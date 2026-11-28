Wie schloss die Cisco Aktie am Freitag?

Bei 97,04 Dollar, ein Plus von 3,01 Prozent.

Wie stark wuchs Cisco im ersten Quartal?

Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar.

Welchen KI-Umsatz erwartet Cisco?

Rund 9 Milliarden Dollar mit Cloudkonzernen im Geschäftsjahr 2027.