Coinbase Aktie: Blutbad an der NASDAQ! Warum BofA trotz Kurscrashs an der Kaufempfehlung festhält

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 19:30 13 Min.

Jetzt die große Kaufchance?

An der Wall Street herrscht Alarmstimmung! Die Coinbase-Aktie (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) erlebt einen dramatischen Ausverkauf und rauscht an der NASDAQ um 10,8 Prozent auf nur noch 135,20 USD in die Tiefe. Während Anleger angesichts der Turbulenzen am Kryptowährungsmarkt zunehmend nervös werden, sorgt die Bank of America (BofA) mit einer bemerkenswerten Aktienanalyse für Gesprächsstoff. Die US-Investmentbank senkt ihr Kursziel für Coinbase von 203 USD auf 177 USD, hält aber ausdrücklich an ihrem optimistischen Rating "buy" fest. Damit ergibt sich gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 30,9 Prozent! Die Botschaft könnte kaum widersprüchlicher erscheinen: Einerseits reduziert BofA ihre Bewertung deutlich, andererseits bleibt die Kaufempfehlung bestehen. Ist der brutale Kurssturz der Coinbase-Aktie also eine historische Einstiegschance oder warnt der Markt vor Problemen, deren wahres Ausmaß noch gar nicht vollständig sichtbar ist? Die aktuelle Coinbase-Aktienanalyse von BofA macht deutlich, warum Anleger jetzt besonders genau hinschauen sollten.

Bank of America senkt Kursziel drastisch: Warum BofA trotzdem bei "buy" bleibt

Die jüngste Coinbase-Aktienanalyse der Bank of America zeigt, wie schwierig die Bewertung von Unternehmen geworden ist, deren Geschäftsentwicklung eng mit dem Kryptowährungsmarkt verbunden ist. BofA reduziert das Kursziel von 203 USD auf 177 USD. Das entspricht einer Kürzung um 26 USD beziehungsweise rund 12,8 Prozent. Eine solche Anpassung ist keineswegs unbedeutend. Sie signalisiert, dass die Investmentbank ihre bisherigen Bewertungserwartungen zurücknimmt und die kurzfristigen Perspektiven vorsichtiger einschätzt. Gleichzeitig bestätigt BofA jedoch das Rating "buy". Genau darin liegt die eigentliche Überraschung. Denn trotz der niedrigeren Zielmarke bleibt die Bank of America grundsätzlich positiv für die langfristigen Perspektiven von Coinbase gestimmt. Der aktuelle Börsenkurs von 135,20 USD liegt deutlich unter dem neuen Kursziel von 177 USD. Damit signalisiert die Bewertung von BofA weiterhin erhebliches Erholungspotenzial. Allerdings sollten Anleger nicht übersehen, dass ein unverändertes Kaufrating keineswegs bedeutet, dass kurzfristig keine weiteren Verluste drohen. Die Kombination aus gesenktem Kursziel und bestätigtem Rating "buy" verdeutlicht vielmehr die Spannung zwischen kurzfristigen Risiken und langfristigen Wachstumschancen.

Coinbase-Aktie im freien Fall: Was hinter dem dramatischen Kurssturz steckt

Ein Tagesverlust von 10,8 Prozent ist selbst für eine volatile Kryptowährungsaktie ein gewaltiger Rückschlag. Bei einem NASDAQ-Kurs von 135,20 USD wird deutlich, wie stark die Unsicherheit unter den Investoren geworden ist. Coinbase reagiert besonders empfindlich auf Veränderungen der Stimmung am Kryptomarkt, weil die Handelsaktivität mit digitalen Vermögenswerten einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung besitzt. Wenn Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Druck geraten, kann dies auch das Handelsverhalten der Kunden verändern. Sinkende Handelsvolumina können die Transaktionserlöse belasten, während eine zunehmende Risikoaversion die Bewertung von Unternehmen aus dem Kryptosektor zusätzlich unter Druck setzt. Für Coinbase entsteht dadurch eine doppelte Herausforderung: Das Unternehmen muss nicht nur seine operative Ertragskraft behaupten, sondern gleichzeitig das Vertrauen der Anleger in die langfristige Attraktivität seines Geschäftsmodells stärken. Der Kurssturz zeigt, wie schnell zuvor eingepreiste Wachstumserwartungen korrigiert werden können. Die Bank of America berücksichtigt mit ihrem gesenkten Kursziel von 177 USD offensichtlich ein vorsichtigeres Bewertungsumfeld. Dass BofA dennoch am Rating "buy" festhält, zeigt zugleich, dass die Investmentbank die längerfristigen Chancen weiterhin höher gewichtet als die aktuellen Belastungen.

