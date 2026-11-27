Capcom-Aktie: Spielehersteller gibt trotz Indexplus nach

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Capcom-Aktie fällt im Nikkei 225 um 3,70 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.

Die Capcom-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 3,70 Prozent auf 24,70 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. CPK CPK — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr CPK — — — Nikkei 225 Verlierer Was hinter dem Minus der Capcom-Aktie steckt Einen konkreten Anlass für den Rückgang der Capcom-Aktie konnte ich nicht belegen. Spielewerte wie Capcom hatten am 30. Oktober, an einem schwachen Börsentag, noch um über sechs Prozent zugelegt. Heute stehen sie bei einem Index im Plus auf der Verliererseite. Capcom-Aktie bei comdirect am Morgen -3,70 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Einordnung Spielewerte gelten als Gegenpol zu den Chiptiteln und geben heute teilweise nach, ein belegter Grund liegt nicht vor. Als Nikkei 225 Verlierer zeigt die Capcom-Aktie, dass die Rally nicht alle Branchen erfasst.

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