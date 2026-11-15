Cerebras-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 mit erstem Gewinn und Microsoft als Neukunde – doch die OpenAI-Rechenzentren hängen hinterher

Wie fielen die Cerebras Quartalszahlen Q3 2026 aus?

Cerebras steigerte den Kernumsatz um 70 Prozent auf 230,9 Millionen Dollar und übertraf die Erwartungen von 214,7 Millionen Dollar. Bereinigt verdiente das Unternehmen erstmals Geld: 12 Cent je Aktie.

Warum stieg die Cerebras-Aktie nach den Zahlen?

Vor allem wegen des Ausblicks von 310 bis 330 Millionen Dollar für das vierte Quartal, deutlich über dem Konsens von 271 Millionen Dollar. Zudem unterzeichnete Microsoft einen Vertrag.

Welche Probleme gibt es beim OpenAI-Vertrag?

Cerebras hat weniger Kapazität geliefert als vereinbart, weil Rechenzentren fehlen. Seit Oktober fallen Gutschriften an.

Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die Cerebras-Aktie?

Die Cerebras-Aktie wird an der Nasdaq unter dem Symbol CBRS gehandelt. Die ISIN lautet US15675D1037, die WKN A40RUX.