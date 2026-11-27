Die Ciena-Aktie (ISIN US1717793095, WKN A0LDA7, Handelssymbol CIEN, deutsches Kürzel CIE1) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 253,84 US-Dollar. Das sind 11,05 US-Dollar oder 4,55 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag war die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Ciena-Aktie: S&P 500 Gewinner im Glasfaser-Aufwind
Die Ciena-Aktie gehört am Freitag mit rund 4,6 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern. Netzwerk- und Optikwerte erholen sich.
CIENCIEN
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Ciena-Aktie steigt
Erholung bei Optik- und Netzwerkwerten
Coherent, Lumentum und Ciena legen gemeinsam zu. Ciena, Anbieter von Netzwerk- und Glasfasertechnik, profitiert vom Rebound der KI-Zulieferer.
Nachfrage nach Datenübertragung
KI-Rechenzentren benötigen immer schnellere Verbindungen. Das stützt die Erwartungen für Netzwerkausrüster.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Ciena liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Ciena liefert Netzwerksysteme und Software für Telekommunikations- und Cloud-Anbieter. Der Titel schwankt im Gleichlauf mit der KI-Stimmung. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur Ciena-Aktie
Warum steigt die Ciena-Aktie am Freitag?
Vor allem wegen der Erholung bei KI-nahen Optik- und Netzwerkwerten; ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar.
Wie stark steigt die Ciena-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 4,55 Prozent auf 253,84 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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