BYD Aktie: Minus 64 Prozent vom Hoch, Drei-Jahres-Tief – was ist mit dem Elektroauto-Primus passiert?

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 20:13 3 Min.

Einer der größten Elektroautobauer der Welt hat an der Börse fast zwei Drittel seines Werts verloren. Die BYD Aktie fiel diese Woche in Hongkong unter 58 Dollar. In Deutschland ging es am Freitag drei Prozent nach oben.

Vor nicht allzu langer Zeit galt BYD als der Konzern, der die Autowelt neu ordnet. An der Börse ist davon wenig geblieben. Die BYD Aktie schloss am Mittwoch in Hongkong bei 57,95 Hongkong-Dollar, 3,90 Prozent tiefer. In Deutschland markierte sie ein Drei-Jahres-Tief. In Stuttgart notierte sie am Freitag, 27. November 2026, bei 6,91 Euro, ein Plus von 2,97 Prozent. BYD Company Limited · ISIN: CNE100000296 · WKN: A0M4W9 · Handelssymbol: BY6 · US-Handelssymbol: BYDDY Abstand zum Hoch bei 159,30 HKD rund −64 % Schlusskurs in Hongkong am 25. November 57,95 HKD Kurs in Stuttgart am 27. November, plus 2,97 Prozent 6,91 € Kursentwicklung in Hongkong seit Jahresbeginn rund −39 % Quelle : Hong Kong Stock Exchange laut MarketScreener; Börse Stuttgart, Stand 27. November 2026 Der Verfall Zehn Verlusttage in zwei Wochen Der Blick auf die Kursliste zeigt eine fast ununterbrochene Abwärtsbewegung. Am 11. November stand die Aktie bei 69,20 Hongkong-Dollar, am 18. November bei 64,05, am 25. November bei 57,95. In dieser Zeit schloss sie nur an einem einzigen Tag im Plus. Charttechniker verweisen auf eine Unterstützungszone zwischen 54 und 56,50 Hongkong-Dollar. Die Gründe liegen im Heimatmarkt. In China tobt seit Jahren ein Preiskampf unter Elektroautobauern, der die Margen aller Hersteller drückt, und Wettbewerber holen technisch auf. Ein Konkurrent meldete am Donnerstag deutlich bessere Zahlen als erwartet – dessen Aktie sprang zweistellig. Der Ausweg Wachstum außerhalb Chinas Die Hoffnung liegt im Ausland. BYD baut sein Geschäft in Europa aus und prüft Medienberichten zufolge den Kauf eines bestehenden Werks. Aus Brüssel kam am Freitag ein Signal, das dem Konzern entgegenkommen dürfte: Die EU-Kommission will Herstellern von Plug-in-Hybriden mehr Zeit geben. Analysten halten überwiegend an ihrer positiven Sicht fest: Von 26 erfassten Häusern lautet der Konsens auf „Kaufen“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Kurs erzählt bislang das Gegenteil – in Euro liegt das 52-Wochen-Hoch bei 12,30 Euro. Was für die BYD Aktie spricht Hohe Stückzahlen, Expansion nach Europa, positive Analystenmehrheit, Signal aus Brüssel und eine nahe Unterstützungszone. Was dagegen spricht Preiskampf in China, Margendruck, intakter Abwärtstrend, Drei-Jahres-Tief und Handelskonflikte. Häufige Fragen zur BYD Aktie Wo steht die BYD Aktie?

In Hongkong schloss sie am 25. November 2026 bei 57,95 Hongkong-Dollar; in Stuttgart notierte sie am 27. November bei 6,91 Euro. Wie stark ist sie gefallen?

Um rund 64 Prozent gegenüber dem Hoch bei 159,30 Hongkong-Dollar. Was sagen Analysten?

Der Konsens von 26 Häusern lautet auf „Kaufen“. Fazit: Marktführer ohne Marktvertrauen Die BYD Aktie ist vom Börsenstar zum Sorgenkind geworden. Die Zone um 55 Hongkong-Dollar ist die nächste Bewährungsprobe. Ob das Auslandsgeschäft den Druck im Heimatmarkt ausgleicht, zeigen die nächsten Absatzzahlen.

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