Der gelbe Riese hebt wieder den Kopf. Am verkürzten Black-Friday-Handel stieg die Caterpillar Aktie um 3,32 Prozent auf 561,74 Dollar und war nach Amazon der zweitstärkste Wert im Dow Jones. Dabei hat der Baumaschinenkonzern eine harte Phase hinter sich: Seit Ende Juli verlor die Aktie mehr als ein Viertel ihres Wertes – trotz Rekordzahlen.
Caterpillar Aktie: Plus 3,3 Prozent am Black Friday – Comeback nach dem Absturz um ein Viertel?
Rekordumsatz von 20,7 Milliarden Dollar, trotzdem minus 26 Prozent seit Juli. Am Freitag gehörte die Caterpillar Aktie zu den stärksten Werten im Dow Jones. Was hinter der Erholung steckt.
Caterpillar Inc. · ISIN: US1491231015 · WKN: 850598 · Handelssymbol: CAT1 · US-Handelssymbol: CAT
Die Zahlen
Rekordquartal, Kursrutsch
Im dritten Quartal 2026 steigerte Caterpillar Umsatz und Erträge um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 7,20 Dollar, zudem setzte der Konzern 2 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe ein. Dennoch fiel die Aktie nach den Zahlen um 7,65 Prozent, weil Anleger einen vorsichtigen Ausblick bemängelten. Von Ende Juli bis Mitte November sank der Kurs der Caterpillar Aktie von 812,88 Dollar auf 600,20 Dollar.
Caterpillar ist längst mehr als ein Baumaschinenhersteller: Generatoren und Antriebe für Rechenzentren sind ein wichtiger Treiber. Für die Caterpillar Aktie entscheidet, ob dieser Teil des Geschäfts die Erwartungen weiter trägt.
Die Perspektive
Bewertung deutlich gesunken
Der Rückgang seit Juli ging vor allem auf ein sinkendes Kurs-Gewinn-Verhältnis zurück, nicht auf schwächere Gewinne. Die nächsten Quartalszahlen legt Caterpillar am 28. Januar 2027 vor; Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 6,50 Dollar bei 20,8 Milliarden Dollar Umsatz.
JPMorgan bestätigte am 30. Oktober die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 1.000 Dollar, Baird am selben Tag „Hold“ mit 729 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Caterpillar Aktie
Wie schloss die Caterpillar Aktie am Freitag?
Bei 561,74 Dollar, ein Plus von 3,32 Prozent.
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf den Rekordwert von 20,7 Milliarden Dollar.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Am 28. Januar 2027.
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