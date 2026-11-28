Wie schloss die Caterpillar Aktie am Freitag?

Bei 561,74 Dollar, ein Plus von 3,32 Prozent.

Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf den Rekordwert von 20,7 Milliarden Dollar.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Am 28. Januar 2027.