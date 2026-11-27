Wer hat Ceconomy-Aktien verkauft?

Die Convergenta Invest GmbH, die in enger Beziehung zu Aufsichtsrat Jürgen Kellerhals steht.

Wie groß war der Verkauf?

18,5 Millionen Aktien zu 4,60 Euro, zusammen 85,1 Millionen Euro, am 12. November 2026 außerhalb der Börse.

Ist der Verkauf ein Warnsignal?

Nach Einschätzung der Redaktion nicht. Preis und Zeitpunkt passen zum Vollzug der Übernahme.

Welche ISIN und WKN hat die Ceconomy Aktie?

ISIN DE0007257503, WKN 725750, Handelssymbol CEC.