Der Chainlink Kurs hat auf die ETF-Meldung von Fidelity reagiert: LINK notierte laut Altcoinbuzz (27. November, 08:26 Uhr UTC) bei rund 9,10 bis 9,20 Dollar, ein Plus von etwa 10 Prozent in 24 Stunden. FinScans nannte um 12:07 Uhr UTC dagegen nur 4,4 Prozent, die beiden Werte lassen sich wegen unterschiedlicher Zeitfenster nicht abgleichen. Fidelity reichte am 25. November bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Antrag (Formular S-1) für den „Fidelity Chainlink Fund" ein. Als Kürzel ist FLNK an der Nasdaq vorgesehen. Als Verwahrer sind Anchorage Digital, BitGo und Coinbase Custody Trust genannt, damit ist auch die Coinbase Aktie (Ticker COIN, Schlusskurs 103,72 Dollar am 25. November laut Ted Pillows) indirekt Teil der Geschichte. Bitcoin lag am Abend bei rund 59.830 Dollar (crypto.news, 19:42 Uhr MEZ).
Chainlink Kurs: LINK steigt nach Fidelity-Antrag um bis zu 10 Prozent auf rund 9 Dollar, doch die Chainlink-ETFs verlieren ein Drittel ihres Vermögens – wer kauft den neuen Fonds?
Fidelity hat am 25. November einen Spot-ETF auf Chainlink bei der SEC angemeldet, LINK legte zeitweise zweistellig zu. Doch die beiden bestehenden Chainlink-ETFs von Grayscale und Bitwise sind binnen Wochen von 238 auf 159 Millionen Dollar geschrumpft.
Der Antrag
Was steht im Chainlink-ETF-Antrag von Fidelity?
Sponsor ist FD Funds Management LLC, Treuhänder CSC Delaware Trust. Anteile werden in Blöcken von 25.000 Stück geschaffen und zurückgenommen, wahlweise gegen LINK oder Bargeld. Der Fonds soll nicht staken, das heißt, er erwirtschaftet keine Verzinsung auf die LINK. Gebühr und Starttermin sind offen. Bevor Anteile handeln, muss die SEC die Registrierung für wirksam erklären. Der Fonds ist nicht nach dem Investment Company Act von 1940 registriert (Altcoinbuzz).
Die Nachfrage
Wie gefragt sind Chainlink-ETFs – und wer kauft?
Die Zahlen sind ernüchternd. Das Nettovermögen der bestehenden Spot-LINK-ETFs, Grayscales GLNK und Bitwises CLNK, sank laut Altcoinbuzz von 238,2 auf 158,6 Millionen Dollar. Sie steuern auf ihren ersten Monat mit Netto-Abflüssen zu. Das spiegelt zum Teil den fallenden Kurs, zum Teil Mittelabflüsse (Einschätzung der Redaktion, die Aufteilung nennt die Quelle nicht). Altcoinbuzz betont zudem, die Kursbewegung lasse sich nicht eindeutig auf den Antrag zurückführen.
|Fonds
|Anbieter
|Status
|GLNK
|Grayscale
|handelt
|CLNK
|Bitwise
|handelt
|FLNK (vorgesehen)
|Fidelity
|S-1 am 25.11. eingereicht
Fidelity-Fonds noch nicht handelbar; Kürzel nicht endgültig.
Quelle: Altcoinbuzz, 27.11.2026
Zum Kurs: Für 7 und 30 Tage fanden wir keine belastbaren Werte, die gefundenen Quellen weichen stark ab. Der Chainlink Kurs liegt jedenfalls weit unter den Hochs des Jahres, und der Bitcoin Kurs unter 60.000 Dollar bildet einen schwachen Hintergrund.
Häufige Fragen zum Chainlink Kurs
Wie hoch ist der Chainlink Kurs? Laut Altcoinbuzz lag LINK am 26. November bei rund 9,20 Dollar.
Warum steigt Chainlink? Auslöser ist der Fidelity-Antrag vom 25. November, ein klarer Zusammenhang ist laut Quelle nicht belegt.
Was ist der Fidelity Chainlink Fund? Ein geplanter Spot-ETF mit Kürzel FLNK, der noch von der SEC wirksam erklärt werden muss.
Gibt es schon Chainlink-ETFs? Ja, GLNK von Grayscale und CLNK von Bitwise.
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