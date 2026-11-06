Charter Communications: Umsatz steigt durch Cox-Transaktion um 9,1 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 18:49 4 Min. Charter Communications, Inc.

Im dritten Quartal 2026 stieg der tatsächliche Umsatz vor allem durch die Cox-Transaktion um 9,1 Prozent. Pro forma sank er ohne Werbung und Streaming-App-Kosten um 1,0 Prozent.

Gesamtumsatz (tatsächlich, inkl. Cox ab 20. August 2026), +9,1 % 14,9 Mrd. USD Gesamtumsatz pro forma (inkl. Cox für das volle Quartal), -1,5 % 16,5 Mrd. USD Nettoergebnis, den Charter-Aktionären zurechenbar -2,40 Mrd. USD Verwässertes Ergebnis je Aktie, den Charter-Aktionären zurechenbar -20,50 USD Charter Communications, Inc. hat am 6. November 2026 die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Der tatsächliche Gesamtumsatz, der Cox erst ab August 2026 enthält, stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 9,1 Prozent von 13,7 Mrd. USD auf 14,9 Mrd. USD. Das Unternehmen führt den Anstieg vor allem auf die Cox-Transaktion zurück. Pro forma, also mit Cox für das volle Quartal, sank der Gesamtumsatz um 1,5 Prozent von 16,8 Mrd. USD auf 16,5 Mrd. USD, nach Angaben von Charter vor allem wegen geringerer Umsätze mit Privatkunden. Ohne Werbeumsätze und die mit dem Videoumsatz verrechneten Streaming-App-Kosten sank der Pro-forma-Gesamtumsatz um 1,0 Prozent. Der Pro-forma-Videoumsatz ging um 9,8 Prozent zurück. Belastet wurde er durch 286 Mio. USD an Kosten für Streaming-Apps der Programmanbieter, die mit dem Videoumsatz verrechnet werden, nach 106 Mio. USD im Vorjahresquartal. Das den Charter-Aktionären zurechenbare Nettoergebnis lag bei -2,40 Mrd. USD nach 1,14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Pro forma betrug der Nettoverlust 2,1 Mrd. USD. CHTR CHTR — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Den Nettoverlust führt Charter vor allem auf eine Wertminderung von Franchiserechten über 6,3 Mrd. USD zurück. Teilweise ausgeglichen wurde dies laut Unternehmen durch einen Gewinn aus der Tilgung von Schulden im Zusammenhang mit Anleihetauschen von 1,4 Mrd. USD sowie durch niedrigere Steueraufwendungen. Das verwässerte Ergebnis je Aktie, den Charter-Aktionären zurechenbar, lag bei -20,50 USD nach 8,34 USD im Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis betrug -3,53 Mrd. USD nach 3,13 Mrd. USD, das Ergebnis vor Steuern -3,50 Mrd. USD nach 1,73 Mrd. USD. Das tatsächliche bereinigte EBITDA stieg um 6,9 Prozent von 5,56 Mrd. USD auf 5,94 Mrd. USD. Pro forma sank das bereinigte EBITDA gegenüber dem Vorjahr um 4,0 Prozent, ohne Übergangskosten um 3,0 Prozent. Der operative Cashflow ging um 10,1 Prozent von 4,48 Mrd. USD auf 4,03 Mrd. USD zurück. Charter nennt als Gründe den Zeitpunkt von Steuerzahlungen und einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Cox-Transaktion. Im Privatkundengeschäft stieg der tatsächliche Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,8 Prozent von 10,6 Mrd. USD auf 11,2 Mrd. USD. Darin enthalten ist der Internet-Umsatz mit Privatkunden, der um 7,1 Prozent von 5,97 Mrd. USD auf 6,40 Mrd. USD zulegte. Der Umsatz mit Mobilfunkdiensten für Privatkunden erhöhte sich um 18,9 Prozent von 954 Mio. USD auf 1,13 Mrd. USD. Mit Geschäftskunden erzielte Charter einen tatsächlichen Umsatz von 2,25 Mrd. USD nach 1,84 Mrd. USD, ein Plus von 22,6 Prozent. Die Pro-forma-Werbeumsätze sanken ohne politische Werbung um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die tatsächlichen Investitionsausgaben gingen gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,8 Prozent von 3,05 Mrd. USD auf 3,03 Mrd. USD zurück. Der tatsächliche freie Cashflow, eine bereinigte Kennzahl, sank um 58,4 Prozent von 1,62 Mrd. USD auf 674 Mio. USD. Das entspricht laut Unternehmen einem Rückgang um 947 Mio. USD gegenüber dem Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Charter nach eigenen Angaben Pro-forma-Investitionen ohne Übergangsinvestitionen von rund 13,0 Mrd. USD. Zudem strebt das Unternehmen in den nächsten 18 Monaten annualisierte Einsparungen bei den Betriebskosten von 2 Mrd. USD an. Diese kommen laut Charter zu mehr als 1 Mrd. USD an erwarteten Synergien aus der Cox-Transaktion hinzu. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 2026 Q3 2025 Veränderung Gesamtumsatz (tatsächlich, inkl. Cox ab 20. August 2026) 14,9 Mrd. USD 13,7 Mrd. USD +9,1 % Gesamtumsatz pro forma (inkl. Cox für das volle Quartal) 16,5 Mrd. USD 16,8 Mrd. USD -1,5 % Nettoergebnis, den Charter-Aktionären zurechenbar -2,40 Mrd. USD 1,14 Mrd. USD – Verwässertes Ergebnis je Aktie, den Charter-Aktionären zurechenbar -20,50 USD 8,34 USD – Operatives Ergebnis -3,53 Mrd. USD 3,13 Mrd. USD – Ergebnis vor Steuern -3,50 Mrd. USD 1,73 Mrd. USD – Umsatz Privatkunden (tatsächlich) 11,2 Mrd. USD 10,6 Mrd. USD +4,8 % Umsatz Geschäftskunden (tatsächlich) 2,25 Mrd. USD 1,84 Mrd. USD +22,6 % Internet-Umsatz Privatkunden (tatsächlich) 6,40 Mrd. USD 5,97 Mrd. USD +7,1 % Umsatz Mobilfunkdienste Privatkunden (tatsächlich) 1,13 Mrd. USD 954 Mio. USD +18,9 % Bereinigtes EBITDA (tatsächlich) 5,94 Mrd. USD 5,56 Mrd. USD +6,9 % Operativer Cashflow 4,03 Mrd. USD 4,48 Mrd. USD -10,1 % Investitionsausgaben (tatsächlich) 3,03 Mrd. USD 3,05 Mrd. USD -0,8 % Freier Cashflow (tatsächlich) (bereinigt) 674 Mio. USD 1,62 Mrd. USD -58,4 % Quelle : Charter Communications, Inc., Mitteilung vom 6. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von Charter Communications, Inc. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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