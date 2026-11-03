Die Coinbase-Aktie (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) steht unter massivem Verkaufsdruck! Während die Kryptowelt zwischen fallenden Kursen, schwankenden Handelsvolumina und der Hoffnung auf eine neue Wachstumsphase hin- und hergerissen ist, sorgt Goldman Sachs mit einer bemerkenswerten Aktienanalyse für Aufsehen. Die amerikanische Investmentbank senkt am 30. Oktober 2026 ihr Kursziel für Coinbase von 244 auf 210 USD, bestätigt jedoch ausdrücklich das Rating "buy". Ein widersprüchliches Signal? Keineswegs! Denn obwohl Goldman Sachs seine Bewertung um rund 13,9 % reduziert, liegt das neue Kursziel 210 USD noch immer deutlich über dem aktuellen Börsenkurs. Am Montag, dem 2. November 2026, schließt die Coinbase-Aktie an der NASDAQ bei 137,83 USD und verliert damit rund 4 %. Gegenüber diesem Schlusskurs ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von spektakulären 52,4 %. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Ist der jüngste Kursrückgang eine attraktive Gelegenheit, um auf die Zukunft der digitalen Finanzmärkte zu setzen, oder unterschätzt Goldman Sachs die Risiken einer anhaltenden Schwäche im Kryptohandel? Die Antwort ist komplizierter, als es die hohe Differenz zwischen Aktienkurs und Kursziel zunächst vermuten lässt. Denn Coinbase verändert gerade sein Geschäftsmodell. Aus einer stark vom Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen abhängigen Börse soll eine breit aufgestellte Plattform für digitale Finanzdienstleistungen werden. Goldman Sachs hält an dieser langfristigen Wachstumsperspektive fest, passt seine Bewertung aber an die schwierigeren Marktbedingungen an.
Coinbase Aktie: Kommt jetzt die große Krypto-Wende?
Goldman Sachs senkt Kursziel
Coinbase-Aktienanalyse: Goldman Sachs senkt Kursziel um 34 Dollar
Die aktuelle Coinbase-Aktienanalyse von Goldman Sachs vom 30. Oktober 2026 enthält zwei entscheidende Aussagen. Erstens reduziert die Investmentbank das Kursziel von 244 auf 210 USD. Zweitens bleibt das Rating "buy" unverändert. Verantwortlich für die Analyse ist Goldman-Sachs-Analyst James Yaro. Die Kürzung um 34 USD entspricht einem Rückgang von rund 13,9 %. Damit reagiert Goldman Sachs auf ein Marktumfeld, das für Kryptowährungsunternehmen schwieriger geworden ist. Gleichzeitig zeigt die bestätigte Kaufempfehlung, dass die Bank Coinbase weiterhin langfristige Chancen zutraut. Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt der Neubewertung. Einen Tag zuvor hatte Coinbase seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Diese zeigen einerseits eine robuste operative Entwicklung und Fortschritte bei neuen Geschäftsbereichen, andererseits aber auch die Auswirkungen des schwächeren Kryptomarktes. Die öffentlich dokumentierte Kernaussage der Goldman-Sachs-Analyse lautet: Das Kursziel wird auf 210 USD gesenkt, das Rating "buy" bleibt bestehen. Der vollständige Wortlaut der Research-Begründung ist nicht öffentlich verfügbar. Deshalb werden zusätzliche Aussagen von James Yaro nicht als angebliche Originalzitate ausgegeben. Allerdings lässt sich anhand der Quartalszahlen und seiner Fragen im Analystengespräch nachvollziehen, welche wirtschaftlichen Faktoren für die Bewertung von Coinbase besonders relevant sind.
