Wie hoch ist der Chainlink Kurs? Laut Altcoinbuzz lag LINK am 26. November bei rund 9,20 Dollar.

Warum steigt Chainlink? Auslöser ist der Fidelity-Antrag vom 25. November, ein klarer Zusammenhang ist laut Quelle nicht belegt.

Was ist der Fidelity Chainlink Fund? Ein geplanter Spot-ETF mit Kürzel FLNK, der noch von der SEC wirksam erklärt werden muss.

Gibt es schon Chainlink-ETFs? Ja, GLNK von Grayscale und CLNK von Bitwise.