Die Caterpillar-Aktie (ISIN US1491231015, WKN 850598, Symbol CAT1, US-Symbol CAT) gehört vorbörslich zu den größten Dow Jones Gewinnern. Laut vorbörslicher Kursanzeige (Stand 27.11.2026, 10:16 Uhr) steigt der Baumaschinenhersteller um 20,93 US-Dollar beziehungsweise 3,85 % auf 564,62 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 543,69 US-Dollar geschlossen.
Caterpillar-Aktie ist vorbörslich Dow Jones Gewinner: Der Stromlieferant der KI-Rechenzentren holt auf
Die Caterpillar-Aktie steigt vorbörslich 3,85 % auf 564,62 US-Dollar und zählt zu den größten Dow Jones Gewinnern. Nach dem Absturz der vergangenen Wochen setzen Anleger auf den Hersteller von Generatoren für KI-Rechenzentren.
Dow Jones Gewinner Nr. 2
Warum die Caterpillar-Aktie vorbörslich zulegt
Neue Unternehmensnachrichten gibt es nicht. Die Caterpillar-Aktie profitiert von einem Marktumfeld, das sich zum Black Friday aufhellt – und von ihrer besonderen Rolle in der KI-Debatte.
Erholung auf breiter Front
Die Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 lagen am frühen Morgen rund 2,9 % im Plus, auf den Dow Jones rund 0,9 %. Wenn KI-Werte steigen, ziehen Caterpillar-Aktie und Co. oft mit.
Indirekter KI-Profiteur
Über die Sparte Energie und Antriebe liefert Caterpillar Stromerzeugungssysteme. Laut Investing.com stiegen die Verkäufe von Stromerzeugern im dritten Quartal 2026 um 75 %. Strom gilt als einer der größten Engpässe beim Ausbau von KI-Rechenzentren.
Stark überverkauft
Am 20. November war die Aktie auf ein Zwölfmonatstief gefallen, am Montag sprang sie nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang um mehr als 7 %. Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) dient dem Markt derzeit als Stimmungsbarometer für alle KI-nahen Werte.
Verlauf der Woche
Am Mittwoch lag die Caterpillar-Aktie zeitweise gut 4 % im Minus, schloss aber mit 543,69 US-Dollar leicht im Plus. Der Kursgewinn zum Handelsstart knüpft daran an.
Vorbörsliche Kurse entstehen im dünnen Handel und können sich bis zur Eröffnung noch verändern. Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Fast die Hälfte vom Hoch verloren
Trotz des Anstiegs liegt die Caterpillar-Aktie rund 47 % unter ihrem Zwölfmonatshoch. Auch der Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von rund 714 US-Dollar und der der vergangenen 200 Tage von rund 802 US-Dollar liegen weit über dem aktuellen Kurs. Die Aktie hat sich vom Maschinenbauer mit konjunktureller Prägung zu einem Wert entwickelt, der an der KI-Stimmung hängt – in beide Richtungen. Das macht die Erholung attraktiv, aber auch anfällig.
FAQ
Häufige Fragen zur Caterpillar-Aktie
Warum ist die Caterpillar-Aktie vorbörslich Dow Jones Gewinner?
Anleger kaufen nach dem Kursrutsch der vergangenen Wochen wieder zu. Hilfreich ist eine breite Erholung bei Technologiewerten, an die Caterpillar über das Geschäft mit Stromerzeugern für Rechenzentren gekoppelt ist.
Wie hoch steht die Caterpillar-Aktie vorbörslich?
Laut Kursanzeige bei 564,62 US-Dollar, 3,85 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Was hat Caterpillar mit KI zu tun?
Der Konzern baut Generatoren und Energiesysteme. Rechenzentren brauchen viel Strom, und Caterpillar liefert Anlagen dafür.
Welche ISIN und WKN hat die Caterpillar-Aktie?
ISIN US1491231015, WKN 850598. Handelssymbol in Deutschland CAT1, in den USA CAT (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- Caterpillar Inc.
- ISIN
- US1491231015
- WKN
- 850598
- Handelssymbol
- CAT1
- US-Handelssymbol
- CAT (NYSE)
- Kurs
- 564,62 US-Dollar vorbörslich (+3,85 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 2 (vorbörslich) am 27.11.2026
Stand: 27.11.2026, Vorbörsliche Kursanzeige, Stand 10:16 Uhr
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