Goldman Sachs bleibt optimistisch: Warum Coinbase mehr als eine Kryptobörse werden will
Das wichtigste Argument für die langfristige Entwicklung von Coinbase ist die zunehmende Diversifizierung des Geschäftsmodells. Das Unternehmen möchte nicht mehr ausschließlich vom Handel mit Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen abhängig sein. Stattdessen verfolgt Coinbase die Strategie einer umfassenden Handels- und Finanzplattform. Unter dem Konzept der "Everything Exchange" sollen verschiedene Anlageklassen und Finanzprodukte zusammengeführt werden. Dazu gehören klassische Kryptowährungen, Derivate, tokenisierte Vermögenswerte, Stablecoin-Dienstleistungen und Prognosemärkte. Für Coinbase könnte dies langfristig erhebliche Vorteile bieten. Je mehr Produkte ein Kunde innerhalb derselben Plattform nutzt, desto größer wird die Möglichkeit, zusätzliche Umsätze zu erzielen. Gleichzeitig könnte eine breitere Produktpalette die Abhängigkeit von einzelnen Marktsegmenten reduzieren. Besonders wichtig ist, dass nicht sämtliche neuen Geschäftsfelder unmittelbar von steigenden Kryptowährungskursen profitieren müssen. Einige Dienstleistungen könnten auch bei schwächerer Marktaktivität stabile Einnahmen liefern. Die bestätigte Kaufempfehlung von Goldman Sachs lässt sich vor diesem Hintergrund als Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens einordnen. Allerdings handelt es sich dabei um eine redaktionelle Bewertung der Geschäftsstrategie und nicht um ein wörtlich belegtes Argument aus dem vollständigen Research-Bericht von James Yaro.
Coinbase-Aktie: 719 Millionen Dollar Gewinn – doch der zweite Blick überrascht
Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 liefern ein bemerkenswertes Bild. Coinbase erzielte einen ausgewiesenen Nettogewinn von rund 719 Millionen USD. Auf den ersten Blick erscheint dies ausgesprochen beeindruckend. Doch Anleger sollten genauer hinsehen. Der bereinigte Nettogewinn betrug lediglich rund 78 Millionen USD. Die erhebliche Differenz hängt vor allem mit Bewertungsgewinnen auf gehaltene Kryptowährungen und Beteiligungen zusammen. Solche Effekte können die ausgewiesenen Ergebnisse stark beeinflussen, ohne unmittelbar die operative Ertragskraft des Unternehmens widerzuspiegeln. Das bereinigte EBITDA erreichte 333 Millionen USD und lag damit 60 % über dem Vorquartal. Besonders positiv: Coinbase erzielte bereits im fünfzehnten Quartal in Folge ein positives bereinigtes EBITDA. Diese Entwicklung zeigt, dass das Unternehmen trotz der schwierigen Marktbedingungen operative Gewinne erwirtschaften kann. Für die Coinbase-Aktie ist jedoch entscheidend, wie nachhaltig diese Profitabilität ist. Anleger sollten deshalb nicht ausschließlich auf den ausgewiesenen Nettogewinn achten, sondern auch die Entwicklung des bereinigten Ergebnisses, der laufenden Kosten und der wiederkehrenden Einnahmen berücksichtigen. Gerade in einer Branche mit erheblichen Kursschwankungen kann der Unterschied zwischen bilanziellen Gewinnen und operativer Ertragskraft besonders groß sein.
