Der Netzwerkriese ist zurück im Rampenlicht. Am Black Friday stieg die Cisco Aktie um 3,01 Prozent auf 97,04 Dollar und gehörte zu den drei stärksten Werten im Dow Jones. Hinter der Bewegung steht ein Unternehmen, das gerade so schnell wächst wie seit über 15 Jahren nicht mehr – angetrieben von der Nachfrage der großen Cloudkonzerne nach KI-Netzwerken.
Cisco Aktie: Stärkstes Wachstum seit 15 Jahren, KI-Prognose auf 9 Milliarden – startet jetzt die Aufholjagd?
18,5 Milliarden Dollar Quartalsumsatz, angehobene Jahresprognose, plus 3 Prozent am Black Friday. Die Cisco Aktie erholt sich vom Rücksetzer nach den Zahlen. Was Anleger wissen müssen.
Cisco Systems, Inc. · ISIN: US17275R1023 · WKN: 878841 · Handelssymbol: CIS · US-Handelssymbol: CSCO
Die Zahlen
Wachstum wie lange nicht
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte Cisco den Umsatz um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar – laut Cisco die höchste Wachstumsrate seit über 15 Jahren. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 40 Prozent auf 1,40 Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet Cisco nun Erlöse zwischen 74,8 und 75,8 Milliarden Dollar. Im Geschäft mit KI-Infrastruktur für die großen Cloudkonzerne rechnet der Konzern mit 9 Milliarden Dollar Umsatz statt bislang 7,5 Milliarden Dollar.
Cisco verdient am KI-Boom über die Netzwerke, die Rechenzentren verbinden. Für die Cisco Aktie zählt nun, ob die Marge mit dem Wachstum Schritt hält.
Die Sorge
Margen unter Beobachtung
Nach den Zahlen fiel die Cisco Aktie zunächst um 5,8 Prozent. Anleger störten sich an der sinkenden Marge und am nachlassenden Wachstum der Produktaufträge; steigende Speicherkosten belasten die Profitabilität der KI-Hardware.
Morgan-Stanley-Analystin Meta Marshall stufte Cisco am 5. November von „Overweight“ auf „Equal-weight“ ab und senkte das Kursziel von 135 auf 120 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Cisco Aktie
Wie schloss die Cisco Aktie am Freitag?
Bei 97,04 Dollar, ein Plus von 3,01 Prozent.
Wie stark wuchs Cisco im ersten Quartal?
Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar.
Welchen KI-Umsatz erwartet Cisco?
Rund 9 Milliarden Dollar mit Cloudkonzernen im Geschäftsjahr 2027.
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