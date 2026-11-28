Cboe-Global-Markets-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Börsenbetreiber verliert – was hinter dem Minus von 1,8 Prozent steckt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 2 Min.

Die Cboe-Global-Markets-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 1,84 Prozent bleibt der Börsenbetreiber in einer Woche zurück, in der der Volatilitätsindex VIX um gut ein Drittel fiel. Die Analyse ordnet ein.

Die Cboe-Global-Markets-Aktie (ISIN: US12503M1080, WKN: A1CZTX, Handelssymbol: CBOE) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 1,84 Prozent, am Freitag 0,19 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 8,14 Prozent. CBOE CBOE — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr CBOE — — — Cboe-Wochenminus -1,84 % Cboe am Freitag -0,19 % VIX in der Woche -33,66 % Cboe auf Monatssicht +8,14 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026; Glass Desk Die Gründe für den Kursverlust VIX fällt, Cboe auch Der Volatilitätsindex, den Cboe betreibt, ging in der Woche deutlich zurück. Nach der Verkaufswelle der Vorwoche beruhigte sich der Markt: Der VIX fiel laut Glass Desk um 33,66 Prozent. Cboe verdient an Handelsvolumen mit Optionen und Volatilitätsprodukten. Ob die sinkende Volatilität das Wochenminus erklärt, ist nicht belegt; eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. 01 Fallende Volatilität VIX in der Woche deutlich im Minus. 02 Gegen den Trend Minus in einer Rekordwoche. 03 Starker Monat davor Plus von gut 8 Prozent. Einordnung Mögliche Erklärung, nicht belegt Das Wochenminus ist moderat und folgt auf einen soliden Monat. Was für die Cboe-Aktie spricht Marktstellung: Betreiber von Optionsbörsen und VIX.

Monatsbilanz: Plus von gut 8 Prozent. Was die Cboe-Aktie belasten kann Ruhigere Märkte: Weniger Volatilität kann Handelsvolumen dämpfen.

Fehlender Auslöser: Die Ursache ist nicht belegt. Steckbrief der Cboe-Aktie Unternehmen: Cboe Global Markets, Inc.

ISIN: US12503M1080 · WKN: A1CZTX

Handelssymbol: CBOE (Cboe BZX)

Branche: Börsenbetreiber Häufige Fragen zur Cboe-Aktie Warum ist die Cboe-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?

Sie verlor 1,84 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US12503M1080, WKN A1CZTX, Handelssymbol CBOE. Fazit: Der S&P 500 Verlierer der Woche Cboe Global Markets Die Cboe-Aktie gibt in der Rekordwoche nach. Die Ursache ist offen.

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