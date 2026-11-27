Die Ceres Power-Aktie (Symbol London: CWR, ISIN: GB00BG5KQW09) gehört am Freitagmittag zu den FTSE 350 Gewinnern: Der britische Entwickler von Festoxid-Brennstoffzellen gewinnt 6,07% auf 244,6 Pence. Es ist bereits der dritte kräftige Anstieg in Folge - seit dem Schlusskurs von 216 Pence am 24. November summiert sich das Plus der Ceres Power-Aktie auf gut 13%.
Ceres Power-Aktie FTSE 350 Gewinner: Rechenzentren elektrisieren die Anleger
Die Ceres Power-Aktie klettert am Freitagmittag um 6,07% auf 244,6 Pence und zählt zu den stärksten FTSE 350 Gewinnern. Neue Lizenzdeals, eine angehobene Umsatzprognose und der Rückenwind durch die Erholung bei KI-Werten treiben die Erholungsrally.
Kursanalyse
Warum die Ceres Power-Aktie heute steigt
Eine neue Pflichtmitteilung von Ceres Power liegt am Freitag nicht vor. Die Aktie profitiert vielmehr von einem Mix aus verbesserter Marktstimmung und frischen Impulsen der vergangenen Tage.
Der wichtigste Treiber ist das Thema Strom für Rechenzentren. Hyperscaler und Betreiber von KI-Rechenzentren suchen händeringend nach Energie, die sich schnell und unabhängig vom überlasteten Stromnetz direkt vor Ort erzeugen lässt. Festoxid-Brennstoffzellen gelten dafür als besonders effiziente Lösung. Nachdem die Sorgen um KI-Aktien zuletzt nachgelassen haben, kehren Anleger auch zu den Profiteuren der KI-Infrastruktur zurück - die Ceres Power-Aktie gehört zu den direktesten Wetten auf diesen Trend an der Londoner Börse.
Katalysator
Neue Lizenz und höhere Umsatzprognose
Mitte November meldete Ceres Power einen neuen Fertigungslizenzvertrag für seine Endura-Technologie. Partner ist ein bislang nicht genannter europäischer Energietechnikkonzern in Privatbesitz, das Lizenzgebiet umfasst Europa, den Nahen Osten und Afrika. Der Vertrag ist nicht exklusiv und enthält eine Option auf eine weltweite Ausweitung bis 2035. Auf Vorabgebühren sollen wiederkehrende Lizenzzahlungen folgen.
Mit dem Deal erwartet Ceres für 2026 nun einen Umsatz von rund 60 Mio. Pfund. Laut Panmure Liberum liegt das über dem Konsens von 56,9 Mio. Pfund. Zum Vergleich: 2025 setzte das Unternehmen 32,6 Mio. Pfund um.
Zusätzlich Rückenwind lieferte die UBS: Analyst Christopher Leonard bekräftigte am 24. November seine Kaufempfehlung und hob das Kursziel von 970 auf 1.000 Pence an. Als Argument nennt die Bank die starke Nachfrage aus dem Rechenzentrumsmarkt.
Geschäftsmodell
Lizenzen statt Fabriken: das Ceres-Prinzip
Ceres Power baut keine eigenen Großfabriken, sondern verkauft Know-how. Partner lizenzieren die Technologie, bauen Zellen und Stacks selbst und zahlen dafür Lizenzgebühren. Das hält den Kapitalbedarf niedrig und kann bei steigenden Stückzahlen sehr hohe Margen ermöglichen.
Breites Partnernetz
Zu den Partnern zählen Doosan, Delta, Denso, Shell, Weichai, Centrica und Thermax.
Erste Lizenzgebühren
Doosan Fuel Cell hat in Südkorea die Serienproduktion mit Ceres-Technologie gestartet - die ersten Lizenzgebühren fließen.
KI-Rechenzentren im Fokus
Mit Weichai in China zielt Ceres gezielt auf die Stromversorgung von KI-Rechenzentren und Industrie.
Große Adressen an Bord
BlackRock hält einschließlich Finanzinstrumenten 6,91% der Stimmrechte, auch JPMorgan meldete im November eine Beteiligung.
Einordnung
Von 871 auf 206 Pence - wie viel Erholung ist drin?
Die Ceres Power-Aktie hat ein extremes Jahr hinter sich. Am 29. Mai 2026 markierte sie bei 871,5 Pence ihr Jahreshoch, danach brach der Kurs im Zuge der KI-Korrekturen und nach einer Kapitalerhöhung massiv ein. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 206 bis 871,5 Pence. Selbst nach dem heutigen Anstieg notiert der FTSE 350 Gewinner damit rund 72% unter dem Hoch. Der Börsenwert liegt bei rund 523 Mio. Pfund.
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