Es war der Moment, auf den Cerebras-Aktionäre seit Monaten gewartet hatten. Seit dem Rekord-Börsengang im Mai hatte der KI-Chipentwickler mehr als die Hälfte seines Börsenwerts verloren, eine Woche zuvor markierte die Aktie ein Rekordtief. Dann kamen die Cerebras Quartalszahlen – und mit ihnen die Wende: Umsatz über den Erwartungen, erstmals ein bereinigter Gewinn, ein Ausblick weit über dem Konsens und mit Microsoft ein neuer Großkunde. Die Cerebras-Aktie, die den regulären Handel am Donnerstag mit 97,75 Dollar beendet hatte, sprang nachbörslich um 18,3 Prozent auf 115,68 Dollar. In der Woche des Nvidia-Bebens wurde Cerebras damit zu einem der Gewinner der KI-Börse.
Cerebras-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 mit erstem Gewinn und Microsoft als Neukunde – doch die OpenAI-Rechenzentren hängen hinterher
Die Cerebras Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026 übertreffen die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen: 230,9 Millionen Dollar Kernumsatz statt 214,7 Millionen, erstmals ein bereinigter Gewinn und ein Ausblick für das vierte Quartal weit über dem Konsens. Microsoft steigt als dritter großer Cloud-Kunde ein. Die Cerebras-Aktie springt nachbörslich um 18 Prozent. Die große Analyse der Cerebras Zahlen: was hinter dem Befreiungsschlag steckt, warum der OpenAI-Vertrag Sorgen macht und was Anleger jetzt wissen müssen.
CBRSCBRS
Cerebras Quartalszahlen Q3 2026
Der dritte Treffer in Folge: die Cerebras Zahlen im Detail
Gemessen an den Erwartungen der Analysten liefern die Cerebras Zahlen ein klares Übertreffen auf allen wichtigen Ebenen.
Der Kernumsatz – die Kennzahl, an der Cerebras und die Analysten das Geschäft messen – stieg um 70 Prozent auf 230,9 Millionen Dollar. Erwartet waren laut LSEG 214,7 Millionen Dollar, die eigene Prognose lag bei 214 bis 216 Millionen Dollar. Nach den strengeren Bilanzregeln GAAP lag der Umsatz bei 210,8 Millionen Dollar. Bereinigt verdiente Cerebras 12 Cent je Aktie, erwartet war ein Verlust von 14 Cent – der erste bereinigte Gewinn seit dem Börsengang. Nach GAAP blieb ein Verlust von 67 Cent je Aktie, belastet durch Aktienvergütungen und Optionsscheine für Großkunden. Die Kern-Bruttomarge erreichte 41 Prozent und übertraf die eigene Prognose von 38 bis 40 Prozent.
Cloud-Geschäft explodiert
Der Kernumsatz mit Cloud-Diensten wuchs um 272 Prozent auf 144,9 Millionen Dollar, die Marge in diesem Bereich stieg auf 46,9 Prozent.
Hardware mit Altlast
Das Hardware-Geschäft lieferte 86 Millionen Dollar, die Marge sank auf 31 Prozent, weil die letzten Systeme aus einem älteren, günstigeren Kundenvertrag ausgeliefert wurden.
Microsoft als dritter Hyperscaler
Mit Microsoft unterzeichnete ein weiterer großer Cloud-Anbieter einen Vertrag mit Cerebras.
Prall gefüllte Kasse
Die liquiden Mittel liegen bei 7,8 Milliarden Dollar.
Der Ausblick
Prognose 20 Prozent über dem Konsens: Verdreifachung 2027 angepeilt
Den Ausschlag für den Kurssprung gab der Ausblick. Für das vierte Quartal erwartet Cerebras einen Kernumsatz von 310 bis 330 Millionen Dollar – Analysten hatten nur 271 Millionen Dollar auf dem Zettel. Die Bruttomarge soll auf 47 bis 49 Prozent steigen. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Cerebras mit 940 bis 960 Millionen Dollar, für 2027 strebt das Unternehmen eine Verdreifachung des Umsatzes auf rund 2,85 Milliarden Dollar an. Das liegt allerdings bereits leicht unter dem Konsens der Analysten.
