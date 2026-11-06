CANCOM Aktie: Hedgefonds halten Milliardenmarkt für Digitalisierung die Treue - doch an der Börse wächst die Nervosität!

Die CANCOM-Aktie gerät erneut unter Druck! Während der deutsche IT-Dienstleister vom langfristigen Wachstum der Digitalisierung, von Cloud-Lösungen und künstlicher Intelligenz profitieren könnte, verschärft ein bedeutender institutioneller Marktteilnehmer seine Wette auf fallende Aktienkurse. Citadel Securities (Europe) Limited hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 5. November 2026 von 0,50 auf 0,60 Prozent erhöht. Gleichzeitig halten weitere Hedgefonds beträchtliche Short-Positionen. Besonders auffällig: Citadel Advisors LLC ist mit 1,30 Prozent engagiert, GLG Partners LP mit 1,03 Prozent und Marshall Wace LLP mit 0,50 Prozent. Die CANCOM-Aktie verliert aktuell 2,60 Prozent auf 20,60 Euro. Damit treffen die langfristigen Wachstumschancen des IT-Marktes auf eine skeptische Positionierung institutioneller Investoren. Für Anleger stellt sich die entscheidende Frage, ob die Leerverkäufer mit ihrer Vorsicht richtigliegen oder die Aktie bei einer operativen Verbesserung erhebliches Erholungspotenzial entwickeln könnte.