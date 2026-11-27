Nach Angaben von Bitcoin Magazine vom 25. November sank der Umsatz im Geschäftsjahr 2026 um 25 Prozent auf 576,5 Millionen Dollar. Das bereinigte EBITDA lag bei minus 304,2 Millionen Dollar, der Verlust je Aktie bei 3,74 Dollar. Zwei Posten erklären einen großen Teil des Minus: ein Wertverlust auf den Bitcoin-Bestand von 281,6 Millionen Dollar und Abschreibungen von 177,1 Millionen Dollar. Letztere betreffen unter anderem den Standort Sandersville in Georgia, der zum Rechenzentrum umgebaut wird.

Im vierten Quartal schrieb CleanSpark dagegen einen Gewinn von 9,8 Millionen Dollar (0,04 Dollar je Aktie). Der Umsatz fiel allerdings um 46 Prozent auf 120,9 Millionen Dollar. Das Unternehmen förderte im Gesamtjahr 7.253 Bitcoin, acht Prozent weniger als im Vorjahr, bei einer durchschnittlichen Hashrate von 36,0 Exahash pro Sekunde.