Canon-Aktie: Kamerakonzern gibt im Nikkei 225 nach

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Canon-Aktie fällt im Nikkei 225 um 1,03 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.

Die Canon-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 1,03 Prozent auf 28,94 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. CNN1 CNN1 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr CNN1 — — — Nikkei 225 Verlierer Warum die Canon-Aktie nachgibt Einen konkreten Anlass für das Minus der Canon-Aktie konnte ich nicht belegen. Während Chipwerte kräftig steigen, bleibt der Kamera- und Druckerhersteller zurück. Canon-Aktie bei comdirect am Morgen -1,03 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Einordnung Das Minus fällt moderat aus und hat keinen belegten Auslöser. Als Nikkei 225 Verlierer steht die Canon-Aktie heute leicht im Minus.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.