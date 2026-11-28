Coinbase Aktie: Minus 53 Prozent im Jahr, Umsatz um ein Drittel eingebrochen – und der Chef träumt von 400.000 Dollar je Bitcoin

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 18:08 3 Min.

Die größte US-Kryptobörse fällt schneller als der Bitcoin selbst. Goldman Sachs senkt das Kursziel und bleibt bei „Buy“. Die Coinbase Aktie erholt sich vom Dreijahrestief.

Bild: Flying Logos / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Wer an Kryptowährungen verdient, leidet doppelt, wenn sie fallen: Die Kurse sinken, und die Kunden handeln weniger. Die Coinbase Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 107,04 US-Dollar, ein Plus von 3,20 Prozent. Seit Jahresbeginn hat sie 52,7 Prozent verloren – deutlich mehr als der Bitcoin, der rund 31 Prozent im Minus liegt. Coinbase Global, Inc. · ISIN: US19260Q1076 · WKN: A2QP7J · Handelssymbol: 1QZ · US-Handelssymbol: COIN The Goldman Sachs Group, Inc. · ISIN: US38141G1040 · WKN: 920332 · Handelssymbol: GOS · US-Handelssymbol: GS Kursentwicklung seit Jahresbeginn −52,7 % Schlusskurs am 27. November, plus 3,20 Prozent 107,04 $ Umsatzrückgang im dritten Quartal auf 1,22 Mrd. $ −35 % 52-Wochen-Hoch 284,74 $ Quelle : Nasdaq-Kursdaten vom 27. November 2026; Coinbase, Ergebnis drittes Quartal 2026 laut Medienberichten Die Lage Der Hebel wirkt in beide Richtungen Im dritten Quartal fiel der Umsatz um 35 Prozent auf 1,22 Milliarden US-Dollar. Der Mechanismus ist einfach: Coinbase lebt zu einem großen Teil von Handelsgebühren. Fallen die Kryptokurse, sinkt die Handelsaktivität – das Unternehmen wird von niedrigeren Preisen und geringerem Volumen zugleich getroffen. Am Mittwoch markierte die Aktie ein Dreijahrestief; das 52-Wochen-Tief liegt bei 94,88 US-Dollar. Am Freitag half eine Branchenstudie, in der ein Analysehaus die Bewertung des Fintech-Sektors aufnahm. Bemerkenswert war das Geschehen am Feiertag davor: Während die Nasdaq geschlossen war, wechselten tokenisierte Coinbase-Aktien auf einer Blockchain den Besitzer – ein Vorgeschmack darauf, wie Aktienhandel rund um die Uhr aussehen könnte. Der Ausblick Weg vom Handel, hin zu neuen Erlösen Analyst James Yaro von Goldman Sachs senkte am 24. November 2026 das Kursziel für Coinbase von 210 auf 181 US-Dollar und bestätigte die Einstufung „Buy“. Hintergrund sind gesenkte Gewinnschätzungen wegen der schwächeren Handelsbedingungen. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Das Management arbeitet daran, die Abhängigkeit vom Spothandel zu verringern: mit Zahlungen über Stablecoins, Prognosemärkten, Abonnements und der hauseigenen Blockchain. Konzernchef Brian Armstrong bleibt beim Bitcoin langfristig optimistisch und hält 400.000 US-Dollar bis 2030 für möglich. Vom aktuellen Niveau wäre das ein Vielfaches – Beobachter halten das Ziel für unwahrscheinlich. Was für die Coinbase Aktie spricht Führende Stellung im US-Kryptohandel, neue Erlösquellen jenseits der Handelsgebühren, eine bestätigte Kaufempfehlung und ein halbierter Kurs. Was dagegen spricht Stark sinkender Umsatz, hohe Abhängigkeit von Kryptokursen und Handelsvolumen, Sicherheitsrisiken und gesenkte Gewinnschätzungen. Häufige Fragen zur Coinbase Aktie Wo steht die Coinbase Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 107,04 US-Dollar (plus 3,20 Prozent). Warum fällt sie stärker als der Bitcoin?

Weil bei sinkenden Kursen auch das Handelsvolumen und damit die Gebühreneinnahmen zurückgehen. Was sagt Goldman Sachs?

Analyst James Yaro senkte das Kursziel am 24. November von 210 auf 181 US-Dollar und bestätigte „Buy“. Fazit: Erst kommt der Handel zurück Die Coinbase Aktie ist ein gehebeltes Abbild der Stimmung am Kryptomarkt. Die neuen Geschäftsfelder brauchen Zeit. Bis dahin entscheidet das Handelsvolumen – und das folgt dem Bitcoin.

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