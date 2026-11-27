Coinbase verdient wieder Geld – und trotzdem fällt die Aktie. Nach zwei Verlustquartalen kehrte die größte US-Kryptobörse im dritten Quartal 2026 in die Gewinnzone zurück. Doch ein Hackerangriff bei einem großen Konkurrenten und eine scharfe Analystenherabstufung schickten die Coinbase Aktie weiter nach unten. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von mehr als 40 Prozent.
Coinbase Aktie: 719 Millionen Gewinn, minus 42 Prozent seit Jahresbeginn – wann dreht die Krypto-Börse?
Zurück in der Gewinnzone, und doch im freien Fall: Ein Hack bei einem Konkurrenten, eine Herabstufung und ein schwacher Bitcoin belasten. Die Coinbase Aktie im Check.
Coinbase Global, Inc. · ISIN: US19260Q1076 · WKN: A2QP7J · Handelssymbol: 1QZ · US-Handelssymbol: COIN
Die Zahlen
Zurück in der Gewinnzone
Coinbase meldete für das dritte Quartal 2026 einen Nettogewinn von 718,7 Millionen Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,51 Dollar. In den ersten beiden Quartalen hatte die Kryptobörse noch Verluste geschrieben. Das Kerngeschäft hängt jedoch stark am Kryptomarkt: Liegen die Kurse von Bitcoin und Co. unter ihren Höchstständen, sinken die Handelsvolumen – und damit die Gebühreneinnahmen.
Coinbase ist ein Hebel auf den Kryptomarkt. Für die Coinbase Aktie zählt weniger das letzte Quartal als die Richtung von Bitcoin.
Der Gegenwind
Hack, Herabstufung und Insiderpläne
Nach den Zahlen fiel die Coinbase Aktie um rund elf Prozent, belastet von einem Hackerangriff auf eine große konkurrierende Kryptobörse, der das Vertrauen in die Branche erschütterte. Im Oktober hatte die Aktie bereits rund 23 Prozent verloren. Zudem legte Vorstandschef Brian Armstrong einen Handelsplan vor, der von Mitte November 2026 bis Oktober 2027 läuft und mögliche Verkäufe von bis zu 8,17 Millionen Aktien zu vorab festgelegten Kursschwellen umfasst.
Morgan-Stanley-Analyst Michael Cyprys stufte die Coinbase Aktie von „Equalweight“ auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel von 258 auf 120 Dollar. Auch Barclays nennt ein Kursziel von 120 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Wie hoch war der Gewinn im dritten Quartal?
Coinbase meldete einen Nettogewinn von 718,7 Millionen Dollar.
Warum fiel die Coinbase Aktie trotzdem?
Vor allem wegen eines Hackerangriffs bei einem Konkurrenten, einer Herabstufung und schwacher Kryptokurse.
Was sieht Armstrongs Handelsplan vor?
Mögliche Verkäufe von bis zu 8,17 Millionen Aktien zwischen Mitte November 2026 und Oktober 2027.
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