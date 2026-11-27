Der Cardano Kurs lag am Freitag, 27. November 2026, um 17:11 Uhr MEZ bei 0,1487 US-Dollar (finanzen.net). Am Wochenende zuvor war ADA auf 0,134 Dollar gefallen, den niedrigsten Stand seit fast sechs Jahren (36Crypto, 23.11.2026). Dazu kommt ein Death Cross im Tageschart, bei dem der 50-Tage-Schnitt unter den 200-Tage-Schnitt fällt. Es ist laut 36Crypto das zweite im November. Der Bitcoin Kurs lag am Freitag bei 59.908 Dollar (finanzen.net), und die Altcoins stehen im Gesamtmarkt unter Druck.
Cardano Kurs: 0,15 Dollar nach dem Sechsjahrestief, zweites Death Cross im November, Coinbase streicht ADA-ETH – dreht ADA oder fällt es weiter?
Cardano hat Ende November den tiefsten Stand seit fast sechs Jahren erreicht. Der Cardano Kurs liegt bei rund 0,15 Dollar, ein Death Cross und das Coinbase-Delisting eines Handelspaars sorgen für Druck. Die Zahlen und die Marken.
Hinzu kommt eine Nachricht von der Plattform: Coinbase hat am 25. November zwölf Handelspaare ausgesetzt, darunter ADA-ETH (coinotag.com, 26.11.2026).
Technische Lage bei ADA
Was bedeutet das zweite Death Cross beim Cardano Kurs?
Ein Death Cross gilt unter Chartanalysten als Warnsignal für anhaltende Schwäche. Auf ein ähnliches Signal im November 2025 folgten laut 36Crypto mehrere Monate fallender Kurse. Der Tages-RSI liegt nahe der überverkauften Zone. 36Crypto nennt als Widerstände 0,18 Dollar und 0,198 bis 0,20 Dollar, als Unterstützung 0,134 Dollar. Das sind Einschätzungen des Anbieters, keine Prognose von aktiencheck.de.
Am 25. November bildete ADA laut TokenPost ein höheres Tief bei etwa 0,1356 Dollar und schloss bei 0,1459 Dollar, 1,04 Prozent über dem Schluss vom 21. November (0,1444 Dollar). Das Handelsvolumen sank von 30,68 Millionen Dollar am 21. November auf 19,56 Millionen am 25. November. Im ADA/USDT-Markt von Binance fiel das Volumen seit dem vorherigen Test der Unterstützung um 36,2 Prozent.
|Marke
|Wert
|Kurs 27.11., 17:11 Uhr MEZ
|0,1487 $
|Schlusskurs 25.11.
|0,1459 $
|Tief 21.11.
|0,1333 $ (TokenPost)
|Unterstützung
|0,134 $
|Widerstände
|0,18 $ und 0,198–0,20 $
Quelle: 36Crypto (23.11.), TokenPost (26.11.), finanzen.net (27.11.2026)
Warum ist das Coinbase-Delisting für Cardano wichtig?
Coinbase setzte am 25. November zwölf Handelspaare aus, betroffen sind Coinbase Exchange, Advanced Trade und Coinbase Prime. ADA bleibt laut coinotag in den USD-Paaren gelistet, ein Systemupdate im Dezember wird erwähnt. Gründe und die übrigen elf Paare sind aus der verfügbaren Teaser-Fassung nicht ersichtlich. Für die Coinbase Aktie und andere Krypto-Aktien zeigt der Schritt, dass Börsen ihr Angebot auf liquide Paare bündeln.
Technisch arbeitet das Netzwerk weiter: Laut 36Crypto produzieren fünf Node-Implementierungen Blöcke im Mainnet, Protokollversion 12 wird auf den Testnets Musashi und Dijkstra getestet.
Was sollten Anleger bei Cardano und Bitcoin beobachten?
Entscheidend sind die Unterstützung bei 0,134 Dollar, der Widerstand bei 0,18 Dollar, der Bitcoin Kurs um 60.000 Dollar und die ETF-Flüsse. Auch die Dezember-Termine rund um das Coinbase-Systemupdate und die Tests der Protokollversion 12 stehen an.
Häufige Fragen zum Cardano Kurs
Wie hoch ist der Cardano Kurs? 0,1487 US-Dollar am 27. November 2026 um 17:11 Uhr MEZ (finanzen.net).
Was ist ein Death Cross? Der 50-Tage-Schnitt fällt unter den 200-Tage-Schnitt. Es gilt als Warnsignal, ist aber keine Garantie.
Hat Coinbase Cardano gestrichen? Nur das Paar ADA-ETH, ADA bleibt in den USD-Paaren gelistet.
Wie tief ist ADA gefallen? Auf 0,134 Dollar am 21./22. November, den tiefsten Stand seit fast sechs Jahren.
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