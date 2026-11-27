Die CleanSpark Aktie (Ticker CLSK, ISIN US18452B2097, Nasdaq) hat nach den Jahreszahlen vom 24. November ein neues 52-Wochen-Tief markiert. Der Bitcoin-Miner schreibt für das Geschäftsjahr bis 30. September einen Nettoverlust von 987,1 Millionen Dollar, während der Bitcoin Kurs rund 24 Prozent unter dem Vormonat liegt.
CleanSpark Aktie: 987 Millionen Dollar Jahresverlust, Kurs auf dem 52-Wochen-Tief – trägt der Umbau zum Rechenzentrum?
Die CleanSpark Aktie (CLSK) markierte am 25. November ein 52-Wochen-Tief. Der Bitcoin-Miner meldet für das Geschäftsjahr 2026 einen Verlust von 987,1 Millionen Dollar und stellt Mining-Standorte auf KI-Rechenzentren um. Was Anleger der CleanSpark Aktie und dem Bitcoin Kurs jetzt beobachten.
Bitcoin kostete am 27. November gegen 14:00 Uhr (MEZ) laut BTC-ECHO rund 61.518 Dollar (56.121 Euro), 1,37 Prozent mehr als 24 Stunden zuvor, aber 22,9 Prozent weniger als vor einem Monat. Für die CleanSpark Aktie und andere Krypto-Aktien wie MARA oder Riot ist das ein schwieriges Umfeld: Die Miner leben vom Bitcoin Kurs und müssen gleichzeitig ihre Kosten und ihren Umbau stemmen.
Die Zahlen
Wie schlecht waren die Jahreszahlen der CleanSpark Aktie – und was kam im vierten Quartal?
Nach Angaben von Bitcoin Magazine vom 25. November sank der Umsatz im Geschäftsjahr 2026 um 25 Prozent auf 576,5 Millionen Dollar. Das bereinigte EBITDA lag bei minus 304,2 Millionen Dollar, der Verlust je Aktie bei 3,74 Dollar. Zwei Posten erklären einen großen Teil des Minus: ein Wertverlust auf den Bitcoin-Bestand von 281,6 Millionen Dollar und Abschreibungen von 177,1 Millionen Dollar. Letztere betreffen unter anderem den Standort Sandersville in Georgia, der zum Rechenzentrum umgebaut wird.
Im vierten Quartal schrieb CleanSpark dagegen einen Gewinn von 9,8 Millionen Dollar (0,04 Dollar je Aktie). Der Umsatz fiel allerdings um 46 Prozent auf 120,9 Millionen Dollar. Das Unternehmen förderte im Gesamtjahr 7.253 Bitcoin, acht Prozent weniger als im Vorjahr, bei einer durchschnittlichen Hashrate von 36,0 Exahash pro Sekunde.
|Kennzahl
|Wert
|Nettoverlust
|-987,1 Mio. $
|Umsatz
|576,5 Mio. $ (-25 %)
|Bereinigtes EBITDA
|-304,2 Mio. $
|Verlust je Aktie
|-3,74 $
|Wertverlust Bitcoin-Bestand
|281,6 Mio. $
|Abschreibungen
|177,1 Mio. $
|Geförderte Bitcoin
|7.253 (-8 %)
Quartalswerte: Q4 Nettogewinn 9,8 Mio. Dollar bei 120,9 Mio. Dollar Umsatz (-46 Prozent).
Quelle: Bitcoin Magazine, 25.11.2026
Der Kurs
Warum bricht die CleanSpark Aktie ein – und wie reagieren Analysten?
Laut Le Private Banker (25. November) fiel die CleanSpark Aktie kurz nach Handelsbeginn auf ein neues 52-Wochen-Tief von 4,43 Dollar, nachdem sie am Dienstag bei 5,12 Dollar geschlossen hatte. Bitcoin Magazine nennt gegen 10:00 Uhr New Yorker Zeit rund 4,85 Dollar, ein Minus von etwa fünf Prozent. Die Angaben der beiden Quellen weichen voneinander ab; einen Schlusskurs für den 25. November haben wir nicht belegt. An dem Tag lag auch der Bitcoin Kurs bei rund 57.500 Dollar, am Wochenende davor bei rund 55.100 Dollar, dem tiefsten Stand seit zwei Jahren.
