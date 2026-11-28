In einem Jahr voller Tech-Turbulenzen hat ein 140 Jahre alter Getränkekonzern viele Anleger überrascht. Coca-Cola hob seine Jahresziele mehrfach an, die Aktie kletterte auf Rekordniveau. Am Black Friday gehörte die Coca-Cola Aktie mit einem Minus von 0,19 Prozent auf 97,40 Dollar allerdings zu den nur drei Verlierern im Dow Jones.
Coca-Cola Aktie: Prognose erneut angehoben, Kurs nahe Rekord – warum der Klassiker 2026 den Markt schlägt
Umsatz plus 7 Prozent, Gewinnziel hoch, 13 Milliarden Dollar Cashflow. Am Black Friday gab die Coca-Cola Aktie leicht nach. Was hinter der Stärke des Getränkeriesen steckt.
The Coca-Cola Company · ISIN: US1912161007 · WKN: 850663 · Handelssymbol: CCC3 · US-Handelssymbol: KO
Die Zahlen
Mehr Absatz, mehr Gewinn
Im dritten Quartal 2026 steigerte Coca-Cola den Umsatz um 7 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen. Der weltweite Absatz legte um 5 Prozent zu, besonders gefragt waren zuckerfreie Getränke. Das vergleichbare Ergebnis je Aktie stieg um 11 Prozent auf 0,91 Dollar, erwartet worden waren 0,88 Dollar. Operativ verdiente der Konzern fast 4,47 Milliarden Dollar, zwölf Prozent mehr als im Vorjahr.
Coca-Cola wächst über Menge und Preis zugleich – das gelingt in der Konsumgüterbranche derzeit nur wenigen. Für die Coca-Cola Aktie ist diese Verlässlichkeit das wichtigste Argument.
Der Ausblick
Höhere Ziele für 2026
Für das Gesamtjahr erwartet Coca-Cola nun ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent und einen Zuwachs von mindestens 11 Prozent beim vergleichbaren Gewinn je Aktie, nach zuvor 9 bis 10 Prozent. Der Free Cashflow soll mindestens 13 Milliarden Dollar erreichen. Schwachpunkte gab es dennoch: In Nordamerika blieb das Volumen unverändert, und ein Teil des Gewinnwachstums stammt aus dem schwächeren Dollar.
Häufige Fragen zur Coca-Cola Aktie
Wie schloss die Coca-Cola Aktie am Freitag?
Bei 97,40 Dollar, ein Minus von 0,19 Prozent.
Wie stark wuchs Coca-Cola im dritten Quartal?
Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar.
Welche Prognose gilt für 2026?
Mindestens 5 Prozent organisches Umsatzwachstum und mindestens 11 Prozent mehr vergleichbarer Gewinn je Aktie.
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