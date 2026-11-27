Die Commerzbank verdient so viel Geld wie nie zuvor – und doch dreht sich an der Börse fast alles um eine Frage: Wie lange bleibt sie eigenständig? Nach den besten Neunmonatszahlen der Konzerngeschichte rückt für die Commerzbank Aktie erneut der italienische Großaktionär in den Mittelpunkt.
Commerzbank Aktie: Bestes Neun-Monats-Ergebnis aller Zeiten – und UniCredit klopft immer lauter
Rekordgewinn, 3,2 Milliarden Euro Kapitalrückgabe, bestätigte Ziele. Doch die Zinsprognose sinkt und UniCredit darf ihren Anteil weiter ausbauen. Die Commerzbank Aktie zwischen Eigenständigkeit und Übernahmepoker.
Commerzbank AG · ISIN: DE000CBK1001 · WKN: CBK100 · Handelssymbol: CBK · US-Handelssymbol: CRZBY
Die Zahlen
Rekord mit kleinem Schönheitsfehler
Die Commerzbank steigerte den Nettogewinn im dritten Quartal 2026 um 45,2 Prozent auf 859 Millionen Euro; Analysten hatten mit 864 Millionen Euro gerechnet. Nach neun Monaten stehen 2,67 Milliarden Euro zu Buche – mehr als im gesamten Vorjahr. Das Ziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro Nettogewinn für 2026 bestätigte die Bank. Die Prognose für den Zinsüberschuss senkte sie wegen des härteren Wettbewerbs um Einlagen auf rund 8,5 Milliarden Euro. Für 2026 strebt die Commerzbank eine Kapitalrückgabe von rund 3,2 Milliarden Euro an.
Die Commerzbank liefert Rekordzahlen, um ihre Eigenständigkeit zu verteidigen. Für die Commerzbank Aktie bleibt der Übernahmepoker dennoch der größte Kurstreiber.
Der Großaktionär
UniCredit darf weiter zukaufen
Im Oktober 2026 erhielt UniCredit (ISIN: IT0005239360 · WKN: A2DJV6 · Handelssymbol: CRIN · US-Handelssymbol: UNCRY) die aufsichtsrechtliche Genehmigung, ihre Beteiligung an der Commerzbank über die bislang geltende Schwelle hinaus zu erhöhen. Das hält die Übernahmefantasie für die Commerzbank Aktie lebendig. Das Management setzt dagegen auf Eigenständigkeit und hohe Ausschüttungen.
Citi senkte das Kursziel im November auf 40 Euro, die DZ Bank reduzierte ihren fairen Wert von 46 auf 40 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Commerzbank Aktie
Wie hoch war der Gewinn nach neun Monaten?
2,67 Milliarden Euro, das beste Neunmonatsergebnis der Konzerngeschichte.
Was plant die Commerzbank bei der Ausschüttung?
Für 2026 strebt sie eine Kapitalrückgabe von rund 3,2 Milliarden Euro an.
Welche Rolle spielt UniCredit?
UniCredit ist Großaktionär und darf ihre Beteiligung nach einer Genehmigung vom Oktober weiter erhöhen.
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