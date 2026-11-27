Die Coinbase Aktie zeigt, wie stark die Kryptobörse vom Markt abhängt. Im dritten Quartal 2026 erzielte Coinbase einen Nettogewinn von 718,7 Millionen Dollar oder 2,51 Dollar je Aktie. Trotzdem liegt die Aktie seit Jahresbeginn rund 41 Prozent im Minus, Anfang November schloss sie bei 134,76 Dollar.
Coinbase Aktie: 719 Millionen Gewinn, minus 41 Prozent seit Jahresbeginn – Morgan Stanley sieht nur noch 120 Dollar
Zurück in der Gewinnzone, und trotzdem auf Talfahrt: Die Coinbase Aktie leidet unter dem Kryptozyklus. Morgan Stanley stuft ab, der Chef hat einen Verkaufsplan. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Coinbase Aktie trägt die ISIN US19260Q1076 und die WKN A2QP7J. In Deutschland lautet das Handelssymbol 1QZ, in den USA wird sie an der Nasdaq unter dem US-Handelssymbol COIN gehandelt.
Die Skeptiker
Abstufung auf Underweight
Morgan-Stanley-Analyst Michael Cyprys stufte die Aktie von Equalweight auf Underweight ab und senkte das Kursziel von 258 auf 120 Dollar. Auch Barclays sieht 120 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Nach den Zahlen fiel die Aktie um rund 11 Prozent, auch weil ein Hackerangriff auf die Konkurrenzbörse Binance die Kryptowerte belastete.
Coinbase verdient, wenn gehandelt wird. Fällt der Bitcoin, bleiben die Händler weg, und mit ihnen die Gebühren.
Das Signal
Der Chef plant Verkäufe
Coinbase-Chef Brian Armstrong hat einen Plan aufgesetzt, nach dem er vom 16. November 2026 bis Oktober 2027 bis zu 8,17 Millionen Aktien verkaufen kann, rund 60 Prozent seines Bestands. Solche Pläne werden im Voraus festgelegt. Für die Coinbase Aktie ist das dennoch ein Stimmungsdämpfer.
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Wie hoch war der Gewinn im Quartal?
718,7 Millionen Dollar oder 2,51 Dollar je Aktie.
Was sagt Morgan Stanley?
Underweight mit einem Kursziel von 120 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Verkauft der Chef Aktien?
Er hat einen Plan über bis zu 8,17 Millionen Aktien bis Oktober 2027.
Welche ISIN und WKN hat die Coinbase Aktie?
ISIN US19260Q1076, WKN A2QP7J, Handelssymbol 1QZ, US-Handelssymbol COIN.
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