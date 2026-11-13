Es ist der Moment, auf den Cerebras-Aktionäre seit Monaten gewartet haben. Seit dem Rekord-Börsengang im Mai hatte der KI-Chipentwickler mehr als die Hälfte seines Börsenwerts verloren, erst vor einer Woche markierte die Aktie ein Rekordtief. Am Donnerstagabend legte Cerebras nach US-Börsenschluss Zahlen vor, die die Skeptiker vorerst verstummen lassen: Umsatz über den Erwartungen, erstmals ein bereinigter Gewinn, ein Ausblick weit über dem Konsens und ein neuer Großkunde namens Microsoft. Die Aktie, die den regulären Handel noch mit einem Minus von 3,3 Prozent bei 97,75 Dollar beendet hatte, sprang nachbörslich um 18,3 Prozent auf 115,68 Dollar. Die Cerebras Quartalszahlen haben jedoch auch eine Kehrseite – sie steht im Abschnitt über OpenAI.
Cerebras Quartalszahlen: Umsatz schlägt Erwartungen, Microsoft steigt ein – doch die OpenAI-Rechenzentren hängen hinterher
Die Cerebras Quartalszahlen zum dritten Quartal übertreffen die Erwartungen der Analysten deutlich: 231 Millionen Dollar Kernumsatz, erstmals ein bereinigter Gewinn und ein Ausblick weit über dem Konsens. Dazu kommt Microsoft als dritter großer Cloud-Kunde. Die Aktie springt nachbörslich um mehr als 18 Prozent. Doch im Kleingedruckten steht ein Problem: Beim Milliardenvertrag mit OpenAI liegt Cerebras hinter dem Zeitplan, weil Rechenzentren fehlen. Was die Zahlen bedeuten und worauf Anleger jetzt achten sollten.
CBRSCBRS
Cerebras Quartalszahlen
Der dritte Treffer über der eigenen Prognose
Gemessen an den Erwartungen der Analysten liefern die Cerebras Zahlen ein klares Übertreffen auf allen wichtigen Ebenen.
Der Kernumsatz – die Kennzahl, an der Cerebras selbst und die Analysten das Geschäft messen – stieg im dritten Quartal um 70 Prozent auf 230,9 Millionen Dollar. Analysten hatten laut LSEG mit 214,7 Millionen Dollar gerechnet, Cerebras selbst hatte nur 214 bis 216 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Damit übertraf das Unternehmen nach eigenen Angaben zum dritten Mal in Folge seine Prognose. Nach den strengeren Bilanzregeln GAAP lag der Umsatz bei 210,8 Millionen Dollar. Weil einzelne Datenanbieter diesen Wert mit der Konsensschätzung für den Kernumsatz vergleichen, ist in manchen Meldungen sogar von einem Verfehlen die Rede.
Noch auffälliger ist die Gewinnseite. Bereinigt verdiente Cerebras 12 Cent je Aktie, die Analysten hatten einen Verlust von 14 Cent erwartet. Es ist der erste bereinigte Nettogewinn seit dem Börsengang. Nach GAAP blieb allerdings ein Verlust von 67 Cent je Aktie stehen, belastet unter anderem durch Aktienvergütungen und die Abschreibung von Optionsscheinen, die Cerebras Großkunden eingeräumt hat.
Auch die Bruttomarge fiel mit 41 Prozent besser aus als die eigene Prognose von 38 bis 40 Prozent. Das Cloud-Geschäft erreichte 46,9 Prozent nach 41,8 Prozent im Vorquartal, getragen von neuen, besser bezahlten Verträgen. Im Hardware-Geschäft sank die Marge dagegen auf 31 Prozent, weil Cerebras die letzten Systeme aus einem älteren, günstigeren Kundenvertrag auslieferte.
Cerebras Kernumsatz je Quartal 2026
Mio. Dollar
- Prognose des Managements (Mitte)
Quelle: Cerebras, Quartalsberichte 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Kernumsatz
|Q1 2026
|191,3
|Q2 2026
|209,9
|Q3 2026
|230,9
|Q4 2026
|320
Der Ausblick
Ein Sprung von fast 40 Prozent in nur einem Quartal
Der eigentliche Kurstreiber ist der Ausblick. Für das vierte Quartal erwartet Cerebras einen Kernumsatz von 310 bis 330 Millionen Dollar. Analysten hatten im Schnitt nur 271 Millionen Dollar auf dem Zettel. In der Mitte der Spanne entspräche das einem Plus von rund 39 Prozent gegenüber dem dritten Quartal. Die Bruttomarge soll auf 47 bis 49 Prozent steigen, erwartet waren 42,1 Prozent. Operativ will Cerebras im Schlussquartal erstmals ungefähr die Gewinnschwelle erreichen. Für das Gesamtjahr hebt das Unternehmen die Umsatzprognose auf 940 bis 960 Millionen Dollar an, nach bisher 880 bis 890 Millionen Dollar.
