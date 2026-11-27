Warum ist die Coherent-Aktie S&P 500 Gewinner?

Die Aktie profitiert von der breiten Erholung der Chip- und KI-Werte am Black Friday und legt um 14,26 Prozent auf 224,17 US-Dollar zu.

Wie lauten ISIN und WKN der Coherent-Aktie?

ISIN US19247G1076, WKN A3DQXS; Handelssymbol COHR, deutsches Kürzel H7B.

Gibt es eine Unternehmensnachricht?

Eine Meldung, die den Kurssprung erklärt, wurde nicht gefunden.