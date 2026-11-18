aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 17:32 8 Min.

Die Cerebras Aktie fällt am Mittwoch um rund 7 Prozent auf etwa 97 US-Dollar und liegt weit unter dem Börsengang-Preis von 185 Dollar. Die Cerebras Aktienanalyse mit Q3-Zahlen, Guidance, Backlog, Analystenkonsens, Lock-up-Überhang und der Frage, wie tragfähig die Cerebras Aktienprognose ist.

Cerebras Aktie, Nasdaq (wallstreet-online, 18.11.2026, 16:54:25 Uhr, Zeitzone der Seite nicht genannt) 96,92 USD Veränderung zum Vortagesschluss (104,18 USD) –6,97 % Abstand zum Ausgabepreis von 185 USD (eigene Rechnung) –48 % Marktkapitalisierung zu Umsatz 2026e (grobe Schätzung) ca. 17 Durchschnittliches Kursziel laut MarketBeat (um den 16./17.11.2026) 237,80 USD Quelle : wallstreet-online (18.11.2026), Cerebras Investor Relations, MarketBeat

Die Cerebras Aktie (Cerebras Systems Inc., Class A, ISIN US15675D1037, Ticker CBRS) gehört am Mittwoch zu den größten Verlierern im S&P 500: Sie fällt um rund 7 Prozent auf 96,92 US-Dollar (wallstreet-online, 18.11.2026, 16:54 Uhr). Seit dem Börsengang am 14. Mai 2026 zu 185 Dollar hat der KI-Chip-Spezialist knapp die Hälfte seines Ausgabepreises eingebüßt, gegenüber dem Hoch von rund 385 Dollar sind es etwa drei Viertel. Diese Cerebras Aktienanalyse klärt, was hinter dem Druck steckt, was die Q3-Zahlen wirklich zeigen und wie belastbar die Cerebras Aktienprognose der Analysten ist.

Warum fällt die Cerebras Aktie heute?

Einen einzelnen belegten Auslöser für den heutigen Abschlag gibt es nicht. Marktberichte nennen ein Bündel: Kurszielsenkungen nach dem Quartalsbericht (laut Investing.com vom 18.11.2026 unter anderem von UBS, Needham und Mizuho, die Ziele liegen nach den Senkungen zwischen 155 und 240 Dollar), die Abhängigkeit von OpenAI, ein abgeschwächtes Wachstum und Anwaltskanzleien, die Untersuchungen angekündigt haben (Pomerantz, Block & Leviton; es ist keine Klage belegt). Hinzu kommt der Überhang durch das Ende der Lock-up-Frist: Sie lief um den 9. November aus und betraf etwa 71 Prozent der Class-A-Aktien, bis zu rund 171 Mio. Aktien konnten per Frühfreigabe handelbar werden (FinanceFeeds, laut Prospekt). Insider haben in den vergangenen 90 Tagen rund 1,8 Mio. Aktien für etwa 368 Mio. Dollar verkauft (MarketBeat, 16./17.11.2026). Schon am 16. November fiel die Aktie um 7,1 Prozent auf 100,99 Dollar.

Ob die Rotation aus Nvidia oder der bevorstehende Börsengang von Anthropic zusätzlich Gelder abzieht, ist nicht belegt. Dass der Lock-up-Überhang den Kurs belastet, ist eine Einschätzung der Redaktion.

Wie sieht das Geschäftsmodell hinter der Cerebras Aktie aus?

Cerebras baut Chips im Wafer-Maßstab: Statt viele kleine Prozessoren aus einer Siliziumscheibe zu schneiden, nutzt das Unternehmen die ganze Scheibe als einen Riesenchip (Wafer Scale Engine). Das Unternehmen verkauft Systeme (jüngst das neue CS-4) und betreibt Cloud-Inferenz für KI-Modelle. OpenAI ist der größte Kunde und prägt den Auftragsbestand. Microsoft unterschrieb im Oktober einen Vertrag, der als dritter Hyperscaler nach AWS und Oracle gilt; Umsatz daraus soll ab dem ersten Quartal 2027 anfallen, die Konditionen sind nicht offengelegt (TradingNews, 13.11.2026). Oracle kauft Hardware, der Cloud-Service ist für den Sommer 2027 geplant.