Für 2027 bekräftigte Cerebras, den Umsatz verdreifachen zu wollen. Das entspricht laut CNBC rund 2,85 Milliarden Dollar – und liegt damit sogar leicht unter den 2,92 Milliarden Dollar, mit denen Analysten laut LSEG bereits rechnen. Die Wall Street hat das enorme Wachstum also schon weitgehend eingepreist.
Der neue Kunde
Microsoft wird dritter Hyperscaler
Neben den Zahlen sorgte eine Neuigkeit für Aufsehen: Microsoft hat einen Cloud-Vertrag mit Cerebras unterzeichnet. Damit zählen nach Amazon Web Services und Oracle drei der großen Cloud-Anbieter zu den Kunden. Finanzielle Details nannte Mitgründer und CEO Andrew Feldman nicht. Die Cerebras-Systeme sollen in Microsofts eigenen Rechenzentren laufen, erste Umsätze erwartet Feldman im ersten Quartal 2027.
We believe revenue begins to show up in Q1 '27.
Übersetzt: Man gehe davon aus, dass sich der Umsatz mit Microsoft ab dem ersten Quartal 2027 zeigt.
Wichtig für die Einordnung: Auch der Vertrag mit Oracle wurde erst nach Ende September unterzeichnet und ist im Auftragsbestand von 26,1 Milliarden Dollar noch nicht enthalten. Finanzchef Bob Komin bezeichnete ihn als groß. Feldman sieht gerade bei Hardwareverkäufen Chancen, weil lange Lieferzeiten und hohe Preise bei Grafikprozessoren Kunden zu Alternativen treiben.
Investigativ
Das OpenAI-Problem: Chips da, Rechenzentren nicht
Wer die Cerebras Quartalszahlen bis zum Quartalsbericht bei der US-Börsenaufsicht liest, stößt auf den heikelsten Punkt der ganzen Geschichte.
Im Januar hatte Cerebras mit OpenAI einen mehrjährigen Vertrag über 750 Megawatt Rechenkapazität abgeschlossen, Wert: mehr als 20 Milliarden Dollar. Laut TheStreet entfällt mehr als die Hälfte des gesamten Auftragsbestands auf diesen einen Kunden. Doch Cerebras kommt mit der Lieferung nicht hinterher. Im Quartalsbericht räumt das Unternehmen ein, bis Ende September weniger Kapazität bereitgestellt zu haben als vereinbart. Die Verzögerungen könnten sich bis in Teile des Jahres 2027 ziehen. Seit dem 1. Oktober laufen Gutschriften zugunsten von OpenAI auf, und für jeden Tag Verspätung verkürzt sich die Laufzeit des betroffenen Vertragsteils.
Als Ursache nennt Feldman nicht die Chips, sondern Grundstücke, Stromanschlüsse und den Bau neuer Rechenzentren – ein Engpass, der die gesamte Branche trifft. Die erwarteten Gutschriften hat Cerebras bereits vom Auftragsbestand abgezogen; laut Komin fallen sie im Verhältnis gering aus. Spürbar ist der Engpass trotzdem: Den Cloud-Umsatz erwartet der Finanzchef im vierten Quartal nur etwa auf Vorquartalsniveau, weil neue Kapazität nicht rechtzeitig ans Netz geht. Das Wachstum im Schlussquartal dürfte damit vor allem aus dem Hardwaregeschäft kommen. Bis Ende 2027 hat Cerebras nach eigenen Angaben rund 700 Megawatt Rechenzentrumskapazität gesichert, auch in Europa und Nordamerika.
Das große Bild
Der Herausforderer mit dem größten Chip der Welt
Cerebras verfolgt einen radikal anderen Ansatz als Branchenprimus Nvidia. Statt viele einzelne Grafikprozessoren zu vernetzen, baut das Unternehmen aus dem kalifornischen Sunnyvale einen einzigen Chip in der Größe eines ganzen Siliziumwafers. Der Vorteil liegt vor allem bei der sogenannten Inferenz, also beim Beantworten von Anfragen an KI-Modelle: Sie läuft auf Cerebras-Systemen besonders schnell. Diese Geschichte brachte dem Unternehmen im Mai den größten Halbleiter-Börsengang aller Zeiten mit 6,4 Milliarden Dollar Bruttoerlös zu einem Ausgabepreis von 185 Dollar. Danach ging es steil bergab: Von über 380 Dollar fiel die Aktie bis auf 77,84 Dollar Anfang November. Selbst nach dem nachbörslichen Sprung liegt sie noch rund 37 Prozent unter dem Ausgabepreis.
