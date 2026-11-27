Die Capcom-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 3,70 Prozent auf 24,70 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte.
Capcom-Aktie: Spielehersteller gibt trotz Indexplus nach
Die Capcom-Aktie fällt im Nikkei 225 um 3,70 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.
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Nikkei 225 Verlierer
Was hinter dem Minus der Capcom-Aktie steckt
Einen konkreten Anlass für den Rückgang der Capcom-Aktie konnte ich nicht belegen. Spielewerte wie Capcom hatten am 30. Oktober, an einem schwachen Börsentag, noch um über sechs Prozent zugelegt. Heute stehen sie bei einem Index im Plus auf der Verliererseite.
Als Nikkei 225 Verlierer zeigt die Capcom-Aktie, dass die Rally nicht alle Branchen erfasst.
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