Coinbase gewinnt Marktanteile: Handelsgeschäft zeigt überraschende Stärke
Trotz des schwächeren Kryptomarktes konnte Coinbase seine Wettbewerbsposition verbessern. Im dritten Quartal 2026 erreichte das Unternehmen einen Anteil von 10,7 % am relevanten Kryptohandelsvolumen. Damit verzeichnete Coinbase bereits das vierte Quartal in Folge Marktanteilsgewinne. Besonders bemerkenswert ist, dass diese Fortschritte sowohl im klassischen Kassahandel als auch im Derivategeschäft erzielt wurden. Das Handelsvolumen mit Kryptoderivaten entwickelte sich über die vergangenen zwei Jahre besonders dynamisch. Coinbase berichtet hier von einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 179 %. Für die langfristige Bewertung ist diese Entwicklung von großer Bedeutung. Marktanteilsgewinne können dazu beitragen, dass Coinbase auch in einem schwächeren Marktumfeld zusätzliche Kunden und Handelsaktivitäten gewinnt. Sollte die allgemeine Nachfrage nach Kryptowährungen wieder deutlich steigen, könnte das Unternehmen überproportional profitieren. Allerdings ist der Wettbewerb intensiv. Andere Kryptobörsen und Finanzplattformen versuchen ebenfalls, ihre Marktposition auszubauen. Hinzu kommt, dass höhere Handelsvolumina nicht automatisch zu entsprechend höheren Gewinnen führen. Entscheidend sind die tatsächlich erzielten Gebühren, die Kosten der Handelsabwicklung und die Profitabilität der einzelnen Produkte.
Goldman Sachs: Stablecoins werden zum entscheidenden Wachstumstreiber
Ein besonders wichtiger Bestandteil der Coinbase-Aktienanalyse ist das Geschäft mit Stablecoins. Diese digitalen Vermögenswerte sollen ihren Wert gegenüber einer Referenzwährung, häufig dem US-Dollar, möglichst stabil halten. Coinbase profitiert insbesondere von der zunehmenden Nutzung des Stablecoins USDC. Im dritten Quartal 2026 erreichte der durchschnittliche USDC-Bestand innerhalb der Coinbase-Produkte einen Rekordwert von 22 Milliarden USD. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um 49 %. Besonders bemerkenswert ist, dass Coinbase bereits das vierzehnte Quartal in Folge einen neuen Höchststand meldete. Das Unternehmen profitiert wirtschaftlich unter anderem von seiner Beteiligung an den Erträgen des USDC-Ökosystems. Für Goldman Sachs ist dieses Geschäftsfeld besonders relevant, weil es zusätzliche Einnahmen außerhalb des klassischen Handelsgeschäfts ermöglicht. Analyst James Yaro beschäftigte sich im Quartalsgespräch ausdrücklich mit der Frage, wie sich höhere Zinsen auf die Stablecoin-Erlöse auswirken könnten. Seine Frage lässt sich auf Deutsch wie folgt wiedergeben: „Angesichts der Zinserhöhung im Quartal und einer weiteren Erhöhung, die in der Terminkurve berücksichtigt ist, hätte ich zumindest bei den Stablecoin-Erlösen mit einem zusätzlichen Wachstum gegenüber dem Vorquartal gerechnet.“ Diese Aussage stammt aus dem Analystengespräch und ist keine Begründung des Kursziels 210 USD. Sie zeigt jedoch, dass James Yaro die Entwicklung der wiederkehrenden Stablecoin-Einnahmen genau beobachtet.
Coinbase-Aktie: Finanzchefin erklärt die Bedeutung der Zinsentwicklung
Auf die Frage von Goldman-Sachs-Analyst James Yaro erläuterte Coinbase-Finanzchefin Alesia Haas, dass das Unternehmen bei seinen Prognosen die am Markt erwartete Zinsentwicklung berücksichtigt. Coinbase verwende keine eigene, davon abweichende Zinsprognose. Stattdessen orientiere sich das Management an der aktuellen Terminkurve und berechne verschiedene Szenarien. Zusätzlich würden die Kurse der relevanten Kryptowährungen berücksichtigt, weil diese unter anderem die Einnahmen aus Staking und Verwahrdienstleistungen beeinflussen. Diese Aussagen verdeutlichen ein wichtiges Risiko für die Coinbase-Aktie. Stablecoin-Einnahmen können zwar vergleichsweise stabil erscheinen, hängen jedoch teilweise von der Zinsentwicklung und der Höhe der gehaltenen Bestände ab. Steigende Zinsen können unter bestimmten Voraussetzungen höhere Erträge ermöglichen. Sinkende Zinsen können dagegen die Profitabilität belasten. Gleichzeitig könnte ein starkes Wachstum der USDC-Bestände einen Teil solcher Belastungen ausgleichen. Für Goldman Sachs ist deshalb nicht nur entscheidend, wie schnell Coinbase neue Kunden gewinnt. Ebenso wichtig ist die Frage, wie nachhaltig die Einnahmen aus den verschiedenen Finanzdienstleistungen wachsen.
