfang Januar 2027 stattfinden.
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