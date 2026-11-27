Die Chinyang-Poly-Aktie (ISIN: KR7010640001, KRX-Kürzel: 010640) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des Polyurethan-Herstellers schloss in Seoul bei 4.305 Won und damit 2,93 Prozent unter dem Vortag.
Chinyang-Poly-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 2,93 Prozent – Themenwert unter Dauerbeobachtung der Börse
Die Chinyang-Poly-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Schaumstoffhersteller fällt um 2,93 Prozent auf 4.305 Won. Die Aktie gilt als politischer Themenwert und wurde im November mehrfach von der Börse als auffällig eingestuft.
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Die Gründe für den Kursverlust
Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Chinyang Poly gegen den Markt fällt
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Wie die Schwesteraktie Chin Yang Chemical wird Chinyang Poly in Korea als politischer Themenwert gehandelt, den Anleger dem Umfeld des Seouler Bürgermeisters Oh Se-hoon zuordnen. Der Kurs folgt damit eher der politischen Stimmung als dem Geschäft mit Schaumstoffen. Die Börse hat den Titel im November mehrfach als Beobachtungswert eingestuft, zuletzt vom 17. bis 19. November an drei Tagen in Folge, weil wenige Konten einen großen Teil der Käufe stellten. Am Freitag flossen die Gelder in Chip-, Batterie- und Brokerwerte, spekulative Themenaktien wurden verkauft.
Häufige Fragen zur Chinyang-Poly-Aktie
Warum ist die Chinyang-Poly-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?
Die Chinyang-Poly-Aktie fiel um 2,93 Prozent auf 4.305 Won. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, spekulative Themenaktien wurden zugunsten anderer Branchen verkauft.
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