Coinbase-Aktie: Prognosemärkte entwickeln sich zum neuen Überraschungserfolg
Eine der spektakulärsten Entwicklungen im dritten Quartal betrifft die Prognosemärkte. Coinbase meldete, dass dieser Geschäftsbereich bereits eine annualisierte Umsatzrate von mehr als 200 Millionen USD erreicht hat. Seit dem Start entwickelte sich der Umsatz nach Unternehmensangaben mit einer durchschnittlichen quartalsweisen Wachstumsrate von 82 %. Gleichzeitig stieg die Zahl der täglich aktiven Händler gegenüber dem Vorquartal um mehr als 60 %. Diese Zahlen sind bemerkenswert, weil das Geschäft noch vergleichsweise jung ist. Prognosemärkte ermöglichen es Nutzern, auf den Ausgang bestimmter Ereignisse zu handeln. Für Coinbase entsteht dadurch eine zusätzliche Einnahmequelle, die nicht vollständig von den Kursbewegungen klassischer Kryptowährungen abhängt. Das Unternehmen berichtet außerdem, dass Nutzer von Prognosemärkten zusätzliche Handelsaktivitäten in anderen Bereichen der Plattform entwickeln. Dadurch könnten positive Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Produkten entstehen. Allerdings ist das Geschäft regulatorisch sensibel. Je nach Markt und Vertragsart können unterschiedliche rechtliche Anforderungen gelten. Die langfristige wirtschaftliche Bedeutung hängt deshalb auch davon ab, welche Produkte Coinbase dauerhaft anbieten darf. Die annualisierte Umsatzrate von mehr als 200 Millionen USD ist zudem keine Garantie dafür, dass tatsächlich ein entsprechender Jahresumsatz erzielt wird.
Coinbase One: Abonnentenwachstum schafft wiederkehrende Einnahmen
Ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber ist Coinbase One. Das kostenpflichtige Abonnementangebot erreichte im dritten Quartal 2026 einen neuen Höchststand bei den zahlenden Kunden. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Abonnenten um 24 %. Besonders interessant ist die wirtschaftliche Bedeutung dieser Nutzergruppe. Coinbase berichtet, dass zahlende Coinbase-One-Kunden durchschnittlich das 3,5-Fache des Umsatzes anderer Nutzer erzielen. Gleichzeitig halten sie durchschnittlich 4,2-mal so hohe Vermögensbestände auf der Plattform und weisen eine um mehr als 50 % höhere langfristige Handelsbindung auf. Diese Zahlen zeigen, warum das Abonnementgeschäft für Coinbase strategisch attraktiv ist. Wiederkehrende Gebühren können die Abhängigkeit von kurzfristigen Handelsaktivitäten reduzieren. Gleichzeitig ermöglichen engere Kundenbeziehungen zusätzliche Umsätze mit anderen Produkten. Insgesamt entfielen im dritten Quartal bereits 49 % der Nettoerlöse auf Abonnements und Dienstleistungen. Das ist ein bedeutender Fortschritt bei der Diversifizierung des Geschäftsmodells. Für die Coinbase-Aktie könnte diese Entwicklung langfristig zu einer stabileren Bewertung beitragen. Allerdings muss Coinbase weiterhin attraktive Leistungen anbieten, damit Kunden ihre kostenpflichtigen Abonnements verlängern.