BofA-Analyst Craig Siegenthaler: Coinbase soll mehr als nur eine Kryptobörse werden

Ein wesentlicher Bestandteil der längerfristigen Investmentthese der Bank of America ist die strategische Weiterentwicklung von Coinbase. BofA-Analyst Craig Siegenthaler hatte bereits in früheren Analysen hervorgehoben, dass Coinbase seine Geschäftsmöglichkeiten über den klassischen Handel mit Kryptowährungen hinaus erweitert. Besonders interessant erscheint dabei die Entwicklung zu einer umfassenderen Handels- und Finanzplattform. Die Bank of America hatte die Ausweitung des Angebots auf Aktien, börsengehandelte Fonds und Prognosemärkte als wichtigen strategischen Fortschritt hervorgehoben. Dahinter steht die Vorstellung, dass Coinbase künftig nicht mehr ausschließlich von den Schwankungen des Kryptohandels abhängig sein muss. Je mehr Finanzprodukte und Dienstleistungen über die Plattform angeboten werden, desto größer könnte langfristig der adressierbare Markt werden. Gleichzeitig entstehen zusätzliche Möglichkeiten, bestehende Kunden für neue Angebote zu gewinnen. BofA hatte Coinbase in diesem Zusammenhang bereits als potenziellen langfristigen Gewinner einer breiteren Verbreitung digitaler Finanzdienstleistungen eingeordnet. Die aktuelle Aktienanalyse mit dem Rating "buy" und dem Kursziel von 177 USD steht weiterhin im Einklang mit dieser grundsätzlich positiven langfristigen Perspektive. Allerdings muss Coinbase erst beweisen, dass neue Produkte tatsächlich einen ausreichenden wirtschaftlichen Beitrag leisten können.

Stablecoins als Hoffnungsträger: Warum BofA große Chancen erkennt

Neben dem klassischen Kryptohandel spielen Stablecoins eine wichtige Rolle für die Bewertung von Coinbase. Besonders der an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin USDC eröffnet dem Unternehmen zusätzliche Einnahmemöglichkeiten. Coinbase profitiert über seine wirtschaftlichen Vereinbarungen im Stablecoin-Geschäft von Erträgen, die unter anderem mit den hinterlegten Reservevermögen zusammenhängen. Bereits Anfang Oktober hatte BofA ihre längerfristigen Gewinnschätzungen für Coinbase angehoben und dabei ausdrücklich auf höhere erwartete Stablecoin-Einnahmen verwiesen. Damals erhöhte die Bank of America ihr Kursziel sogar von 174 USD auf 203 USD. Die Einschätzung verdeutlichte, dass BofA im Stablecoin-Geschäft einen wichtigen Wachstumstreiber erkennt. Gleichzeitig ist dieser Bereich keineswegs frei von Risiken. Die Höhe der Erträge hängt unter anderem vom Zinsumfeld, der Verbreitung von Stablecoins und den wirtschaftlichen Vereinbarungen zwischen den beteiligten Unternehmen ab. Sinkende Zinserträge oder ein schwächeres Wachstum der Stablecoin-Bestände könnten die Erwartungen belasten. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob Coinbase seine Abhängigkeit von schwankungsanfälligen Transaktionsgebühren tatsächlich verringern kann. Die aktuelle Aktienanalyse der Bank of America mit dem Kursziel von 177 USD zeigt, dass BofA trotz einer vorsichtigeren Gesamtbewertung an der positiven Grundhaltung festhält.

