Die Coherent-Aktie (Coherent Corp., ISIN US19247G1076, WKN A3DQXS, Handelssymbol COHR, deutsches Kürzel H7B) ist am Freitag der stärkste S&P 500 Gewinner. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 211,97 US-Dollar. Das sind 15,78 US-Dollar oder 8,04 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Coherent-Aktie: S&P 500 Gewinner Nummer eins im KI-Optik-Rebound
Die Coherent-Aktie führt am Freitag die S&P 500 Gewinner mit rund 8 Prozent Plus an. Optik- und Chipwerte erholen sich nach dem Feiertag.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Coherent-Aktie steigt
Erholung bei KI-Zulieferern
Optik-, Chip- und Speicherwerte legen nach dem Thanksgiving-Wochenende deutlich zu. Coherent profitiert als Anbieter optischer Komponenten für Rechenzentren von dieser Stimmung.
Hohe Schwankungsbreite
Der Titel gehört zu den volatilen Werten im S&P 500. Bei einer Branchenerholung fallen die Aufschläge überproportional aus.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Coherent liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor. Die Bewegung ist daher vor allem sektorgetrieben.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Coherent entwickelt Laser, Halbleiter- und Optikkomponenten, unter anderem für Datenübertragung in KI-Rechenzentren. Der Kurssprung der frühen Indikation ist beachtlich, aber noch kein Schlusskurs. Nach starken Tagen sind Rücksetzer in dieser Branche nicht ungewöhnlich.
Häufige Fragen zur Coherent-Aktie
Warum steigt die Coherent-Aktie am Freitag?
Vor allem wegen der Erholung bei KI-nahen Optik- und Chipwerten; ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar.
Wie stark steigt die Coherent-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 8,04 Prozent auf 211,97 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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