Das Kleingedruckte
Der OpenAI-Vertrag: zu wenig Rechenzentren, zu viel Abhängigkeit
Die Cerebras Quartalszahlen haben eine Kehrseite. Beim Milliardenvertrag mit OpenAI hat Cerebras bis Ende September weniger Rechenkapazität geliefert als vereinbart, weil Rechenzentren fehlen. Seit Oktober fallen deshalb Gutschriften an, die Verzögerungen könnten bis in Teile von 2027 andauern. Mehr als die Hälfte des Auftragsbestands von 26,1 Milliarden Dollar hängt laut TheStreet an diesem einen Kunden. Der Engpass liegt also nicht bei der Nachfrage, sondern bei Beton und Strom: Erst wenn rund 700 Megawatt neuer Kapazität ans Netz gehen, kann Cerebras seinen größten Vertrag voll bedienen. Konzernchef Andrew Feldman bestätigte gegenüber CNBC, dass Cerebras Finanzierungsoptionen prüft.
Das große Bild
Der Nvidia-Herausforderer in der Woche des Huang-Sturzes
Kein Zeitpunkt hätte für Cerebras besser passen können. Wenige Stunden vor den Zahlen hatte Nvidia den Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang bestätigt, und Anleger suchten Alternativen zum Marktführer. Cerebras baut mit seinen tellergroßen Wafer-Scale-Chips einen völlig anderen Ansatz als Nvidia – besonders schnell beim Einsatz trainierter KI-Modelle, der sogenannten Inferenz. Dass mit Microsoft nach weiteren Cloud-Anbietern ein dritter Hyperscaler zugreift, untermauert, dass die Technik bei den größten Kunden ankommt. Bei einem Börsenwert von rund 23 Milliarden Dollar wird die Aktie allerdings mit etwa dem 24-Fachen des für 2026 erwarteten Umsatzes bewertet.
Kurz vor den Zahlen hatte Morgan Stanley das Kursziel von 279 auf 178 Dollar gesenkt, die Einstufung „Overweight“ aber beibehalten. Neue Einschätzungen nach den Cerebras Zahlen lagen bei Redaktionsschluss nicht vor. Das ist eine Einschätzung Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Die Cerebras-Aktie auf einen Blick
Cerebras Systems Inc. (ISIN: US15675D1037, WKN: A40RUX, Handelssymbol: CBRS, Nasdaq) – nachbörslich 115,68 US-Dollar (+18,34 Prozent) am 12. November 2026
Q3 2026: Kernumsatz 230,9 Mio. Dollar (+70 Prozent, Konsens 214,7 Mio. Dollar), GAAP-Umsatz 210,8 Mio. Dollar
Bereinigter Gewinn je Aktie: 0,12 Dollar (Konsens –0,14 Dollar), GAAP –0,67 Dollar
Kern-Bruttomarge: 41 Prozent
Auftragsbestand: 26,1 Mrd. Dollar
Prognose Q4: Kernumsatz 310 bis 330 Mio. Dollar (Konsens 271 Mio. Dollar)
Prognose 2026: Kernumsatz 940 bis 960 Mio. Dollar; 2027: Verdreifachung angestrebt
Liquide Mittel: 7,8 Mrd. Dollar
Häufige Fragen zu den Cerebras Quartalszahlen
Wie fielen die Cerebras Quartalszahlen Q3 2026 aus?
Cerebras steigerte den Kernumsatz um 70 Prozent auf 230,9 Millionen Dollar und übertraf die Erwartungen von 214,7 Millionen Dollar. Bereinigt verdiente das Unternehmen erstmals Geld: 12 Cent je Aktie.
Warum stieg die Cerebras-Aktie nach den Zahlen?
Vor allem wegen des Ausblicks von 310 bis 330 Millionen Dollar für das vierte Quartal, deutlich über dem Konsens von 271 Millionen Dollar. Zudem unterzeichnete Microsoft einen Vertrag.
Welche Probleme gibt es beim OpenAI-Vertrag?
Cerebras hat weniger Kapazität geliefert als vereinbart, weil Rechenzentren fehlen. Seit Oktober fallen Gutschriften an.
Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die Cerebras-Aktie?
Die Cerebras-Aktie wird an der Nasdaq unter dem Symbol CBRS gehandelt. Die ISIN lautet US15675D1037, die WKN A40RUX.
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