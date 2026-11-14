BYD-Aktie: Mehr Autos exportiert, als Tesla weltweit verkauft – doch der Gewinn verfehlt die Erwartungen und die Lager quellen über

Wie lief das dritte Quartal bei BYD?

Der Umsatz stieg um 13,6 Prozent auf 221,5 Milliarden Yuan, der Nettogewinn um 28 Prozent auf 10,02 Milliarden Yuan. Beides lag unter den Erwartungen der Analysten.

Wie viele Autos exportiert BYD?

Exporte machen rund 42 Prozent des Absatzes aus. Im dritten Quartal verkaufte BYD insgesamt 1,32 Millionen Fahrzeuge.

Warum sind die Lagerbestände von BYD gestiegen?

BYD begründet den Anstieg um 60 Prozent mit dem wachsenden Auslandsgeschäft.