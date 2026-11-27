Die Cellnex-Aktie (ISIN: ES0105066007, WKN: A14RZD, deutsches Handelssymbol: 472, US-Handelssymbol: CLNXF (OTC)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Verlierern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 25,37 Euro und damit 0,51 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Cellnex damit den letzten Platz. Schon am Donnerstag hatte Cellnex zu den wenigen Werten gehört, die zur Eröffnung im Minus lagen.
Cellnex-Aktie IBEX 35 Verlierer: Funkturmbetreiber ist das Schlusslicht – Zinssorgen belasten weiter
Die Cellnex-Aktie ist am Freitagmorgen der größte IBEX 35 Verlierer: Mit einem Minus von 0,51 Prozent auf 25,37 Euro bleibt der Funkturmbetreiber hinter dem freundlichen Gesamtmarkt zurück. Wir zeigen die Gründe für den Kursverlust.
IBEX 35 am Morgen
IBEX 35 im Plus: warum einige Werte trotzdem nachgeben
Während der IBEX 35 steigt, gibt die Cellnex-Aktie nach. Der Funkturmbetreiber ist das Schlusslicht im spanischen Leitindex.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Cellnex-Aktie heute nachgibt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitagmorgen nicht. Nach unserer Einschätzung belasten die Zinssorgen: Anleger erwarten für den 9. Dezember eine Zinserhöhung der US-Notenbank, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 4,9 Prozent. Cellnex ist hoch verschuldet und reagiert deshalb empfindlich auf steigende Zinsen. Zudem schichten Anleger an einem Tag mit steigenden Kursen eher in Banken und Rohstoffwerte um.
Zinssorgen
Anleger erwarten eine Zinserhöhung der US-Notenbank am 9. Dezember.
Hohe Verschuldung
Steigende Zinsen verteuern die Finanzierung.
Umschichtung
Anleger bevorzugen am Morgen Banken und Rohstoffwerte.
Das Unternehmen
Cellnex: Europas größter Funkturmbetreiber
Cellnex Telecom mit Sitz in Barcelona betreibt Funktürme und andere Telekommunikationsinfrastruktur in mehreren europäischen Ländern und vermietet die Standorte an Mobilfunkanbieter. In den ersten neun Monaten 2026 sank der Nettoverlust um 16,7 Prozent auf 219 Millionen Euro, der freie Cashflow verdoppelte sich auf 474 Millionen Euro. Für 2026 will Cellnex 1 Milliarde Euro an die Aktionäre ausschütten, je zur Hälfte als Dividende und über Aktienrückkäufe.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Cellnex-Aktie
Warum ist die Cellnex-Aktie heute ein IBEX 35 Verlierer?
Die Cellnex-Aktie fällt um 0,51 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Nach unserer Einschätzung belasten die Zinssorgen den hoch verschuldeten Funkturmbetreiber.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Cellnex-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105066007, die WKN A14RZD. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 472 gehandelt, in den USA unter CLNXF (OTC).
Wie stark fällt die Cellnex-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Cellnex-Aktie bei 25,37 Euro und damit 0,51 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag (25,50 Euro).
Wie viel schüttet Cellnex 2026 aus?
Cellnex will 2026 insgesamt 1 Milliarde Euro an die Aktionäre ausschütten: 500 Millionen Euro als Dividende und 500 Millionen Euro über Aktienrückkäufe.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.