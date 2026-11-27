Wie hoch war der Gewinn nach neun Monaten?

2,67 Milliarden Euro, das beste Neunmonatsergebnis der Konzerngeschichte.

Was plant die Commerzbank bei der Ausschüttung?

Für 2026 strebt sie eine Kapitalrückgabe von rund 3,2 Milliarden Euro an.

Welche Rolle spielt UniCredit?

UniCredit ist Großaktionär und darf ihre Beteiligung nach einer Genehmigung vom Oktober weiter erhöhen.