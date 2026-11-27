Cisco-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 2: KI-Netzwerker bleibt gefragt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:59 3 Min.

Die Cisco-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 2,52 % auf 96,58 US-Dollar und gehört zu den größten Dow Jones Gewinnern. Der Netzwerkausrüster profitiert von der Erholung bei Technologiewerten und vom Ausbau der KI-Rechenzentren.

Die Cisco-Aktie (ISIN US17275R1023, WKN 878841, Symbol CIS, US-Symbol CSCO) gehört zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den größten Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Netzwerkausrüster um 2,38 US-Dollar beziehungsweise 2,52 % auf 96,58 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 94,20 US-Dollar geschlossen. Cisco-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 2 +2,52 % Kurs um 15:32 Uhr 96,58 USD Schlusskurs am Mittwoch 94,20 USD Zwölfmonatshoch der Cisco-Aktie 130,37 USD Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; StockAnalysis; Investing.com Dow Jones Gewinner Nr. 2 Warum die Cisco-Aktie zulegt Eine neue Nachricht von Cisco gibt es nicht. Die Cisco-Aktie profitiert vom Umfeld und von der Geschichte, die der Konzern seit Monaten erzählt. 01 Erholung im Technologiesektor 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Schon am Mittwochabend hatte die Cisco-Aktie nachbörslich laut Investing.com 2,44 % zugelegt, vorbörslich lag das Plus bei 2,65 %. 02 Netzwerke als Rückgrat der KI Cisco liefert Netzwerktechnik für Rechenzentren. Nach dem Quartalsbericht vom 12. November hob der Konzern seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 an, die Aktie fiel am Folgetag dennoch um 6,24 %. 03 Zusammenarbeit mit Nvidia Mit Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) arbeitet Cisco an Lösungen für sichere KI-Rechenzentren. Nvidia legt zur Stunde nur um 0,26 % zu – das vorbörsliche Plus von knapp 5 % ist weitgehend abgebaut. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Wert mit Dividende und KI-Fantasie Die Cisco-Aktie liegt trotz des Anstiegs gut ein Viertel unter ihrem Zwölfmonatshoch von 130,37 US-Dollar. Der Konzern hat seine Dividende laut Investing.com 16 Jahre in Folge angehoben und gilt als Gegenstück zu den teuren KI-Chipwerten. Offen bleibt, ob die Bestellungen der Großkunden im Takt der Rechenzentrumsinvestitionen bleiben. Was für die Cisco-Aktie spricht Wachsende Umsätze mit KI-Infrastruktur.

Dividende seit 16 Jahren jedes Jahr erhöht.

Gut ein Viertel unter dem Zwölfmonatshoch. Was gegen die Cisco-Aktie spricht Starke Kopplung an die Stimmung bei KI-Aktien.

Heftige Kursschwankungen: mehrere Tagesbewegungen über 4 % in zwei Wochen.

Wettbewerb im Netzwerkgeschäft. FAQ Häufige Fragen zur Cisco-Aktie Warum ist die Cisco-Aktie Dow Jones Gewinner? Technologiewerte erholen sich, und Cisco gilt als Profiteur des KI-Ausbaus. Eine neue Nachricht des Konzerns gibt es nicht.

Wie hoch steht die Cisco-Aktie? Laut Indikation bei 96,58 US-Dollar, 2,52 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (94,20 US-Dollar).

Welche ISIN und WKN hat die Cisco-Aktie? ISIN US17275R1023, WKN 878841. Handelssymbol in Deutschland CIS, in den USA CSCO (Nasdaq). Steckbrief Unternehmen Cisco Systems, Inc. ISIN US17275R1023 WKN 878841 Handelssymbol CIS US-Handelssymbol CSCO (Nasdaq) Kurs 96,58 US-Dollar (+2,52 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 2 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: Cisco-Aktie als Dow Jones Gewinner mit solidem Rückhalt Die Cisco-Aktie profitiert vom Stimmungswechsel bei Technologiewerten. Anders als viele KI-Werte bietet der Konzern eine Dividende und planbare Erlöse. Der Kurs bleibt dennoch empfindlich gegenüber Nachrichten aus der KI-Branche.

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