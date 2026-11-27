Die CaixaBank-Aktie (ISIN: ES0140609019, WKN: A0MZR4, deutsches Handelssymbol: 48CA, US-Handelssymbol: CAIXY (OTC)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 11,48 Euro und damit 1,68 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt CaixaBank damit Platz acht. Bereits am Donnerstag hatte CaixaBank 2,92 Prozent zugelegt.
CaixaBank-Aktie IBEX 35 Gewinner: Größte Privatkundenbank steigt weiter – Bankensteuer und Wahl im Fokus
Die CaixaBank-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Mit einem Plus von 1,68 Prozent auf 11,48 Euro setzt die Bank ihre Erholung fort. Für CaixaBank steht bei der Wahl am Sonntag besonders viel auf dem Spiel. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Zweiter Tag der Erholung: Inflation sinkt, Asien zieht an
Die Bankenrally geht am Freitag weiter. Auch die CaixaBank-Aktie gehört zu den Gewinnern im IBEX 35.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Für die Banken bleibt die Parlamentswahl am Sonntag das große Thema. Die Sondersteuer auf Bankerträge wurde zuletzt per Eilverordnung bis 2027 verlängert. Ob sie danach fortbesteht, hängt nach Einschätzung von Marktbeobachtern auch von der künftigen Regierung ab. Den Höchstsatz zahlen Santander, BBVA und CaixaBank. Die niedrigere Inflation dämpft zugleich die Sorge vor einer schwächeren Konjunktur.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die CaixaBank-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitagmorgen nicht. CaixaBank folgt der Erholung der spanischen Banken. Für die Bank ist die Wahl am Sonntag besonders wichtig: Nach Berechnungen von merca2 entspricht die Bankensteuer bei CaixaBank rund 10 Prozent des Jahresgewinns. Weil die Bank fast nur in Spanien und Portugal tätig ist, reagiert die Aktie stärker auf die heimische Politik als international aufgestellte Konkurrenten.
Bankenrally
Alle Bankwerte im IBEX 35 legen am Morgen zu.
Hohe Steuerlast
Die Bankensteuer entspricht rund 10 Prozent des Jahresgewinns.
Wahl am Sonntag
Ein Regierungswechsel könnte die Steuer nach 2027 auslaufen lassen.
Das Unternehmen
CaixaBank: Spaniens größte Privatkundenbank
CaixaBank mit Sitz in Valencia ist nach der Übernahme von Bankia Spaniens größte Bank im Privatkundengeschäft. In Portugal ist sie über die Tochter BPI vertreten. Bei der Bankensteuer zahlt CaixaBank den Höchstsatz von 7 Prozent.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur CaixaBank-Aktie
Warum ist die CaixaBank-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die CaixaBank-Aktie steigt um 1,68 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Bank folgt der Erholung des Sektors vor der Wahl am Sonntag.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der CaixaBank-Aktie?
Die ISIN lautet ES0140609019, die WKN A0MZR4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 48CA gehandelt, in den USA unter CAIXY (OTC).
Wie stark steigt die CaixaBank-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die CaixaBank-Aktie bei 11,48 Euro und damit 1,68 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (11,29 Euro).
Wie stark belastet die Bankensteuer CaixaBank?
Laut merca2 entspricht die Bankensteuer bei CaixaBank rund 10 Prozent des Jahresgewinns. CaixaBank zahlt wie Santander und BBVA den Höchstsatz.
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