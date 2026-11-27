Chinyang-Poly-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 2,93 Prozent – Themenwert unter Dauerbeobachtung der Börse

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:12 1 Min.

Die Chinyang-Poly-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Schaumstoffhersteller fällt um 2,93 Prozent auf 4.305 Won. Die Aktie gilt als politischer Themenwert und wurde im November mehrfach von der Börse als auffällig eingestuft.

Die Chinyang-Poly-Aktie (ISIN: KR7010640001, KRX-Kürzel: 010640) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des Polyurethan-Herstellers schloss in Seoul bei 4.305 Won und damit 2,93 Prozent unter dem Vortag. 010640 010640 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 010640 — — — Tagesminus der Chinyang-Poly-Aktie -2,93 % Schlusskurs in Seoul 4.305 KRW Schwesteraktie Chin Yang Chemical am Freitag -7,78 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Chinyang Poly gegen den Markt fällt Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Wie die Schwesteraktie Chin Yang Chemical wird Chinyang Poly in Korea als politischer Themenwert gehandelt, den Anleger dem Umfeld des Seouler Bürgermeisters Oh Se-hoon zuordnen. Der Kurs folgt damit eher der politischen Stimmung als dem Geschäft mit Schaumstoffen. Die Börse hat den Titel im November mehrfach als Beobachtungswert eingestuft, zuletzt vom 17. bis 19. November an drei Tagen in Folge, weil wenige Konten einen großen Teil der Käufe stellten. Am Freitag flossen die Gelder in Chip-, Batterie- und Brokerwerte, spekulative Themenaktien wurden verkauft. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Börsenaufsicht: Wiederholte Beobachtungsmaßnahmen können in Handelsbeschränkungen münden.

Themenhandel: Fällt das politische Thema weg, fehlt die Stütze.

Schwankungen: Zur Wochenmitte war die Aktie noch um fast 7 Prozent gestiegen. Häufige Fragen zur Chinyang-Poly-Aktie Warum ist die Chinyang-Poly-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die Chinyang-Poly-Aktie fiel um 2,93 Prozent auf 4.305 Won. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, spekulative Themenaktien wurden zugunsten anderer Branchen verkauft. Fazit: Kurs folgt der Politik Die Chinyang-Poly-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Die Bewegung hat wenig mit dem Geschäft zu tun. Die Börse beobachtet den Handel.

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