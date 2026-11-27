Der Kursrutsch in China hatte mehrere Gründe. Nach den vorliegenden Berichten belasteten zunächst die hohen Bewertungen im KI-Sektor, dann neue US-Exportbeschränkungen für Chips und die von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Zölle von bis zu 40 Prozent auf Waren aus 14 Ländern, darunter China. Staatliche Fonds kaufen seit Oktober Aktien, konnten den Rückgang aber nur abbremsen. Die Erklärung des Staatsrats ist damit ein politisches Signal in einer Phase, in der die Börse als Stimmungsbarometer für Wirtschaft und Vertrauen gilt.

Zu den genannten Maßnahmen zählen eine größere Rolle des sogenannten nationalen Teams, also staatlicher Fonds, die Aktien kaufen, eine Stabilisierungsfunktion für Central Huijin, mehr langfristiges Kapital für die Börse sowie ein Druck auf Unternehmen zu höheren Dividenden und Aktienrückkäufen. Konkrete Beträge oder Fristen nennen die ausgewerteten Berichte nicht; der Originaltext der Erklärung lag der Redaktion nicht vor.