Carl Icahn setzt 86 Prozent auf zwei Aktien – und sein Raffineriekonzern kauft für 4,2 Milliarden Dollar zu: die große Wette des Altmeisters

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 20:29 3 Min.

Mit 90 Jahren geht Carl Icahn noch einmal aufs Ganze. Sein gemeldetes Depot besteht fast nur noch aus der eigenen Holding Icahn Enterprises und dem Raffineriebetreiber CVR Energy, den er für unterbewertet hält. Jetzt übernimmt CVR zwei Raffinerien von Marathon Petroleum und verdoppelt beinahe seine Kapazität. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, Icahns Aussagen im Wortlaut und die Risiken.

Carl Icahn war einmal der gefürchtetste Firmenjäger der Wall Street. Sein Depot zählte Dutzende Kampagnen gleichzeitig, von Apple bis Netflix. Die Pflichtmeldung zum 30. September zeigt einen anderen Icahn: zehn Positionen, zwei davon stehen für 86 Prozent des Werts. Beide kontrolliert er selbst. Wert der gemeldeten US-Aktien in zehn Positionen 9,4 Mrd. $ Anteil von Icahn Enterprises und CVR Energy 85,7 % Kaufpreis für zwei Raffinerien von Marathon Petroleum 4,2 Mrd. $ Ausschüttung je Anteil, die 86. Quartalszahlung in Folge 0,50 $ Quelle : 13F-Meldung von Icahn Capital zum 30. September 2026, eingereicht am 13. November 2026; Quartalsbericht von Icahn Enterprises vom 3. November 2026 Die Überzeugung Icahn über seine Beteiligungen: „unterbewertet“ Warum diese Konzentration? Icahn hat es im August in der Quartalsmitteilung seiner Holding selbst erklärt. In der Geschichte von Icahn Enterprises habe es immer wieder Phasen gegeben, in denen kontrollierte Beteiligungen unterbewertet gewesen seien. CVR Energy, an der die Holding rund 71 Prozent hält, sei ein aktuelles Beispiel. Das Unternehmen werde am Ende zu jenen Beteiligungen zählen, die sich als „äußerst profitabel“ erwiesen. Der Zukauf CVR Energy verdoppelt fast seine Raffineriekapazität Anfang November folgte der nächste Schritt. CVR Energy vereinbarte, zwei Raffinerien samt Vertriebsgeschäft von Marathon Petroleum zu übernehmen. Der Kaufpreis von 4,2 Milliarden Dollar entspricht nach Angaben des Unternehmens weniger als dem 3,5-Fachen des für 2026 geschätzten operativen Ergebnisses der Anlagen. Die Verarbeitungskapazität steigt von rund 207.000 auf rund 384.000 Barrel am Tag. Für die ersten neun Monate hätte sich das operative Ergebnis von CVR rechnerisch von rund 900 Millionen auf rund 2 Milliarden Dollar erhöht. Der Abschluss wird bis Jahresende erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Behörden. Das Depot Fast alles im eigenen Haus: die Positionen Zwei Positionen hat Icahn im Quartal vollständig verkauft. Welche das sind und was sonst noch übrig ist, zeigt das Carl Icahn Depot auf AktienCheck. 01 Icahn Enterprises – ISIN US4511001012 · US-Handelssymbol IEP 47,2 Prozent des Depots. Die Holding bündelt Raffinerien, Immobilien, Autoservice, Verpackungen und einen Investmentfonds. Ihr rechnerischer Nettovermögenswert stieg im dritten Quartal um 865 Millionen auf rund 3,5 Milliarden Dollar. 02 CVR Energy – ISIN US12662P1084 · US-Handelssymbol CVI 71.201.875 Aktien im Wert von 3,63 Milliarden Dollar, 38,5 Prozent. Rekordmargen im Raffineriegeschäft ließen den Wert der Beteiligung im Quartal um rund 1,7 Milliarden Dollar steigen. 03 CVR Partners – US-Handelssymbol UAN 5,5 Prozent. Der Hersteller von Stickstoffdünger gehört mehrheitlich zu CVR Energy. Die Risiken dieser Wette Icahn Enterprises schrieb im dritten Quartal 225 Millionen Dollar Verlust, nach neun Monaten rund eine Milliarde

Absicherungsgeschäfte auf Raffineriemargen kosteten allein im Quartal 522 Millionen Dollar

Die Holding trägt 4,4 Milliarden Dollar Schulden auf Ebene der Muttergesellschaft

Raffineriemargen schwanken stark, die Übernahme wird zum großen Teil mit Schulden finanziert Stammdaten ISIN und Handelssymbole der genannten Aktien Icahn Enterprises: ISIN US4511001012, US-Handelssymbol IEP

CVR Energy: ISIN US12662P1084, US-Handelssymbol CVI

CVR Partners: US-Handelssymbol UAN

Marathon Petroleum: ISIN US56585A1025, WKN A1JEXK, Handelssymbol MPN, US-Handelssymbol MPC Fazit: Alles auf Öl und auf sich selbst Carl Icahn hat sein Depot auf das reduziert, was er selbst steuert. Geht die Rechnung bei CVR Energy auf, steigt der Wert seiner Holding kräftig. Geht sie nicht auf, gibt es kaum noch andere Positionen, die das auffangen. Mehr Konzentration zeigt kein anderes Depot eines bekannten Investors. Die weitere Entwicklung zeigt das Depot von Carl Icahn auf AktienCheck.

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