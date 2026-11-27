Ein Death Cross gilt unter Chartanalysten als Warnsignal für anhaltende Schwäche. Auf ein ähnliches Signal im November 2025 folgten laut 36Crypto mehrere Monate fallender Kurse. Der Tages-RSI liegt nahe der überverkauften Zone. 36Crypto nennt als Widerstände 0,18 Dollar und 0,198 bis 0,20 Dollar, als Unterstützung 0,134 Dollar. Das sind Einschätzungen des Anbieters, keine Prognose von aktiencheck.de.

Am 25. November bildete ADA laut TokenPost ein höheres Tief bei etwa 0,1356 Dollar und schloss bei 0,1459 Dollar, 1,04 Prozent über dem Schluss vom 21. November (0,1444 Dollar). Das Handelsvolumen sank von 30,68 Millionen Dollar am 21. November auf 19,56 Millionen am 25. November. Im ADA/USDT-Markt von Binance fiel das Volumen seit dem vorherigen Test der Unterstützung um 36,2 Prozent.