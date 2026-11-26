Cathie Wood macht, was sie immer macht, wenn Wachstumsaktien fallen: Sie kauft. Die Gründerin von ARK Invest hat im dritten Quartal elf Positionen eröffnet oder aufgestockt und keine einzige vollständig verkauft. Drei der Zukäufe gingen in ihre fünf größten Werte: Tesla, SpaceX und Nvidia. Zwei davon führt Elon Musk.
Cathie Wood kauft den Absturz von Tesla und SpaceX: „Der Moment, auf den wir gewartet haben“ – ihr 17-Milliarden-Depot im Check
Während Tech-Aktien fallen, greift Cathie Wood zu. Die Chefin von ARK Invest hat ihre Positionen in Tesla, SpaceX und Nvidia kräftig ausgebaut und kauft nach eigenen Worten weiter. Die Robotaxis von Tesla hätten den Durchbruch geschafft, SpaceX könne das wichtigste Unternehmen der Geschichte werden. Die größten Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, ihre Argumente und die Gegenrechnung.
Die Ansage
Robotaxis mit „Fluchtgeschwindigkeit“: was Wood jetzt sagt
Anfang November sprach Wood am Rande einer Konferenz im Kennedy Space Center mit dem Sender CNBC. Die Tesla Aktie hatte in der Woche zuvor mehr als 10 Prozent verloren. Wood zeigte sich unbeeindruckt. ARK veröffentliche seine Käufe täglich, jeder könne sehen, dass man zugreife. Das Robotaxi-Geschäft von Tesla habe die Fluchtgeschwindigkeit erreicht und begeistere die Kunden. Dass Elon Musk politisch abgelenkt sein könnte, räumte sie ein, nannte ihn aber einen Meister darin, Aufgaben voneinander zu trennen.
Das ist der Moment, auf den wir gewartet haben.
Auch zu SpaceX legte sie nach: Rechenzentren im All könnten wichtiger werden, als viele dächten. Schon nach dem Börsengang hatte sie im Sender Fox Business erklärt, der Raumfahrtkonzern könne das wichtigste Unternehmen der Weltgeschichte werden.
Das Depot
Zweimal Musk an der Spitze: die größten Positionen
Tesla – ISIN US88160R1014 · US-Handelssymbol TSLA
3,37 Millionen Aktien im Wert von 1,2 Milliarden Dollar, 6,9 Prozent des Depots. Woods Argument: Das Robotaxi-Geschäft kommt jetzt in Fahrt.
SpaceX – ISIN US84615Q1031 · US-Handelssymbol SPCX
6,75 Millionen Aktien im Wert von 1,02 Milliarden Dollar, 5,9 Prozent. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar, gut die Hälfte kam aus dem KI-Geschäft.
Tempus AI – ISIN US88023B1035 · US-Handelssymbol TEM
Rund 4,4 Prozent des Depots. Das Unternehmen verbindet Labordiagnostik mit Patientendaten und KI, schreibt aber noch Verluste.
Nvidia – ISIN US67066G1040 · US-Handelssymbol NVDA
2,56 Millionen Aktien, am Stichtag 585 Millionen Dollar wert. Die Aktie hat seitdem rund ein Drittel verloren. Das Management nennt das Angebot und nicht die Nachfrage als Engpass.
Tesla und SpaceX verhandeln laut der Nachrichtenagentur Bloomberg über einen Zusammenschluss. Für ARK würden damit die beiden größten Positionen zu einer einzigen, die fast 13 Prozent des Depots ausmacht.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Tesla: ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0, US-Handelssymbol TSLA
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
Tempus AI: ISIN US88023B1035, US-Handelssymbol TEM
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
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