Handelsvolumen unter Druck: Das größte Problem für die Coinbase-Aktie

Eine der zentralen Herausforderungen für Coinbase bleibt die Entwicklung der Handelsvolumina. Das Geschäftsmodell profitiert erheblich davon, wenn private und institutionelle Investoren Kryptowährungen aktiv handeln. Besonders Phasen hoher Marktaktivität können die Transaktionserlöse unterstützen. Umgekehrt kann ein Rückgang der Handelsumsätze die Ertragsentwicklung deutlich belasten. Bereits in ihrer Analyse vom Oktober hatte die Bank of America auf rückläufige Handelsvolumina hingewiesen und deshalb ihre kurzfristigen Gewinnprognosen reduziert. Damals stellte BofA fest, dass die Handelsaktivität trotz kräftiger Kurssteigerungen wichtiger Kryptowährungen hinter dem vorherigen Quartal zurückgeblieben war. Diese Entwicklung zeigt ein wesentliches Problem: Steigende Kryptopreise führen nicht automatisch zu höheren Handelsumsätzen auf Coinbase. Entscheidend ist vielmehr, wie intensiv die Kunden tatsächlich handeln und welche Gebühren das Unternehmen dabei erzielen kann. Hinzu kommt der Wettbewerbsdruck. Andere Handelsplattformen kämpfen ebenfalls um Marktanteile und können mit niedrigeren Gebühren oder zusätzlichen Dienstleistungen Kunden gewinnen. Für Coinbase entsteht dadurch ein Spannungsfeld zwischen Wachstum und Profitabilität. Die Bank of America muss bei ihrer Bewertung deshalb berücksichtigen, dass sich Handelsvolumina und Gebühreneinnahmen nicht beliebig steigern lassen. Das neue Kursziel von 177 USD fällt entsprechend vorsichtiger aus als die bisherige Zielmarke von 203 USD.

Coinbase und die Blockchain-Revolution: BofA setzt auf neue Geschäftsfelder

Ein weiterer Bestandteil der langfristigen Wachstumsfantasie ist das Blockchain-Netzwerk Base. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Layer-2-Lösung, die auf dem Ethereum-Ökosystem aufbaut und Blockchain-Transaktionen effizienter ermöglichen soll. Die Bank of America hatte Base bereits in früheren Analysen als wichtigen Bestandteil der strategischen Expansion von Coinbase hervorgehoben. Die dahinterstehende Überlegung ist interessant: Sollte sich Coinbase zunehmend als Infrastrukturunternehmen für digitale Finanzdienstleistungen etablieren, könnten zusätzliche Einnahmequellen entstehen, die weniger unmittelbar von kurzfristigen Handelsbewegungen abhängig sind. Auch die Tokenisierung traditioneller Vermögenswerte eröffnet potenziell neue Geschäftsmöglichkeiten. Dabei werden beispielsweise Ansprüche an Finanzinstrumenten oder anderen Vermögenswerten digital auf einer Blockchain abgebildet. Coinbase möchte mit entsprechenden Dienstleistungen eine wichtige Rolle in diesem entstehenden Markt übernehmen. BofA hatte insbesondere die Verbindung aus Verwahrung, regulatorischer Infrastruktur, technischer Abwicklung und Zugang zu einer großen Kundenbasis als strategischen Vorteil hervorgehoben. Allerdings befindet sich die wirtschaftliche Entwicklung vieler dieser Anwendungen noch in einer frühen Phase. Ob daraus dauerhaft hohe Gewinne entstehen, ist keineswegs garantiert. Die Chancen sind beträchtlich, doch die Umsetzung bleibt mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.

