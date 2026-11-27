Chevron-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 7: Ölwert profitiert vom Stimmungswechsel

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:59 3 Min.

Die Chevron-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 1,51 % auf 214,13 US-Dollar und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Die Aktie des Ölkonzerns bleibt ein Spiegel der Energiepreise und der Geopolitik.

Bild: Sgroey / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die Chevron-Aktie (ISIN US1667641005, WKN 852552, Symbol CHV, US-Symbol CVX) gehört zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Ölkonzern um 3,17 US-Dollar beziehungsweise 1,51 % auf 214,13 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 210,96 US-Dollar geschlossen. Chevron-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 7 +1,51 % Kurs um 15:32 Uhr 214,13 USD Kursplus der Chevron-Aktie seit Jahresbeginn (Stand November) +38 % Anstieg seit dem 31. Juli laut Trefis +10 % Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; Trefis; Simply Wall St. Dow Jones Gewinner Nr. 7 Warum die Chevron-Aktie zulegt Eine neue Meldung von Chevron gibt es nicht. Die Chevron-Aktie folgt dem Markt – und bleibt vom Ölpreis abhängig. 01 Breite Erholung 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Auch zyklische Titel wie Caterpillar (ISIN US1491231015, WKN 850598, Symbol CAT1, US-Symbol CAT) steigen deutlich. 02 Geopolitik stützt den Ölpreis Laut Trefis hat die Chevron-Aktie seit Ende Juli rund 10 % zugelegt, weil Spannungen am Golf und enge Dieselmärkte die Raffineriemargen stützten. RTTNews verweist auf steigende Energiepreise im Zuge des Nahostkonflikts. 03 Schwäche nach den US-Wahlen Nach den Zwischenwahlen gaben Ölwerte nach, weil die Demokraten den Senat gewannen. Chevron schloss am 4. November 3,69 % tiefer. Seitdem pendelt die Aktie um 210 bis 217 US-Dollar. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Dividende, Cashflow und Geopolitik Die Chevron-Aktie hat in diesem Jahr stark zugelegt und liegt nur noch knapp unter ihrem Rekord. Anleger schätzen den Konzern wegen der Dividende, hoher Aktienrückkäufe und der Verbindung von Förderung und Raffinerie. Ein deutlich fallender Ölpreis würde den Wert dagegen schnell treffen, auch die Analystenlager sind gespalten. Was für die Chevron-Aktie spricht Hohe Rückkäufe und stabile Dividende.

Starke Raffineriemargen bei knappen Dieselmärkten.

Geopolitik stützt den Ölpreis. Was gegen die Chevron-Aktie spricht Starke Abhängigkeit vom Ölpreis.

Politische Risiken nach den Zwischenwahlen.

Nach starkem Jahr anfällig für Gewinnmitnahmen. FAQ Häufige Fragen zur Chevron-Aktie Warum ist die Chevron-Aktie Dow Jones Gewinner? Eine breite Marktstimmung und stabile Ölpreise stützen den Kurs. Eine eigene Meldung gibt es nicht.

Wie hoch steht die Chevron-Aktie? Laut Indikation bei 214,13 US-Dollar, 1,51 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die Chevron-Aktie? ISIN US1667641005, WKN 852552. Handelssymbol in Deutschland CHV, in den USA CVX (NYSE). Steckbrief Unternehmen Chevron Corporation ISIN US1667641005 WKN 852552 Handelssymbol CHV US-Handelssymbol CVX (NYSE) Kurs 214,13 US-Dollar (+1,51 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 7 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: Chevron-Aktie als Dow Jones Gewinner mit Ölpreis-Rückenwind Die Chevron-Aktie profitiert von der Marktstimmung und stabilen Energiepreisen. Ohne eigenen Auslöser bleibt der Ölpreis der wichtigste Treiber.

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