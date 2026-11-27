85,1 Millionen Euro in einer einzigen Transaktion. Die Convergenta Invest GmbH hat am 12. November 18,5 Millionen Aktien der MediaMarkt-Saturn-Mutter Ceconomy verkauft. Der Preis: 4,60 Euro je Aktie, abgewickelt außerhalb der Börse. Die Gesellschaft steht in enger Beziehung zu Jürgen Kellerhals, der im Aufsichtsrat sitzt und dessen Familie zu den Gründern von MediaMarkt gehört. Veröffentlicht wurde die Pflichtmitteilung am 16. November. Die Ceconomy Aktie reagierte kaum. Das hat einen Grund.
Ceconomy Aktie: Kellerhals-Holding verkauft für 85 Millionen Euro – exakt zu 4,60 Euro, dem Preis der Übernahme
Der größte deutsche Insiderverkauf des Monats: Die Convergenta Invest, die Holding von Aufsichtsrat Jürgen Kellerhals, hat 18,5 Millionen Ceconomy-Aktien außerbörslich abgegeben. Warum das kein Misstrauensvotum ist und was der Verkauf über die Zukunft der Ceconomy Aktie verrät.
Die Stammdaten: Die Ceconomy Aktie trägt die ISIN DE0007257503 und die WKN 725750. Das Handelssymbol lautet CEC.
Die Einordnung
Kein Ausstieg, sondern Teil der Übernahme
Wer bei einem Insiderverkauf dieser Größe an Flucht denkt, liegt hier falsch. Ceconomy wird vom chinesischen Onlinehändler JD.com übernommen, das Angebot lautete auf 4,60 Euro je Aktie. Genau zu diesem Preis hat die Kellerhals-Holding verkauft. Der außerbörsliche Blockverkauf passt damit in das Bild einer Übernahme, die jetzt vollzogen wird. Die Meldung selbst nennt den Käufer nicht.
Dafür spricht, was zeitgleich in den Stimmrechtsmitteilungen geschah. Der Mobilfunkanbieter freenet, bisher mit gut 9 Prozent beteiligt, meldete am 13. November null Prozent. Auch der Familienkonzern Haniel, zuvor knapp 17 Prozent, ist nach Annahme des Angebots draußen. Den Kellerhals-Eheleuten werden über Convergenta dagegen nun 91,10 Prozent der Stimmrechte zugerechnet, nach zuvor 33,72 Prozent. Ein solcher Sprung trotz Aktienverkauf ist nur durch Zurechnung zu erklären, wie sie bei gemeinsam handelnden Aktionären üblich ist.
Für Anleger
Was der Kurs von 4,59 Euro bedeutet
Die Ceconomy Aktie klebt seit Wochen am Angebotspreis. Am 19. November notierte sie bei 4,59 Euro. Das ist typisch für die Schlussphase einer Übernahme: Nach oben deckelt der Angebotspreis, nach unten stützt er. Bewegung kommt erst wieder auf, wenn klar ist, wie es mit den verbliebenen freien Aktionären weitergeht. Denkbar sind ein Herausdrängen der Minderheitsaktionäre gegen Abfindung oder ein Rückzug von der Börse. Angekündigt ist bisher nichts davon.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Ceconomy
Wer hat Ceconomy-Aktien verkauft?
Die Convergenta Invest GmbH, die in enger Beziehung zu Aufsichtsrat Jürgen Kellerhals steht.
Wie groß war der Verkauf?
18,5 Millionen Aktien zu 4,60 Euro, zusammen 85,1 Millionen Euro, am 12. November 2026 außerhalb der Börse.
Ist der Verkauf ein Warnsignal?
Nach Einschätzung der Redaktion nicht. Preis und Zeitpunkt passen zum Vollzug der Übernahme.
Welche ISIN und WKN hat die Ceconomy Aktie?
ISIN DE0007257503, WKN 725750, Handelssymbol CEC.
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