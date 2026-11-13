Cerebras Quartalszahlen: Umsatz schlägt Erwartungen, Microsoft steigt ein – doch die OpenAI-Rechenzentren hängen hinterher

Wie fielen die Cerebras Quartalszahlen aus?

Cerebras steigerte den Kernumsatz im dritten Quartal 2026 um 70 Prozent auf 230,9 Millionen Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 214,7 Millionen Dollar. Bereinigt verdiente das Unternehmen 12 Cent je Aktie, erwartet war ein Verlust von 14 Cent.

Warum steigt die Cerebras-Aktie nach den Zahlen?

Vor allem wegen des Ausblicks: Für das vierte Quartal erwartet Cerebras 310 bis 330 Millionen Dollar Kernumsatz, Analysten hatten 271 Millionen Dollar erwartet. Zudem hat Microsoft als dritter großer Cloud-Anbieter einen Vertrag mit Cerebras unterzeichnet.

Welche Probleme gibt es beim OpenAI-Vertrag?

Cerebras hat bis Ende September weniger Rechenkapazität an OpenAI geliefert als vereinbart, weil Rechenzentren fehlen. Seit Oktober fallen Gutschriften an, die Verzögerungen könnten bis in Teile von 2027 andauern.

Was erwartet Cerebras für 2026 und 2027?

Für 2026 rechnet Cerebras mit einem Kernumsatz von 940 bis 960 Millionen Dollar. Für 2027 strebt das Unternehmen eine Verdreifachung des Umsatzes an, was rund 2,85 Milliarden Dollar entspräche.

Welches US-Handelssymbol und welche ISIN hat die Cerebras-Aktie?

Die Cerebras-Aktie wird an der Nasdaq unter dem Symbol CBRS gehandelt. Die ISIN lautet US15675D1037, die WKN A40RUX.