Wie hoch war der Gewinn im Quartal?

718,7 Millionen Dollar oder 2,51 Dollar je Aktie.

Was sagt Morgan Stanley?

Underweight mit einem Kursziel von 120 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Verkauft der Chef Aktien?

Er hat einen Plan über bis zu 8,17 Millionen Aktien bis Oktober 2027.

Welche ISIN und WKN hat die Coinbase Aktie?

ISIN US19260Q1076, WKN A2QP7J, Handelssymbol 1QZ, US-Handelssymbol COIN.