Coinbase-Aktie: Tokenisierte Aktien und Base eröffnen neue Perspektiven
Coinbase investiert außerdem in die Entwicklung tokenisierter Vermögenswerte. Dabei werden klassische Finanzinstrumente mithilfe digitaler Technologien abgebildet und übertragen. Das Unternehmen berichtet, dass das Handelsvolumen tokenisierter Aktien auf seiner Base-Infrastruktur seit dem Start die Marke von einer Milliarde USD überschritten hat. Diese Entwicklung könnte langfristig erhebliche Bedeutung gewinnen. Tokenisierte Finanzinstrumente versprechen unter bestimmten Voraussetzungen schnellere Abwicklungen, neue Handelsmöglichkeiten und eine bessere Integration unterschiedlicher Anlageklassen. Coinbase könnte dadurch zusätzliche Kunden gewinnen und neue Dienstleistungen anbieten. Allerdings befindet sich dieser Markt noch in einer frühen Entwicklungsphase. Regulatorische Fragen, technische Standards und die Akzeptanz institutioneller Investoren werden über die weitere Entwicklung entscheiden. Für die Coinbase-Aktie besteht darin eine langfristige Wachstumschance, aber noch kein gesicherter Milliardenmarkt. Entscheidend ist, ob Coinbase aus den neuen Technologien nachhaltig profitable Geschäftsmodelle entwickeln kann.
Goldman Sachs bestätigt Rating "buy": Was für Coinbase spricht
Die bestätigte Kaufempfehlung von Goldman Sachs lässt sich vor dem Hintergrund mehrerer positiver Entwicklungen einordnen. Erstens gewinnt Coinbase trotz eines schwächeren Kryptomarktes Handelsmarktanteile. Zweitens entwickelt sich das Geschäft mit Stablecoins dynamisch. Drittens steigen die Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen. Viertens erschließt Coinbase mit Prognosemärkten und tokenisierten Vermögenswerten neue Geschäftsfelder. Fünftens bleibt das Unternehmen auf Basis des bereinigten EBITDA profitabel. Diese Faktoren könnten langfristig dazu beitragen, die Abhängigkeit von einzelnen Kryptowährungen zu reduzieren. Gleichzeitig ist zu beachten, dass die vollständige Research-Begründung von James Yaro nicht vorliegt. Die genannten Punkte sind deshalb eine redaktionelle Einordnung der operativen Chancen und keine angeblichen Originalzitate aus dem Goldman-Sachs-Bericht. Die belegbare Kernaussage bleibt eindeutig: Goldman Sachs senkt das Kursziel von 244 auf 210 USD, bestätigt aber das Rating "buy". Die Investmentbank sieht somit weiterhin Chancen, bewertet die kurzfristigen Perspektiven jedoch vorsichtiger.
Coinbase-Aktie: Warum die Kurszielsenkung ein Warnsignal bleibt
Die Reduzierung des Kursziels um 34 USD sollte trotz der bestätigten Kaufempfehlung nicht unterschätzt werden. Goldman Sachs senkt seine Bewertung um rund 13,9 %. Damit wird deutlich, dass die Investmentbank ihre bisherigen Erwartungen nicht unverändert aufrechterhält. Der schwächere Kryptomarkt belastet die Geschäftsentwicklung, und die Erträge bleiben teilweise stark von Handelsvolumina und Vermögenspreisen abhängig. Hinzu kommt, dass die neuen Geschäftsfelder zwar dynamisch wachsen, ihre langfristige Profitabilität aber noch nicht vollständig bewiesen ist. Besonders wichtig ist der Unterschied zwischen Umsatzwachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Coinbase kann seine Marktanteile erhöhen und neue Produkte erfolgreich einführen, ohne dass der Gewinn je Aktie im gleichen Umfang steigt. Kosten für Technologie, Sicherheit, regulatorische Anforderungen und internationale Expansion können die Profitabilität belasten. Die Kurszielsenkung von Goldman Sachs zeigt deshalb, dass selbst optimistische Analysten die kurzfristigen Risiken ernst nehmen.
