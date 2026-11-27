Warum ist die Cameco Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,60 Prozent auf 91,05 kanadische Dollar. Rohstoffwerte waren breit gefragt, und die Stabilisierung der KI-Aktien stützte das Thema Kernenergie.

Wann zahlt Cameco die Dividende?

Am 15. Dezember 2026 an Aktionäre, die am 30. November eingetragen sind.