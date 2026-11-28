Coherent-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Optik-Spezialist mit Freitagssprung – warum die Aktie um 19,5 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:48 2 Min.

Die Coherent-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 19,53 Prozent und einem Freitagssprung von 14,07 Prozent profitiert der Anbieter optischer KI-Komponenten von der Chip-Erholung. Die Wochenanalyse zeigt Gründe und Risiken.

Bild: Coherent Corp.

Die Coherent-Aktie (ISIN: US19247G1076, WKN: A3DQXS, Handelssymbol: COHR, deutsches Kürzel: H7B) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 19,53 Prozent, davon allein 14,07 Prozent am Freitag. Auf Monatssicht steht noch ein Minus von 5,09 Prozent, auf Jahressicht ein Plus von 45,32 Prozent. Coherent-Wochenplus +19,53 % Coherent am Freitag +14,07 % Coherent auf Monatssicht -5,09 % Coherent auf Jahressicht +45,32 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn KI-Optik im Rückwärtsgang beendet Ein Tag machte fast drei Viertel des Wochenplus aus – und er hatte keinen Unternehmensanlass. Am Montag löste die Rückkehr von Jensen Huang bei Nvidia eine breite Chip-Rally aus, am Freitag setzten Anleger den Rebound fort: Der Nasdaq 100 stieg am Vormittag um rund 2 Prozent. Coherent, dessen Laser und optische Bauteile in KI-Rechenzentren Daten transportieren, zählt zu den Werten, die am stärksten auf die Stimmung reagieren. Eine eigene Meldung für den Freitag haben wir nicht gefunden. 01 Chip-Rebound Halbleiter führen die Rekordwoche an. 02 Freitagssprung 14 Prozent an einem Tag ohne Unternehmensnachricht. 03 Dünner Handel Der Halbtag verstärkte Ausschläge. Einordnung Hohe Beta, offene Ursache Coherent hängt an den Ausbauplänen der Cloud-Anbieter. Ein Tagessprung ohne Nachricht ist kein Beleg für eine Trendwende. Was für die Coherent-Aktie spricht KI-Infrastruktur: Optische Bauteile sind zentral.

Jahresbilanz: Plus von 45 Prozent auf Jahressicht. Was die Coherent-Aktie belasten kann Abhängigkeit vom KI-Ausbau: Kürzungen träfen den Konzern.

Starke Schwankung: Gewinne können schnell schwinden. Steckbrief der Coherent-Aktie Unternehmen: Coherent Corp.

ISIN: US19247G1076 · WKN: A3DQXS

Handelssymbol: COHR (NYSE) · Deutsches Kürzel: H7B

Branche: Optische Komponenten, Laser Häufige Fragen zur Coherent-Aktie Warum ist die Coherent-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 19,53 Prozent im Zuge der Chip-Erholung, davon 14,07 Prozent am Freitag. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US19247G1076, WKN A3DQXS, Handelssymbol COHR. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Coherent Die Coherent-Aktie gewinnt im Sog der Chip-Rally. Für nachhaltige Impulse braucht es Unternehmensnachrichten.

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