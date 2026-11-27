Warum steigen SMIC und Hua Hong? Laut Dow Jones profitieren beide Unternehmen von verschärften US-Exportbeschränkungen für KI-Chips.

Was ist über Nvidia bekannt? Ein Bericht nennt einen Lieferstopp für Server mit Nvidia-Chips in vier südostasiatische Länder; bestätigt ist das nach der Quelle nicht.

Welche Folgen haben die Kontrollen für den DAX? Chipwerte wie Infineon und Aixtron zählen zu den Gewinnern des Tages; der DAX lag bei 25.442 Punkten.

Wie ordnet die Redaktion die Kursbewegungen ein? Aktiencheck nennt Fakten und Quellen und gibt keine Kursprognose ab.