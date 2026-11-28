Die Cboe-Global-Markets-Aktie (ISIN: US12503M1080, WKN: A1CZTX, Handelssymbol: CBOE) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 1,84 Prozent, am Freitag 0,19 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 8,14 Prozent.
Cboe-Global-Markets-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Börsenbetreiber verliert – was hinter dem Minus von 1,8 Prozent steckt
Die Cboe-Global-Markets-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 1,84 Prozent bleibt der Börsenbetreiber in einer Woche zurück, in der der Volatilitätsindex VIX um gut ein Drittel fiel. Die Analyse ordnet ein.
CBOECBOE
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
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Die Gründe für den Kursverlust
VIX fällt, Cboe auch
Der Volatilitätsindex, den Cboe betreibt, ging in der Woche deutlich zurück.
Nach der Verkaufswelle der Vorwoche beruhigte sich der Markt: Der VIX fiel laut Glass Desk um 33,66 Prozent. Cboe verdient an Handelsvolumen mit Optionen und Volatilitätsprodukten. Ob die sinkende Volatilität das Wochenminus erklärt, ist nicht belegt; eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden.
Fallende Volatilität
VIX in der Woche deutlich im Minus.
Gegen den Trend
Minus in einer Rekordwoche.
Starker Monat davor
Plus von gut 8 Prozent.
Einordnung
Mögliche Erklärung, nicht belegt
Das Wochenminus ist moderat und folgt auf einen soliden Monat.
Häufige Fragen zur Cboe-Aktie
Warum ist die Cboe-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?
Sie verlor 1,84 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US12503M1080, WKN A1CZTX, Handelssymbol CBOE.
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