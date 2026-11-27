Wie hoch war der Gewinn im dritten Quartal?

Coinbase meldete einen Nettogewinn von 718,7 Millionen Dollar.

Warum fiel die Coinbase Aktie trotzdem?

Vor allem wegen eines Hackerangriffs bei einem Konkurrenten, einer Herabstufung und schwacher Kryptokurse.

Was sieht Armstrongs Handelsplan vor?

Mögliche Verkäufe von bis zu 8,17 Millionen Aktien zwischen Mitte November 2026 und Oktober 2027.