31 Prozent Kurspotenzial: Ist Coinbase jetzt tatsächlich unterbewertet?

Die wichtigste Zahl der aktuellen Coinbase-Aktienanalyse von BofA lautet 177 USD. Gegenüber dem angegebenen NASDAQ-Kurs von 135,20 USD ergibt sich daraus eine Differenz von 41,80 USD je Aktie. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 30,9 Prozent. Für Anleger, die an eine nachhaltige Erholung des Kryptomarktes glauben, könnte diese Differenz besonders interessant erscheinen. Allerdings ist ein Kursziel keine Garantie für zukünftige Kursgewinne. Es handelt sich um eine Bewertungserwartung, die auf Annahmen zur künftigen Geschäftsentwicklung beruht. Sollten sich diese Annahmen als zu optimistisch erweisen, könnte die Coinbase-Aktie auch deutlich unter dem aktuellen Niveau notieren. Die Bank of America hat ihre Erwartungen bereits angepasst und das Kursziel um rund 12,8 Prozent gesenkt. Damit zeigt BofA, dass auch eine grundsätzlich positive Investmentthese regelmäßig an veränderte Marktbedingungen angepasst werden muss. Entscheidend wird sein, ob Coinbase die von der Bank erwarteten Wachstumsmöglichkeiten tatsächlich in steigende und nachhaltige Erträge umsetzen kann. Das bestätigte Rating "buy" unterstreicht die positive Grundhaltung von BofA, beseitigt aber nicht die erheblichen Risiken des Kryptosektors.

Wall Street uneinig: Andere Banken werden bei Coinbase ebenfalls vorsichtiger

Die aktuelle Einschätzung der Bank of America steht nicht isoliert da. Auch andere Investmentbanken haben ihre Bewertungen der Coinbase-Aktie zuletzt angepasst. So reduzierte Goldman Sachs Ende Oktober das Kursziel von 244 USD auf 210 USD und bestätigte die Kaufempfehlung. Die Analysten von Wells Fargo senkten ihre Zielmarke von 200 USD auf 174 USD und hielten an ihrer neutralen Einschätzung fest. Besonders skeptisch zeigte sich Morgan Stanley Anfang November. Die Investmentbank stufte Coinbase von "equal weight" auf "underweight" herab und reduzierte das Kursziel drastisch von 258 USD auf 120 USD. Damit ergibt sich ein ausgesprochen uneinheitliches Bild. Während BofA mit ihrem Rating "buy" und dem Kursziel von 177 USD weiterhin Aufwärtspotenzial sieht, rechnen andere Marktbeobachter mit einer deutlich schwierigeren Entwicklung. Für Anleger verdeutlicht diese Spannbreite, wie unterschiedlich die Zukunftsaussichten von Coinbase bewertet werden. Die entscheidenden Streitpunkte betreffen die Entwicklung des Kryptohandels, die Nachhaltigkeit der Einnahmen, die Profitabilität und die Frage, welchen wirtschaftlichen Wert neue Geschäftsbereiche langfristig schaffen können.

Regulierung und Wettbewerb: Die unterschätzten Risiken für Coinbase

Neben der Entwicklung des Kryptomarktes spielen regulatorische Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle. Coinbase ist als börsennotiertes Unternehmen und Handelsplattform für digitale Vermögenswerte besonders stark von gesetzlichen Anforderungen und aufsichtsrechtlichen Entscheidungen betroffen. Eine klarere Regulierung könnte die institutionelle Akzeptanz digitaler Vermögenswerte erhöhen und neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Gleichzeitig könnten zusätzliche Anforderungen die Kosten steigern oder bestimmte Produkte einschränken. Auch der Wettbewerb bleibt intensiv. Traditionelle Finanzunternehmen, spezialisierte Kryptobörsen und neue Blockchain-Anwendungen konkurrieren um Kunden, Handelsvolumina und Gebühreneinnahmen. Sollte der Preisdruck zunehmen, könnte Coinbase gezwungen sein, seine Gebührenstruktur weiter anzupassen. Für die langfristige Profitabilität wäre dies eine Herausforderung. Hinzu kommen operative Risiken, beispielsweise durch technische Störungen, Cyberangriffe oder Probleme im Zusammenhang mit der Verwahrung digitaler Vermögenswerte. Die Bank of America bewertet Coinbase trotz dieser Unsicherheiten weiterhin mit "buy". Anleger sollten daraus jedoch nicht ableiten, dass BofA die Aktie als risikoarm betrachtet. Gerade die deutliche Senkung des Kursziels von 203 USD auf 177 USD verdeutlicht, dass eine positive langfristige Einschätzung mit erheblichen kurzfristigen Unsicherheiten verbunden sein kann.

