Chinas Aktienmärkte haben am Freitag, 27. November 2026, einen der stärksten Tage seit Langem erlebt: Der Shanghai Composite legte um 3,3 Prozent zu, der CSI 300 um fast 4 Prozent, der Technologieindex STAR 50 um rund 12 Prozent. Auslöser war eine ungewöhnliche Erklärung des Staatsrats unter Ministerpräsident Li Qiang zur Stützung des Aktienmarkts, die nach Medienberichten am Mittag chinesischer Zeit veröffentlicht wurde. Der CSI 300 hatte am Vortag den tiefsten Stand seit Juni 2025 erreicht und lag seit Jahresbeginn rund 13 Prozent im Minus. Für Anleger in Deutschland ist die Bewegung vor allem für DAX-Konzerne mit China-Geschäft und für asiatische Technologiewerte relevant.
China-Börsen: Peking stützt die Aktien – CSI 300 springt um fast 4 Prozent, wie lange trägt die Staatsrally?
Nach dem tiefsten Stand seit Juni 2025 hat Chinas Staatsrat Maßnahmen zur Stützung des Aktienmarkts angekündigt. Der CSI 300 legt um fast 4 Prozent zu, der STAR 50 um rund 12 Prozent. Was hinter der Rally steckt, welche Rolle US-Exportregeln und Zölle spielen und was das für China-Aktien und den DAX bedeutet.
China-Börse
Warum stützt Peking die Aktienmärkte jetzt?
Der Kursrutsch in China hatte mehrere Gründe. Nach den vorliegenden Berichten belasteten zunächst die hohen Bewertungen im KI-Sektor, dann neue US-Exportbeschränkungen für Chips und die von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Zölle von bis zu 40 Prozent auf Waren aus 14 Ländern, darunter China. Staatliche Fonds kaufen seit Oktober Aktien, konnten den Rückgang aber nur abbremsen. Die Erklärung des Staatsrats ist damit ein politisches Signal in einer Phase, in der die Börse als Stimmungsbarometer für Wirtschaft und Vertrauen gilt.
Zu den genannten Maßnahmen zählen eine größere Rolle des sogenannten nationalen Teams, also staatlicher Fonds, die Aktien kaufen, eine Stabilisierungsfunktion für Central Huijin, mehr langfristiges Kapital für die Börse sowie ein Druck auf Unternehmen zu höheren Dividenden und Aktienrückkäufen. Konkrete Beträge oder Fristen nennen die ausgewerteten Berichte nicht; der Originaltext der Erklärung lag der Redaktion nicht vor.
Auffällig ist das Umfeld: Auch andere asiatische Börsen erholten sich. Der südkoreanische Kospi stieg um 4,3 Prozent, nachdem Seoul eine Ausweitung seines Stabilisierungsfonds erwägt, der japanische Nikkei legte um rund 2 Prozent zu.
USA und China
Welche Rolle spielen US-Exportregeln und Zölle für die China-Börsen?
Seit dem 19. November gelten nach Berichten neue US-Vorschriften, die Exportlizenzen für Hochleistungschips unter anderem nach Malaysia, Singapur, Indonesien und Thailand verlangen; das soll verhindern, dass Rechenkapazität in diesen Ländern für chinesische Kunden genutzt wird. Dazu kommt der Zollvorschlag aus Washington. Für chinesische Technologiekonzerne bedeutet das einen erschwerten Zugang zu Hochleistungschips und neue Unsicherheit im Handel. Die Rally vom Freitag ändert daran nichts: Sie ist nach Einschätzung der Redaktion eine Gegenbewegung nach einem Kursrutsch, gestützt durch politische Signale, nicht durch eine Lösung der Handelskonflikte.
|Index
|Veränderung
|Shanghai Composite
|+3,3 %
|CSI 300
|fast +4 %
|STAR 50
|rund +12 %
|ChiNext
|rund +10 %
|Hang Seng Tech
|rund +6 %
|Kospi (Südkorea)
|+4,3 %
|Nikkei 225 (Japan)
|rund +2 %
Veränderung zum Vortag, Stand Vormittag MEZ; teils gerundete Angaben aus Marktberichten.
Quelle: Medienberichte, Marktdaten
Börse und Anleger
Was bedeutet die China-Rally für DAX-Konzerne und China-Aktien?
Für europäische Anleger berührt die Entwicklung vor allem Konzerne mit großem China-Anteil am Umsatz, etwa Autoaktien wie die Volkswagen Aktie, die BMW Aktie und die Mercedes-Benz Aktie, Chemiewerte wie die BASF Aktie, die Siemens Aktie und Konsumwerte wie die adidas Aktie. Aus Sicht der Redaktion können stabilere chinesische Börsen die Stimmung für diese Werte stützen; eine belegbare Kausalität für einzelne Aktien am heutigen Tag gibt es nicht. Wer chinesische Technologiewerte über Hongkong oder Festland verfolgt, sollte beachten, dass staatlich gestützte Rallys erfahrungsgemäß schnell abflauen können, wenn Maßnahmen ausbleiben oder Handelsrisiken zurückkehren. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Ausblick
Welche Termine entscheiden über die Lage an Chinas Börsen?
Wichtig sind die nächsten Handelstage in Shanghai und Hongkong, ob weitere Details zur Stützung folgen und wie Washington seine Exportregeln und Zollvorschläge konkretisiert. Am 4. Dezember steht der US-Arbeitsmarktbericht an, am 9. Dezember der Zinsentscheid der Fed um 20:00 Uhr MEZ. Beides beeinflusst die Dollarzinsen und damit die Risikobereitschaft gegenüber Schwellenländern.
Häufige Fragen zur China-Börse
Warum steigen die China-Börsen am 27. November 2026? Nach einem Kursrutsch hat der Staatsrat Maßnahmen zur Stützung des Aktienmarkts angekündigt; der CSI 300 legte um fast 4 Prozent zu.
Wie stark ist der Rückgang vor der Rally? Der CSI 300 lag bis Donnerstag seit Jahresbeginn rund 13 Prozent im Minus und auf dem tiefsten Stand seit Juni 2025.
Welche Rolle spielen die USA? Neue Exportregeln für KI-Chips und vorgeschlagene Zölle von bis zu 40 Prozent auf Waren aus 14 Ländern belasten chinesische Werte.
Was heißt das für den DAX? Ein direkter Kurseffekt ist nicht belegt; relevant ist die Stimmung für Konzerne mit hohem China-Anteil.
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