Coinbase-Aktie: Die fünf größten Chancen für Anleger
Erstens: Eine mögliche Erholung des Kryptomarktes. Sollten Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte wieder stärker nachgefragt werden, könnte Coinbase von höheren Handelsvolumina profitieren. Zweitens: Wachstum bei Stablecoins. Die steigenden USDC-Bestände eröffnen zusätzliche Einnahmemöglichkeiten und könnten die Bedeutung von Coinbase im digitalen Zahlungsverkehr erhöhen. Drittens: Neue Finanzprodukte. Prognosemärkte, Derivate und tokenisierte Vermögenswerte erweitern das Geschäftsmodell. Viertens: Wiederkehrende Umsätze. Coinbase One sowie Abonnements und Dienstleistungen können die Abhängigkeit vom klassischen Kryptohandel reduzieren. Fünftens: Marktanteilsgewinne. Die steigende Bedeutung von Coinbase im globalen Kryptohandel könnte langfristig die Wettbewerbsposition stärken. Sollten diese Entwicklungen anhalten, könnte die Aktie wieder deutlich höher bewertet werden.
Coinbase-Aktie: Die sechs größten Risiken für Anleger
Erstens: Schwache Kryptowährungskurse. Sinkende Preise können Handelsaktivitäten und die Bewertung gehaltener Vermögenswerte belasten. Zweitens: Schwankende Handelsvolumina. Coinbase bleibt trotz der Diversifizierung in wichtigen Bereichen von der Aktivität seiner Kunden abhängig. Drittens: Regulatorische Unsicherheit. Neue Finanzprodukte und digitale Vermögenswerte unterliegen komplexen rechtlichen Anforderungen. Viertens: Zinsabhängigkeit. Veränderungen der Zinsentwicklung können die Erträge aus Stablecoin-Dienstleistungen beeinflussen. Fünftens: Intensiver Wettbewerb. Andere Kryptobörsen, traditionelle Finanzdienstleister und neue Technologieplattformen versuchen ebenfalls, Marktanteile zu gewinnen. Sechstens: Hohe Kursschwankungen. Die Coinbase-Aktie reagiert häufig empfindlich auf Veränderungen der Stimmung am Kryptomarkt. Selbst bei einer positiven langfristigen Geschäftsentwicklung sind deshalb erhebliche Kursverluste möglich.
Coinbase-Aktie: Drei Szenarien für die weitere Entwicklung
Optimistisches Szenario: Die Kryptowährungsmärkte erholen sich deutlich. Handelsvolumina und Vermögensbestände steigen, während Coinbase seine Marktanteile weiter ausbaut. Gleichzeitig wachsen Stablecoin-Dienstleistungen, Prognosemärkte und Abonnements. Die operative Profitabilität verbessert sich, und Anleger bewerten das Unternehmen zunehmend als breit aufgestellte Finanzplattform. Unter diesen Voraussetzungen könnte das Kursziel 210 USD von Goldman Sachs stärker in den Fokus rücken. Basisszenario: Die Kryptomärkte bleiben schwankungsanfällig. Coinbase erzielt weitere Fortschritte bei neuen Produkten, doch die Einnahmen aus dem klassischen Handel entwickeln sich uneinheitlich. Die Profitabilität bleibt positiv, ohne dass eine deutliche Beschleunigung eintritt. Die Aktie könnte in diesem Umfeld weiterhin starken Schwankungen ausgesetzt sein. Pessimistisches Szenario: Die Kryptokurse fallen weiter, Handelsvolumina gehen zurück und regulatorische Beschränkungen erschweren die Expansion. Gleichzeitig bleiben die Kosten hoch, während neue Geschäftsfelder langsamer wachsen als erwartet. In diesem Fall könnten weitere Gewinnrevisionen und Kurszielsenkungen folgen. Diese Szenarien stellen keine sicheren Kursprognosen dar.
Coinbase-Aktie bei 137,83 USD: Ist der Kursrückgang eine Kaufchance?
