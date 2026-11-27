Coca-Cola-Aktie ist Dow Jones Verlierer Nr. 3: Defensivwert bleibt zurück

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:24 2 Min.

Die Coca-Cola-Aktie fällt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 0,07 % auf 97,52 US-Dollar. Im Aufschwung am Markt halten sich Anleger bei defensiven Werten zurück, das Minus ist minimal.

Bild: JJonahJackalope, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die Coca-Cola-Aktie (ISIN US1912161007, WKN 850663, Symbol CCC3, US-Symbol KO) zählt am Black Friday zu den drei Dow Jones Verlierern. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) fällt der Getränkekonzern um 0,07 US-Dollar beziehungsweise 0,07 % auf 97,52 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 97,59 US-Dollar geschlossen. Zum US-Start hatte das Minus noch 0,89 % betragen. Coca-Cola-Aktie, Dow Jones Verlierer Nr. 3 -0,07 % Kurs nach Handelsschluss 97,52 USD Schlusskurs am Mittwoch 97,59 USD Dividendenerhöhung in Folge 64 Jahre Quelle : Kursliste Dow Jones, 27.11.2026, 19:11 Uhr; Coca-Cola Dow Jones Verlierer Nr. 3 Warum die Coca-Cola-Aktie nachgibt Eine schlechte Nachricht von Coca-Cola gibt es nicht. Die Coca-Cola-Aktie bleibt hinter dem Markt zurück: 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus. 01 Rotation in Zykliker und Technik Wenn Investoren wieder Risiko eingehen, geraten Defensivwerte wie Coca-Cola ins Hintertreffen. 02 Minus fast aufgeholt Das Minus von 0,89 % zum US-Start ist bis zum Handelsschluss auf 0,07 % geschrumpft. Eine Veränderung des Trends ist das nicht. 03 Dividendenwert Coca-Cola hat die Dividende laut Unternehmen seit 64 Jahren jedes Jahr angehoben und gilt als Stabilitätsanker im Depot. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn. Einordnung Stabilität statt Dynamik Die Coca-Cola-Aktie ist kein Wachstumstitel. Sie punktet mit planbaren Erträgen und einer verlässlichen Dividende. In einem Markt, der gerade Tempo aufnimmt, ist sie weniger gefragt. Was für die Coca-Cola-Aktie spricht Planbare Erträge und Dividendenhistorie.

Defensiver Charakter bei Kursrückschlägen.

Weltweit starke Marke. Was gegen die Coca-Cola-Aktie spricht Geringe Wachstumsdynamik.

Umschichtung in zyklische Werte.

Hohe Bewertung für einen Defensivwert. FAQ Häufige Fragen zur Coca-Cola-Aktie Warum ist die Coca-Cola-Aktie Dow Jones Verlierer? Anleger schichten in zyklische und Technologiewerte um. Eine negative Meldung des Konzerns gibt es nicht.

Wie hoch steht die Coca-Cola-Aktie? Laut Kursliste bei 97,52 US-Dollar, 0,07 % unter dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Welche ISIN und WKN hat die Coca-Cola-Aktie? ISIN US1912161007, WKN 850663. Handelssymbol in Deutschland CCC3, in den USA KO (NYSE). Steckbrief Unternehmen The Coca-Cola Company ISIN US1912161007 WKN 850663 Handelssymbol CCC3 US-Handelssymbol KO (NYSE) Kurs 97,52 US-Dollar (-0,07 %) Rang im Dow Jones Verlierer Nr. 3 am 27.11.2026 (19:11 Uhr) Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr Fazit: Coca-Cola-Aktie als Dow Jones Verlierer ohne Schlechtnachricht Die Coca-Cola-Aktie bleibt hinter dem Markt zurück, ihr Minus ist minimal. Fundamental hat sich nichts geändert.

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