Das gibt dem Konzern eine Planbarkeit, die er als Baumaschinenhersteller nie hatte. Es macht ihn aber auch abhängig von einer Branche, deren Investitionsfreude der Markt zuletzt immer wieder hinterfragt hat. Entsprechend heftig schwankt der Kurs: Noch am 16. November hatte die Aktie bei 570,49 US-Dollar geschlossen, im Monatsverlauf lag sie zeitweise rund acht Prozent im Minus.