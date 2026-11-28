Gelbe Bagger, Muldenkipper, Planierraupen – und Stromaggregate für die Rechenzentren der KI-Industrie. Caterpillar ist in diesem Jahr vom klassischen Konjunkturwert zum Infrastruktur-Lieferanten des KI-Booms geworden. Die Caterpillar Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, im verkürzten Handel bei 561,74 US-Dollar, ein Plus von 3,32 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von rund zehn Prozent.
Caterpillar Aktie: 78 Milliarden Dollar Auftragsbestand und zehn Prozent Wochenplus – der Bagger-Riese ist längst ein KI-Wert
Caterpillar legt in einer Woche zehn Prozent zu. Hinter der Erholung steht ein Rekord-Auftragsbestand, der bis 2030 reicht – gefüllt von Rechenzentren. Analysten sind tief gespalten.
Caterpillar Inc. · ISIN: US1491231015 · WKN: 850598 · Handelssymbol: CAT1 · US-Handelssymbol: CAT
Der Treiber
Aufträge bis 2030: Strom ist das neue Geschäft
Im dritten Quartal setzte Caterpillar 20,68 Milliarden US-Dollar um und verdiente bereinigt 7,20 US-Dollar je Aktie. Wichtiger ist die Zahl dahinter: ein Auftragsbestand von 78 Milliarden US-Dollar, so hoch wie nie. Einige Bestellungen für Motoren und Turbinen reichen bis in die Jahre 2029 und 2030. Sie stammen zu einem wachsenden Teil von Betreibern großer Rechenzentren, die eigene Stromversorgung brauchen.
Das gibt dem Konzern eine Planbarkeit, die er als Baumaschinenhersteller nie hatte. Es macht ihn aber auch abhängig von einer Branche, deren Investitionsfreude der Markt zuletzt immer wieder hinterfragt hat. Entsprechend heftig schwankt der Kurs: Noch am 16. November hatte die Aktie bei 570,49 US-Dollar geschlossen, im Monatsverlauf lag sie zeitweise rund acht Prozent im Minus.
Wer Caterpillar kauft, kauft heute zwei Geschichten: den Bau und den Strom für die KI. Die eine ist zyklisch, die andere teuer bewertet. Beide gleichzeitig zu treffen, ist die Kunst.
Die Analysten
Selten war die Spanne so groß
Die Bank of America zählt Caterpillar zu ihren Favoriten für 2027. Analyst Feniger schrieb am 27. November 2026, der Markt bewerte das Baumaschinengeschäft mit einem Abschlag; sein Kursziel liegt rund 31 Prozent über dem damaligen Kurs. Vorsichtiger sind Morgan Stanley, das sein Kursziel von 915 auf 675 US-Dollar senkte und bei „Equal Weight“ blieb, sowie D.A. Davidson mit einer Senkung von 882 auf 685 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Als Risiken nennen Beobachter den vorsichtigen Ausblick des Managements auf das vierte Quartal, Zölle und die Konzentration auf wenige große Rechenzentrumskunden.
Häufige Fragen zur Caterpillar Aktie
Wo steht die Caterpillar Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 561,74 US-Dollar (plus 3,32 Prozent).
Warum gilt Caterpillar als KI-Profiteur?
Weil der Konzern Motoren und Turbinen zur Stromversorgung von Rechenzentren liefert; diese Aufträge füllen den Rekordbestand.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
78 Milliarden US-Dollar, mit Lieferterminen teils bis 2030.
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