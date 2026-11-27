Trotz des Anstiegs liegt die Caterpillar-Aktie rund 47 % unter ihrem Zwölfmonatshoch. Auch der Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von rund 714 US-Dollar und der der vergangenen 200 Tage von rund 802 US-Dollar liegen weit über dem aktuellen Kurs. Die Aktie hat sich vom Maschinenbauer mit konjunktureller Prägung zu einem Wert entwickelt, der an der KI-Stimmung hängt – in beide Richtungen. Das macht die Erholung attraktiv, aber auch anfällig.