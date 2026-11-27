Mitte November meldete Ceres Power einen neuen Fertigungslizenzvertrag für seine Endura-Technologie. Partner ist ein bislang nicht genannter europäischer Energietechnikkonzern in Privatbesitz, das Lizenzgebiet umfasst Europa, den Nahen Osten und Afrika. Der Vertrag ist nicht exklusiv und enthält eine Option auf eine weltweite Ausweitung bis 2035. Auf Vorabgebühren sollen wiederkehrende Lizenzzahlungen folgen.

Mit dem Deal erwartet Ceres für 2026 nun einen Umsatz von rund 60 Mio. Pfund. Laut Panmure Liberum liegt das über dem Konsens von 56,9 Mio. Pfund. Zum Vergleich: 2025 setzte das Unternehmen 32,6 Mio. Pfund um.