Finanziell ist Cerebras gut ausgestattet. Ende September lagen 7,8 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln und Wertpapieren in der Kasse, eine Kreditlinie über 850 Millionen Dollar ist ungenutzt. Doch der Ausbau der Rechenzentren verschlingt Geld, und Feldman bestätigte gegenüber CNBC, dass Cerebras Finanzierungsoptionen prüft. Bei einem Börsenwert von zuletzt rund 23 Milliarden Dollar wird die Aktie nach eigener Überschlagsrechnung mit etwa dem 24-Fachen des für 2026 erwarteten Umsatzes bewertet.
Die Analysten
Gesenkte Kursziele vor dem Befreiungsschlag
Noch kurz vor den Zahlen hatten Analysten ihre Erwartungen deutlich zurückgeschraubt. Morgan Stanley senkte das Kursziel am Dienstag von 279 auf 178 Dollar, behielt aber die Einstufung „Overweight“ bei. Neue Einschätzungen nach den Cerebras Quartalszahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Im Mittelpunkt der Fragen von Analysten von Barclays und TD Cowen standen in der Telefonkonferenz Oracle, Microsoft und die Frage, wie viel der OpenAI-Vertrag tatsächlich zum Auftragsbestand beiträgt.
Die Cerebras-Aktie auf einen Blick
Cerebras Systems Inc. (Nasdaq: CBRS, ISIN US15675D1037, WKN A40RUX) – Schlusskurs 97,75 Dollar (–3,29 Prozent), nachbörslich 115,68 Dollar (+18,34 Prozent) am 12. November 2026
Q3 2026: Kernumsatz 230,9 Mio. Dollar (+70 Prozent), erwartet 214,7 Mio. Dollar; GAAP-Umsatz 210,8 Mio. Dollar
Bereinigter Gewinn je Aktie: 0,12 Dollar (erwartet: –0,14 Dollar); GAAP: –0,67 Dollar
Kern-Bruttomarge: 41 Prozent (Prognose 38 bis 40 Prozent)
Cloud-Kernumsatz: 144,9 Mio. Dollar (+272 Prozent); Hardware: 86 Mio. Dollar
Auftragsbestand: 26,1 Mrd. Dollar (Ende Juni: 25,4 Mrd. Dollar), ohne Oracle-Vertrag
Prognose Q4: Kernumsatz 310 bis 330 Mio. Dollar, Bruttomarge 47 bis 49 Prozent
Prognose 2026: Kernumsatz 940 bis 960 Mio. Dollar; 2027: Verdreifachung angestrebt
Liquide Mittel: 7,8 Mrd. Dollar
Häufige Fragen zu den Cerebras Quartalszahlen
Wie fielen die Cerebras Quartalszahlen aus?
Cerebras steigerte den Kernumsatz im dritten Quartal 2026 um 70 Prozent auf 230,9 Millionen Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 214,7 Millionen Dollar. Bereinigt verdiente das Unternehmen 12 Cent je Aktie, erwartet war ein Verlust von 14 Cent.
Warum steigt die Cerebras-Aktie nach den Zahlen?
Vor allem wegen des Ausblicks: Für das vierte Quartal erwartet Cerebras 310 bis 330 Millionen Dollar Kernumsatz, Analysten hatten 271 Millionen Dollar erwartet. Zudem hat Microsoft als dritter großer Cloud-Anbieter einen Vertrag mit Cerebras unterzeichnet.
Welche Probleme gibt es beim OpenAI-Vertrag?
Cerebras hat bis Ende September weniger Rechenkapazität an OpenAI geliefert als vereinbart, weil Rechenzentren fehlen. Seit Oktober fallen Gutschriften an, die Verzögerungen könnten bis in Teile von 2027 andauern.
Was erwartet Cerebras für 2026 und 2027?
Für 2026 rechnet Cerebras mit einem Kernumsatz von 940 bis 960 Millionen Dollar. Für 2027 strebt das Unternehmen eine Verdreifachung des Umsatzes an, was rund 2,85 Milliarden Dollar entspräche.
Welches US-Handelssymbol und welche ISIN hat die Cerebras-Aktie?
Die Cerebras-Aktie wird an der Nasdaq unter dem Symbol CBRS gehandelt. Die ISIN lautet US15675D1037, die WKN A40RUX.
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