Was Coinbase jetzt beweisen muss: Drei Faktoren entscheiden über die Zukunft

Damit sich das von BofA errechnete Kurspotenzial realisieren kann, muss Coinbase vor allem in drei Bereichen überzeugen. Erstens ist eine Stabilisierung der Handelsaktivität wichtig. Ohne ausreichende Transaktionsvolumina dürfte es schwierig werden, die Ertragskraft des Kerngeschäfts nachhaltig zu verbessern. Zweitens müssen neue Einnahmequellen wie Stablecoins, Blockchain-Infrastruktur und zusätzliche Finanzdienstleistungen stärker zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Je erfolgreicher Coinbase seine Umsatzbasis diversifiziert, desto geringer könnte langfristig die Abhängigkeit von einzelnen Kryptomarktzyklen werden. Drittens muss das Unternehmen seine Kosten und Investitionen so steuern, dass Wachstum tatsächlich zu attraktiven Ergebnissen führt. Neue Produkte allein schaffen noch keinen dauerhaften Unternehmenswert. Entscheidend ist, ob daraus profitable Geschäftsmodelle entstehen. Genau hier liegt die zentrale Herausforderung für die kommenden Quartale. Die Bank of America sieht weiterhin genügend Potenzial für das Rating "buy", hat mit dem gesenkten Kursziel von 177 USD aber zugleich ihre Erwartungen reduziert. Für Anleger wird deshalb entscheidend sein, ob die tatsächliche Geschäftsentwicklung die verbleibende Zuversicht von BofA rechtfertigen kann.

Coinbase-Aktienanalyse: Warum die BofA-Kaufempfehlung ein wichtiges Signal bleibt

Die aktuelle Coinbase-Aktienanalyse der Bank of America zeigt eine bemerkenswerte Kombination aus Vorsicht und Optimismus. Einerseits senkt BofA das Kursziel deutlich von 203 USD auf 177 USD. Andererseits bestätigt die Investmentbank ihr Rating "buy" und signalisiert damit weiterhin eine grundsätzlich positive Einschätzung der Aktie. Die langfristigen Chancen liegen insbesondere in der möglichen Expansion des Kryptomarktes, der wachsenden Bedeutung von Stablecoins und der Entwicklung neuer Finanzdienstleistungen. Hinzu kommen strategische Initiativen rund um Blockchain-Infrastruktur und tokenisierte Vermögenswerte. Gleichzeitig bleibt das Geschäftsmodell empfindlich gegenüber rückläufigen Handelsvolumina, regulatorischen Veränderungen und zunehmendem Wettbewerb. Der aktuelle Kurssturz um 10,8 Prozent auf 135,20 USD macht deutlich, dass die Börse diese Risiken derzeit besonders stark gewichtet. BofA setzt dagegen weiterhin darauf, dass Coinbase langfristig erheblichen wirtschaftlichen Wert schaffen kann. Das Kursziel von 177 USD entspricht gegenüber dem aktuellen Kurs einem rechnerischen Potenzial von rund 31 Prozent. Ob die Aktie dieses Niveau tatsächlich erreicht, hängt jedoch entscheidend von der weiteren Geschäftsentwicklung ab.

Fazit: Coinbase-Aktie nach dem Crash kaufen oder lieber die Finger davon lassen?