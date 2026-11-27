Caterpillar-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 2: Stromlieferant für KI-Rechenzentren glänzt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:17 3 Min.

Die Caterpillar-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 3,46 % auf 562,48 US-Dollar und ist zweitgrößter Dow Jones Gewinner. In einer Woche legt der Baumaschinenhersteller rund 10 % vom Zwölfmonatstief zu.

Bild: Alf van Beem, Wikimedia Commons

Die Caterpillar-Aktie (ISIN US1491231015, WKN 850598, Symbol CAT1, US-Symbol CAT) ist am Black Friday zweitgrößter Dow Jones Gewinner. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt der Baumaschinenhersteller um 18,79 US-Dollar beziehungsweise 3,46 % auf 562,48 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 543,69 US-Dollar geschlossen. Caterpillar-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 2 +3,46 % Kurs nach Handelsschluss 562,48 USD Schlusskurs am Mittwoch 543,69 USD Zwölfmonatstief (Schluss, 20.11.) 510,45 USD Quelle : Kursliste Dow Jones, 27.11.2026, 19:11 Uhr; StockAnalysis; Investing.com Dow Jones Gewinner Nr. 2 Warum die Caterpillar-Aktie zulegt Eine eigene Meldung von Caterpillar gibt es nicht. Die Caterpillar-Aktie profitiert vom breiten Markt – 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus – und von der KI-Geschichte. 01 Stromerzeuger für Rechenzentren Über die Sparte Energie und Antriebe liefert Caterpillar Stromerzeugungssysteme. Laut Investing.com stiegen die Verkäufe von Stromerzeugern im dritten Quartal 2026 um 75 %. Strom gilt als Engpass beim Ausbau der KI-Rechenzentren. 02 Erholung vom Tief Am 20. November war die Aktie auf ein Zwölfmonatstief gefallen, am 23. November legte sie nach StockAnalysis um 7,17 % zu. Seit dem Tief steht ein Plus von rund 10 %. 03 Kräftiger als zum Start Zum US-Start betrug das Plus 2,96 %, am Ende der Sitzung 3,46 %. Die Käufer blieben bis zum Schluss aktiv. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn. Einordnung Stark erholt, aber an die KI-Stimmung gekoppelt Der Konzern gilt inzwischen als Wert, der an der KI-Stimmung hängt – in beide Richtungen. Das macht die Aktie interessant für Anleger, die von Rechenzentrums-Investitionen profitieren wollen, aber anfällig für Rückschläge im Technologiesektor. Was für die Caterpillar-Aktie spricht Starke Nachfrage nach Stromerzeugern.

Kräftige Erholung vom Zwölfmonatstief.

Breite Marktstimmung stützt Zykliker. Was gegen die Caterpillar-Aktie spricht Abhängigkeit von der Stimmung bei KI-Werten.

Konjunkturabhängiges Kerngeschäft.

Hohe Kursschwankungen: mehrere Tage mit Bewegungen über 3 %. FAQ Häufige Fragen zur Caterpillar-Aktie Warum ist die Caterpillar-Aktie Dow Jones Gewinner? Anleger kaufen nach dem Kursrutsch zu; der Konzern gilt als Profiteur des Strombedarfs der KI-Rechenzentren.

Wie hoch steht die Caterpillar-Aktie? Laut Kursliste bei 562,48 US-Dollar, 3,46 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (543,69 US-Dollar).

Welche ISIN und WKN hat die Caterpillar-Aktie? ISIN US1491231015, WKN 850598. Handelssymbol in Deutschland CAT1, in den USA CAT (NYSE). Steckbrief Unternehmen Caterpillar Inc. ISIN US1491231015 WKN 850598 Handelssymbol CAT1 US-Handelssymbol CAT (NYSE) Kurs 562,48 US-Dollar (+3,46 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 2 am 27.11.2026 (19:11 Uhr) Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr Fazit: Caterpillar-Aktie als Dow Jones Gewinner mit KI-Fantasie Die Caterpillar-Aktie setzt ihre Erholung fort. Der Konzern profitiert vom Strombedarf der KI-Branche, bleibt aber an die Stimmung bei Technologiewerten gekoppelt.

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