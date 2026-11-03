Coinbase Aktie: Kommt jetzt die große Krypto-Wende?

Die Coinbase-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer spannenden Ausgangslage. Einerseits leidet das Unternehmen unter einem schwierigen Kryptomarkt und erheblichen Kursschwankungen. Andererseits zeigen die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 deutliche Fortschritte bei der Diversifizierung des Geschäftsmodells. Coinbase gewinnt Marktanteile, steigert die Zahl seiner zahlenden Abonnenten und erschließt mit Stablecoins, Prognosemärkten und tokenisierten Vermögenswerten neue Einnahmequellen. Besonders bemerkenswert ist, dass Abonnements und Dienstleistungen inzwischen 49 % der Nettoerlöse ausmachen. Gleichzeitig erzielt Coinbase bereits das fünfzehnte Quartal in Folge ein positives bereinigtes EBITDA. Diese Entwicklungen sprechen für eine zunehmende wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit. Dennoch bleiben erhebliche Risiken bestehen. Die Profitabilität hängt weiterhin von den Marktbedingungen ab, regulatorische Unsicherheiten können neue Produkte belasten, und die Aktie reagiert empfindlich auf Veränderungen der Stimmung am Kryptomarkt. Goldman Sachs trägt diesen Risiken mit einer deutlichen Kurszielsenkung Rechnung. Analyst James Yaro reduziert das Kursziel von 244 auf 210 USD, bestätigt jedoch das Rating "buy". Gegenüber dem NASDAQ-Schlusskurs von 137,83 USD ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 52,4 %. Die entscheidende Erkenntnis: Goldman Sachs bleibt langfristig optimistisch, obwohl die kurzfristigen Erwartungen vorsichtiger ausfallen. Die Zukunft der Coinbase-Aktie hängt wesentlich davon ab, ob das Unternehmen seine neuen Geschäftsfelder erfolgreich ausbauen und die Abhängigkeit vom klassischen Kryptohandel weiter reduzieren kann. Sollte dies gelingen, könnte die aktuelle Bewertung langfristig attraktiv erscheinen. Sollte der Kryptomarkt dagegen länger schwach bleiben und die Profitabilität neuer Produkte hinter den Erwartungen zurückbleiben, drohen weitere Rückschläge. Coinbase-Aktie bei 137,83 USD: Goldman Sachs sieht weiterhin erhebliches Kurspotenzial – doch der Weg zum Kursziel 210 USD dürfte alles andere als eine ruhige Fahrt werden.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026