Nach dem Kursverlust von rund 4 % am 2. November 2026 stellt sich für Anleger die Frage, ob die Coinbase-Aktie bereits attraktiv bewertet ist. Das neue Kursziel 210 USD von Goldman Sachs liegt 72,17 USD über dem aktuellen Schlusskurs. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 52,4 %. Diese Größenordnung ist bemerkenswert. Allerdings lässt sich daraus nicht automatisch ableiten, dass die Aktie unterbewertet ist. Entscheidend ist, welche Gewinne Coinbase in den kommenden Jahren tatsächlich erzielen kann. Besonders wichtig sind die Entwicklung der Handelsvolumina, die Profitabilität neuer Geschäftsbereiche und die Stabilität wiederkehrender Einnahmen. Die Quartalszahlen zeigen, dass Coinbase auch in einem schwächeren Marktumfeld operativ Fortschritte erzielt. Gleichzeitig verdeutlicht die erhebliche Differenz zwischen ausgewiesenem und bereinigtem Nettogewinn, wie wichtig eine sorgfältige Analyse der Ergebnisqualität ist. Für langfristige Anleger könnte die Aktie interessant sein, wenn sich die Diversifizierung des Geschäftsmodells fortsetzt. Kurzfristig bleibt sie jedoch stark von der Entwicklung der Kryptowährungsmärkte abhängig.
Coinbase-Aktie: Fazit – Goldman Sachs bleibt trotz Kurszielsenkung optimistisch
Die Coinbase-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer spannenden Ausgangslage. Einerseits leidet das Unternehmen unter einem schwierigen Kryptomarkt und erheblichen Kursschwankungen. Andererseits zeigen die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 deutliche Fortschritte bei der Diversifizierung des Geschäftsmodells. Coinbase gewinnt Marktanteile, steigert die Zahl seiner zahlenden Abonnenten und erschließt mit Stablecoins, Prognosemärkten und tokenisierten Vermögenswerten neue Einnahmequellen. Besonders bemerkenswert ist, dass Abonnements und Dienstleistungen inzwischen 49 % der Nettoerlöse ausmachen. Gleichzeitig erzielt Coinbase bereits das fünfzehnte Quartal in Folge ein positives bereinigtes EBITDA. Diese Entwicklungen sprechen für eine zunehmende wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit. Dennoch bleiben erhebliche Risiken bestehen. Die Profitabilität hängt weiterhin von den Marktbedingungen ab, regulatorische Unsicherheiten können neue Produkte belasten, und die Aktie reagiert empfindlich auf Veränderungen der Stimmung am Kryptomarkt. Goldman Sachs trägt diesen Risiken mit einer deutlichen Kurszielsenkung Rechnung. Analyst James Yaro reduziert das Kursziel von 244 auf 210 USD, bestätigt jedoch das Rating "buy". Gegenüber dem NASDAQ-Schlusskurs von 137,83 USD ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 52,4 %. Die entscheidende Erkenntnis: Goldman Sachs bleibt langfristig optimistisch, obwohl die kurzfristigen Erwartungen vorsichtiger ausfallen. Die Zukunft der Coinbase-Aktie hängt wesentlich davon ab, ob das Unternehmen seine neuen Geschäftsfelder erfolgreich ausbauen und die Abhängigkeit vom klassischen Kryptohandel weiter reduzieren kann. Sollte dies gelingen, könnte die aktuelle Bewertung langfristig attraktiv erscheinen. Sollte der Kryptomarkt dagegen länger schwach bleiben und die Profitabilität neuer Produkte hinter den Erwartungen zurückbleiben, drohen weitere Rückschläge. Coinbase-Aktie bei 137,83 USD: Goldman Sachs sieht weiterhin erhebliches Kurspotenzial – doch der Weg zum Kursziel 210 USD dürfte alles andere als eine ruhige Fahrt werden.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 3. November 2026
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