Die Coherent-Aktie (ISIN: US19247G1076, WKN: A3DQXS, Handelssymbol: COHR, deutsches Kürzel: H7B) ist einer der größten S&P 500 Gewinner des Tages. Im verkürzten Handel nach Thanksgiving steigt sie um 14,26 Prozent auf 224,17 US-Dollar. Der Hersteller von Lasern und optischen Bauteilen für KI-Rechenzentren profitiert davon, dass Anleger nach dem schwachen November wieder in Chip- und KI-Werte einsteigen.
Coherent-Aktie S&P 500 Gewinner: Laser-Spezialist erholt sich kräftig – warum die Aktie um 14,3 Prozent springt
Die Coherent-Aktie gehört am Freitagabend zu den größten S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 14,26 Prozent auf 224,17 US-Dollar profitiert der Zulieferer für optische KI-Komponenten von der Erholung der Chipwerte.
Die Gründe für den Kursgewinn
Optik für die KI: warum die Coherent-Aktie so stark anzieht
Es ist ein Tag der Rückkehr: Nach Thanksgiving kaufen Anleger genau die Werte, die im November am stärksten verkauft wurden.
Der Nasdaq 100 stieg am Vormittag um rund 2 Prozent, Halbleiter- und KI-Werte führten die Erholung an. Coherent zählt zu den Titeln, die im November besonders unter den Sorgen um KI-Investitionen gelitten hatten – und deshalb nun überdurchschnittlich zulegen. Auch andere Optik-Werte wie Lumentum zählen zu den Gewinnern. Eine eigene Unternehmensnachricht, die den Sprung erklärt, liegt nicht vor; die Bewegung ist sektorgetrieben.
KI-Rebound
Chip- und Netzwerkwerte erholen sich breit nach den Verlusten im November.
Überverkaufte Titel
Aktien mit den größten Verlusten ziehen bei einer Erholung oft am stärksten an.
Dünner Handel
Im Halbtagshandel können Kursbewegungen stärker ausfallen.
Einordnung
Ein Tagessprung ist kein Beleg für die Trendwende
Coherent liefert Laser, Transceiver und optische Netzwerkkomponenten, die in KI-Rechenzentren Daten zwischen Servern transportieren. Das Geschäft hängt damit unmittelbar an den Ausbauplänen der großen Cloud-Anbieter. Solange diese Pläne als gesichert gelten, wird die Aktie gekauft; kommen Zweifel auf, fällt sie überdurchschnittlich stark – das hat der November gezeigt.
Häufige Fragen zur Coherent-Aktie
Warum ist die Coherent-Aktie S&P 500 Gewinner?
Die Aktie profitiert von der breiten Erholung der Chip- und KI-Werte am Black Friday und legt um 14,26 Prozent auf 224,17 US-Dollar zu.
Wie lauten ISIN und WKN der Coherent-Aktie?
ISIN US19247G1076, WKN A3DQXS; Handelssymbol COHR, deutsches Kürzel H7B.
Gibt es eine Unternehmensnachricht?
Eine Meldung, die den Kurssprung erklärt, wurde nicht gefunden.
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