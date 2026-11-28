Die Coherent-Aktie (ISIN: US19247G1076, WKN: A3DQXS, Handelssymbol: COHR, deutsches Kürzel: H7B) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 19,53 Prozent, davon allein 14,07 Prozent am Freitag. Auf Monatssicht steht noch ein Minus von 5,09 Prozent, auf Jahressicht ein Plus von 45,32 Prozent.
Coherent-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Optik-Spezialist mit Freitagssprung – warum die Aktie um 19,5 Prozent steigt
Die Coherent-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 19,53 Prozent und einem Freitagssprung von 14,07 Prozent profitiert der Anbieter optischer KI-Komponenten von der Chip-Erholung. Die Wochenanalyse zeigt Gründe und Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
KI-Optik im Rückwärtsgang beendet
Ein Tag machte fast drei Viertel des Wochenplus aus – und er hatte keinen Unternehmensanlass.
Am Montag löste die Rückkehr von Jensen Huang bei Nvidia eine breite Chip-Rally aus, am Freitag setzten Anleger den Rebound fort: Der Nasdaq 100 stieg am Vormittag um rund 2 Prozent. Coherent, dessen Laser und optische Bauteile in KI-Rechenzentren Daten transportieren, zählt zu den Werten, die am stärksten auf die Stimmung reagieren. Eine eigene Meldung für den Freitag haben wir nicht gefunden.
Chip-Rebound
Halbleiter führen die Rekordwoche an.
Freitagssprung
14 Prozent an einem Tag ohne Unternehmensnachricht.
Dünner Handel
Der Halbtag verstärkte Ausschläge.
Einordnung
Hohe Beta, offene Ursache
Coherent hängt an den Ausbauplänen der Cloud-Anbieter. Ein Tagessprung ohne Nachricht ist kein Beleg für eine Trendwende.
Häufige Fragen zur Coherent-Aktie
Warum ist die Coherent-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 19,53 Prozent im Zuge der Chip-Erholung, davon 14,07 Prozent am Freitag.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US19247G1076, WKN A3DQXS, Handelssymbol COHR.
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