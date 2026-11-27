Warum ist die Cellnex-Aktie heute ein IBEX 35 Verlierer?

Die Cellnex-Aktie fällt um 0,51 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Nach unserer Einschätzung belasten die Zinssorgen den hoch verschuldeten Funkturmbetreiber.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Cellnex-Aktie?

Die ISIN lautet ES0105066007, die WKN A14RZD. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 472 gehandelt, in den USA unter CLNXF (OTC).

Wie stark fällt die Cellnex-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die Cellnex-Aktie bei 25,37 Euro und damit 0,51 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag (25,50 Euro).

Wie viel schüttet Cellnex 2026 aus?

Cellnex will 2026 insgesamt 1 Milliarde Euro an die Aktionäre ausschütten: 500 Millionen Euro als Dividende und 500 Millionen Euro über Aktienrückkäufe.