Auch der Uran-Sketor stehe seit Wochen unter Druck. Die Aktie von Cameco sei ebenfalls brutal abverkauft worden. Dabei sei mit dem Uranpreise fast gar nichts passiert. Hier sei ganz einfach jetzt viel Psychologie im Markt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2026)