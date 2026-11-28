Wie schloss die Coca-Cola Aktie am Freitag?

Bei 97,40 Dollar, ein Minus von 0,19 Prozent.

Wie stark wuchs Coca-Cola im dritten Quartal?

Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar.

Welche Prognose gilt für 2026?

Mindestens 5 Prozent organisches Umsatzwachstum und mindestens 11 Prozent mehr vergleichbarer Gewinn je Aktie.