Warum steigt die Coherent-Aktie am Freitag?

Vor allem wegen der Erholung bei KI-nahen Optik- und Chipwerten; ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar.

Wie stark steigt die Coherent-Aktie?

Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 8,04 Prozent auf 211,97 US-Dollar.

Ist das ein Schlusskurs?

Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.