Die Miner-Branche geriet breit unter Druck: IREN verlor laut Le Private Banker rund 11 Prozent, Riot rund 8 Prozent. Mehrere Analystenhäuser senkten ihre Kursziele für CleanSpark deutlich. Die Details dieser Bewertungen geben wir hier nicht wieder.
Die Strategie
Verkauft CleanSpark Bitcoin – und was bringt der KI-Umbau?
Der Bestand betrug zum Geschäftsjahresende 13.530 Bitcoin einschließlich verpfändeter Coins, bei damaligen Kursen rund 1,1 Milliarden Dollar, bei rund 57.700 Dollar je Bitcoin etwa 780 Millionen Dollar. 1.532 Bitcoin wurden verkauft, 6.068 Bitcoin dienten dazu, Derivate abzulösen. Finanzchef Vecchiarelli sagte laut Bitcoin Magazine, CleanSpark könne etwas mehr Bitcoin verkaufen, als es fördert, um den Umbau zu Rechenzentren für künstliche Intelligenz zu finanzieren.
Damit folgt die CleanSpark Aktie einem Trend, der auch bei anderen Krypto-Aktien sichtbar ist: Hut 8, IREN und Riot Platforms richten ihr Geschäft stärker auf KI-Rechenzentren aus. Das reduziert die Abhängigkeit vom Bitcoin Kurs, setzt aber hohe Investitionen voraus. Branchenberichte nennen zudem Zweifel an Genehmigungen für Rechenzentren in Texas als Belastung für die Miner-Aktien.
Das große Bild
Was bedeutet das für den Bitcoin Kurs – und für Miner wie MARA, Riot und IREN?
Miner sind doppelt betroffen, wenn der Bitcoin Kurs fällt: Die Erlöse je Coin sinken, und der eigene Bestand verliert an Wert. Laut CEO Economy (21. November) fiel die Netzwerk-Rechenschwierigkeit am 14. November um 9,1 Prozent auf 134,8 Billionen, ein Zeichen, dass einzelne Betreiber Maschinen abgeschaltet haben. Die Hashrate liegt bei etwa 1.035 Exahash pro Sekunde. Am Wochenende zum 20. November verloren laut diesem Bericht IREN knapp 35 Prozent, MARA 27 Prozent und CleanSpark gut 26 Prozent.
Zugleich zeigt der Markt für Bitcoin-ETFs, dass die Nachfrage fehlt. Nach Daten von SoSoValue flossen im November netto rund 5,39 Milliarden Dollar aus den US-Fonds ab, ein Monatsrekord. Solange diese Abflüsse anhalten, bleibt der Gegenwind für den Bitcoin Kurs und damit für die CleanSpark Aktie bestehen.
Termine
Was sollten Anleger der CleanSpark Aktie jetzt beobachten – und wann?
Bitcoin Kurs
Die Marken um 58.500 Dollar und rund 53.200 Dollar (Realized Price laut 21Shares und Glassnode) gelten als wichtige Orientierung für den gesamten Krypto-Markt.
Bestand und Verkäufe
Die nächsten Monatsberichte zeigen, ob CleanSpark mehr Bitcoin verkauft als fördert.
9. Dezember
Die Fed entscheidet über den Leitzins; der Markt rechnet laut Admiral Markets mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte.
KI-Rechenzentren
Fortschritte oder Verzögerungen beim Umbau, etwa in Sandersville, entscheiden darüber, wie stark sich CleanSpark vom Bitcoin Kurs löst.
Häufige Fragen zur CleanSpark Aktie
Warum fällt die CleanSpark Aktie? Der Kurs folgt dem Bitcoin Kurs und reagierte zusätzlich auf den Jahresverlust von 987,1 Millionen Dollar und den Umsatzrückgang.
Wie viele Bitcoin hält CleanSpark? Zum Geschäftsjahresende 13.530 Bitcoin einschließlich verpfändeter Coins, laut Bitcoin Magazine.
Was passiert mit dem Bitcoin-Mining bei CleanSpark? Das Unternehmen betreibt weiterhin Mining, stellt aber einzelne Standorte auf KI-Rechenzentren um. Im Geschäftsjahr wurden 7.253 Bitcoin gefördert.
Wie hängt die CleanSpark Aktie mit anderen Krypto-Aktien zusammen? Miner wie MARA, Riot, IREN und Hut 8 bewegen sich meist ähnlich, weil sie alle am Bitcoin Kurs und an der Netzwerk-Rechenleistung hängen.
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