Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Cameco Corp. (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker-Symbol: CJ6, Toronto Stock Exchange-Symbol: CCO, NYSE-Symbol: CCJ) unter die Lupe.
Cameco Aktie: Auch hier ist die Psychologie im Spiel
Abverkauf geht weiter
Auch der Uran-Sketor stehe seit Wochen unter Druck. Die Aktie von Cameco sei ebenfalls brutal abverkauft worden. Dabei sei mit dem Uranpreise fast gar nichts passiert. Hier sei ganz einfach jetzt viel Psychologie im Markt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2026)
Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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