Wie stark sind die Zahlen? Die Cerebras Aktie im Q3

Am 12. November meldete Cerebras einen GAAP-Umsatz von 210,8 Mio. Dollar (plus 55 Prozent). Der bereinigte Umsatz (Core) lag bei 230,9 Mio. Dollar (plus 70 Prozent) und damit über der Mitte der Prognosespanne von 215 Mio. Dollar. Der „erste Gewinn" gilt allerdings nur bereinigt: Der Core-Nettogewinn betrug 29,8 Mio. Dollar, nach GAAP steht ein Verlust von 161,2 Mio. Dollar (minus 0,67 Dollar je Aktie). Die GAAP-Bruttomarge liegt bei 20,0 Prozent, bereinigt bei 41,0 Prozent; die operative Marge beträgt GAAP minus 106,3 Prozent, bereinigt minus 14,3 Prozent. Der Auftragsbestand (RPO) erreichte 26,1 Mrd. Dollar, überwiegend von OpenAI mit Take-or-pay über mehr als 750 Megawatt (Cerebras IR, 12.11.2026; Investing.com).

Cerebras im dritten Quartal 2026: GAAP und bereinigt Kennzahl GAAP Bereinigt (Core) Umsatz 210,8 Mio. USD (+55 %) 230,9 Mio. USD (+70 %) Bruttomarge 20,0 % 41,0 % Operative Marge –106,3 % –14,3 % Nettoergebnis –161,2 Mio. USD +29,8 Mio. USD Auftragsbestand (RPO) 26,1 Mrd. USD – Core = bereinigt um Pass-through-Umsätze, aktienbasierte Vergütung und Warrant-Abschreibung. Der bereinigte Gewinn ist keine GAAP-Größe. Quelle : Cerebras Systems, Pressemitteilung vom 12.11.2026

Die Prognose gibt es nur bereinigt: Für das vierte Quartal erwartet Cerebras 310 bis 330 Mio. Dollar Umsatz bei 47 bis 49 Prozent Bruttomarge und einer operativen Marge von minus 1 bis plus 1 Prozent. Für 2026 steigt die Umsatzprognose auf 940 bis 960 Mio. Dollar; 2027 soll sich der Umsatz laut Management etwa verdreifachen (Investing.com, Call-Zusammenfassung). Die Liquidität beträgt 7,8 Mrd. Dollar einschließlich gebundener Mittel; zugleich weist die Bilanz einen Betriebsmittelkredit von OpenAI über rund 829 Mio. Dollar aus.

Wie hoch ist die Cerebras Aktie bewertet?

Ein KGV ist wegen der GAAP-Verluste nicht aussagekräftig. Orientierung bietet das Kurs-Umsatz-Verhältnis: Bei einer geschätzten Marktkapitalisierung von rund 16 Mrd. Dollar und der Umsatzprognose von etwa 950 Mio. Dollar ergibt sich ein KUV 2026e von grob 17 (eigene, sehr grobe Rechnung). Nimmt man die höhere Marktkapitalisierung von MarketBeat (rund 24 Mrd. Dollar), wären es etwa 25. Peer-Kennzahlen zu Nvidia, AMD, Broadcom oder CoreWeave waren nicht belegbar und werden deshalb nicht verglichen.

Der Weg der Cerebras Aktie seit dem Börsengang Datum Ereignis Kurs 14.05.2026 Börsengang, Ausgabepreis 185 USD 15.05.2026 Erster Schlusskurs 279,72 USD 05.11.2026 Tief (Schlusskursbasis laut wallstreet-online) 80,53 USD 16.11.2026 Minus 7,1 % 100,99 USD 17.11.2026 Schlusskurs 104,18 USD 18.11.2026 Handel am Nachmittag 96,92 USD Hoch und Tief weichen je nach Datenanbieter ab (Hoch 385,00 bis 386,34 USD; Tief 77,84 intraday bzw. 80,53 USD). Quelle : FinanceFeeds, MarketBeat, wallstreet-online, Investing.com

Was sagen Analysten zur Cerebras Aktienprognose?

