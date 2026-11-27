Der größte börsennotierte Uranproduzent der westlichen Welt gehört zu den Tagesgewinnern: Die Cameco Aktie (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Handelssymbol Toronto: CCO, US-Handelssymbol: CCJ, Frankfurt: CJ6) legte kurz nach Handelsbeginn in Toronto 2,60 Prozent auf 91,05 kanadische Dollar zu. Cameco zählt damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
Cameco Aktie: S&P/TSX Gewinner vor dem Dividendenstichtag – Uranriese profitiert von der Tech-Beruhigung
Die Cameco Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,60 Prozent auf 91,05 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Gewinnern. Rohstoffwerte sind gefragt, und die Stabilisierung der KI-Aktien hilft dem Kernenergie-Thema. Am Montag ist Stichtag für die Jahresdividende.
Die Gründe für den Kursgewinn
Rohstoffe steigen – und die KI-Angst lässt nach
Eine neue Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Die Cameco Aktie folgt zwei Strömungen. Zum einen kaufen Anleger Rohstoffwerte auf breiter Front: Kupfer legte mehr als 4 Prozent zu, Gold rund 2 Prozent, der S&P/TSX Composite stieg um 0,83 Prozent. Zum anderen stabilisieren sich die KI- und Technologieaktien nach ihrem Ausverkauf. Das ist für Cameco wichtiger, als es zunächst scheint. Die Fantasie rund um Kernenergie speist sich zu einem guten Teil aus dem Strombedarf neuer Rechenzentren.
Breite Rohstoff-Erholung
Minen- und Energiewerte führen den kanadischen Markt an.
KI-Werte fangen sich
Mit der Beruhigung im Technologiesektor kehrt Vertrauen in das Thema Atomstrom für Rechenzentren zurück.
Dividende
Cameco zahlt am 15. Dezember 0,24 kanadische Dollar je Aktie. Stichtag ist der 30. November.
Hintergrund
Schwaches Uranquartal, starkes Westinghouse
Die Zahlen zum dritten Quartal waren durchwachsen. Bereinigt schrieb Cameco einen kleinen Verlust von 2 Millionen kanadischen Dollar, nach 32 Millionen Gewinn ein Jahr zuvor. Im Urangeschäft sank das bereinigte operative Ergebnis um 19 Prozent auf 179 Millionen Dollar. Die Prognose für die Uranproduktion 2026 engte der Konzern auf 19,5 bis 20,5 Millionen Pfund ein. Besser lief es bei Westinghouse: Camecos Anteil am operativen Ergebnis des Reaktorbauers stieg um 15 Prozent auf 143 Millionen Dollar. Das Management sieht dort das größte Wachstumspotenzial. In neuen Lieferverträgen erzielt Cameco nach eigenen Angaben Preisuntergrenzen im mittleren bis oberen 70-Dollar-Bereich je Pfund.
Häufige Fragen zur Cameco Aktie
Warum ist die Cameco Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,60 Prozent auf 91,05 kanadische Dollar. Rohstoffwerte waren breit gefragt, und die Stabilisierung der KI-Aktien stützte das Thema Kernenergie.
Wann zahlt Cameco die Dividende?
Am 15. Dezember 2026 an Aktionäre, die am 30. November eingetragen sind.
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