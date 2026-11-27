Die Caterpillar-Aktie (ISIN US1491231015, WKN 850598, Symbol CAT1, US-Symbol CAT) ist am Black Friday zweitgrößter Dow Jones Gewinner. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt der Baumaschinenhersteller um 18,79 US-Dollar beziehungsweise 3,46 % auf 562,48 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 543,69 US-Dollar geschlossen.
Caterpillar-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 2: Stromlieferant für KI-Rechenzentren glänzt
Die Caterpillar-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 3,46 % auf 562,48 US-Dollar und ist zweitgrößter Dow Jones Gewinner. In einer Woche legt der Baumaschinenhersteller rund 10 % vom Zwölfmonatstief zu.
Dow Jones Gewinner Nr. 2
Warum die Caterpillar-Aktie zulegt
Eine eigene Meldung von Caterpillar gibt es nicht. Die Caterpillar-Aktie profitiert vom breiten Markt – 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus – und von der KI-Geschichte.
Stromerzeuger für Rechenzentren
Über die Sparte Energie und Antriebe liefert Caterpillar Stromerzeugungssysteme. Laut Investing.com stiegen die Verkäufe von Stromerzeugern im dritten Quartal 2026 um 75 %. Strom gilt als Engpass beim Ausbau der KI-Rechenzentren.
Erholung vom Tief
Am 20. November war die Aktie auf ein Zwölfmonatstief gefallen, am 23. November legte sie nach StockAnalysis um 7,17 % zu. Seit dem Tief steht ein Plus von rund 10 %.
Kräftiger als zum Start
Zum US-Start betrug das Plus 2,96 %, am Ende der Sitzung 3,46 %. Die Käufer blieben bis zum Schluss aktiv.
Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn.
Einordnung
Stark erholt, aber an die KI-Stimmung gekoppelt
Der Konzern gilt inzwischen als Wert, der an der KI-Stimmung hängt – in beide Richtungen. Das macht die Aktie interessant für Anleger, die von Rechenzentrums-Investitionen profitieren wollen, aber anfällig für Rückschläge im Technologiesektor.
FAQ
Häufige Fragen zur Caterpillar-Aktie
Warum ist die Caterpillar-Aktie Dow Jones Gewinner?
Anleger kaufen nach dem Kursrutsch zu; der Konzern gilt als Profiteur des Strombedarfs der KI-Rechenzentren.
Wie hoch steht die Caterpillar-Aktie?
Laut Kursliste bei 562,48 US-Dollar, 3,46 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (543,69 US-Dollar).
Welche ISIN und WKN hat die Caterpillar-Aktie?
ISIN US1491231015, WKN 850598. Handelssymbol in Deutschland CAT1, in den USA CAT (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- Caterpillar Inc.
- ISIN
- US1491231015
- WKN
- 850598
- Handelssymbol
- CAT1
- US-Handelssymbol
- CAT (NYSE)
- Kurs
- 562,48 US-Dollar (+3,46 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 2 am 27.11.2026 (19:11 Uhr)
Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr
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