Laut MarketBeat (Stand um den 16./17.11.2026) liegt das Konsensurteil bei „Moderate Buy": 2 Strong Buy, 10 Buy, 1 Hold und 1 Sell bei 14 Stimmen, das durchschnittliche Kursziel beträgt 237,80 Dollar. wallstreet-online kommt auf 11 Analysten mit einem Durchschnittsziel von 239,73 Dollar. Vor den Senkungen reichte die Spanne von 170 bis 325 Dollar (TradingNews, 13.11.2026). Das durchschnittliche Ziel liegt damit mehr als doppelt so hoch wie der Kurs; zu beachten ist, dass der Konsens vermutlich noch nicht alle Senkungen enthält. Das ist der Konsens Dritter, keine Cerebras Aktienprognose von aktiencheck.de.

Was zeigt die Charttechnik der Cerebras Aktie?

Die Aktie notiert nahe dem Rekordtief und klar unter der 50-Tage-Linie, die am 16. November bei 151,02 Dollar lag (MarketBeat). Der RSI lag zuletzt bei 37 (TradingNews, vor dem 13.11.). Als Unterstützungen nennt TradingNews 100, 97,75, 93,87, 89,68 und 77,84 Dollar, als Widerstände 108,70, 113 und 117,11 Dollar. Das Handelsvolumen am 16. November lag mit 14,3 Mio. Aktien deutlich über dem Durchschnitt von 8,3 Mio.

Was für die Cerebras Aktie spricht Auftragsbestand von 26,1 Mrd. Dollar, ein Vielfaches des Jahresumsatzes.

Core-Umsatz plus 70 Prozent, erster positiver Core-Gewinn, Prognose für 2026 angehoben.

Microsoft als dritter Hyperscaler neben AWS und Oracle.

7,8 Mrd. Dollar Liquidität; Konsens-Kursziel weit über dem aktuellen Kurs. Was gegen die Cerebras Aktie spricht Starke Abhängigkeit von OpenAI bei Backlog und Finanzierung (Kredit über rund 829 Mio. Dollar).

GAAP-Verlust von 161,2 Mio. Dollar im Quartal, der Gewinn ist nur bereinigt.

Lock-up-Überhang und Insiderverkäufe von rund 368 Mio. Dollar in 90 Tagen.

Anwaltsuntersuchungen, Kurszielsenkungen, Kursverlust von rund drei Vierteln seit dem Hoch.

Kurse können stark schwanken, ein Totalverlust ist möglich; bei US-Werten kommt Währungsrisiko hinzu.

Was Anleger bei der Cerebras Aktie jetzt beobachten

Nov. 2026Jetzt Lock-up-Überhang Hauptfrist 9.11. ausgelaufen, weitere Frühfreigaben möglich, Zeitplan nicht belegt Q4 2026 Quartalsprognose Core-Umsatz 310 bis 330 Mio. USD erwartet 1. Hj. 2027 Microsoft Umsatz ab Q1 2027, Konditionen offen Sommer 2027 Oracle-Cloud Cloud-Service geplant 2027 Umsatzziel Laut Management etwa Verdreifachung Quelle : Cerebras IR (12.11.2026), TradingNews (13.11.2026), FinanceFeeds

FAQ zur Cerebras Aktie

Warum fällt die Cerebras Aktie? Ein einzelner Auslöser ist nicht belegt. Genannt werden Kurszielsenkungen, Lock-up-Überhang, Insiderverkäufe, die OpenAI-Abhängigkeit und Anwaltsmitteilungen. Wie lautet die Cerebras Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt laut MarketBeat bei 237,80 Dollar, 12 von 14 Stimmen sind Buy oder Strong Buy. Mehrere Häuser haben ihre Ziele jedoch zuletzt gesenkt. Es sind Einschätzungen Dritter. Ist die Cerebras Aktie profitabel? Nur bereinigt: Der Core-Nettogewinn betrug 29,8 Mio. Dollar, nach GAAP steht ein Verlust von 161,2 Mio. Dollar. Wie hoch ist der Auftragsbestand? 26,1 Mrd. Dollar per 30. September 2026, überwiegend OpenAI (Cerebras IR). Wann endet die Lock-up-Frist der Cerebras Aktie? Die Hauptfrist endete um den 9. November 2026; weitere Freigaben sind möglich, ein Zeitplan ist nicht belegt.