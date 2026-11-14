Es ist eine Zahl, die die Machtverhältnisse in der Autoindustrie verdeutlicht: Im dritten Quartal exportierte BYD mehr Fahrzeuge, als Tesla im selben Zeitraum weltweit auslieferte. Der Gewinn des chinesischen Elektroautobauers stieg um 28 Prozent auf 10,02 Milliarden Yuan. Doch Analysten hatten mit 12,08 Milliarden gerechnet, beim Umsatz klaffte eine noch größere Lücke. Und ein Blick in die Bilanz zeigt: Die Lager sind prall gefüllt. Was bedeutet das für die BYD-Aktie?
BYD-Aktie: Mehr Autos exportiert, als Tesla weltweit verkauft – doch der Gewinn verfehlt die Erwartungen und die Lager quellen über
BYD exportiert so viele Autos wie nie, der Quartalsgewinn steigt um 28 Prozent. Doch Umsatz und Gewinn bleiben deutlich unter den Erwartungen, nach neun Monaten sinkt der Gewinn, und die Lagerbestände sind seit Dezember um 60 Prozent gestiegen. Die große BYD Aktienanalyse: Exportoffensive, Preiskampf in China und alle Chancen und Risiken für die BYD-Aktie.
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BYD Aktienanalyse
Gutes Quartal, schwaches Jahr
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13,6 Prozent auf 221,5 Milliarden Yuan, erwartet worden waren rund 241 Milliarden. Der Nettogewinn wuchs um 28 Prozent auf 10,02 Milliarden Yuan. Über neun Monate betrachtet fällt die Bilanz schwächer aus: Der Umsatz stagnierte bei 566,3 Milliarden Yuan, der Gewinn sank um 4,2 Prozent auf 22,3 Milliarden Yuan. Bereits 2025 war der Jahresgewinn zurückgegangen.
Das große Bild
Raus aus China – die Exportoffensive
Im Heimatmarkt China tobt ein Preiskampf, der die Margen aller Hersteller drückt. BYD sucht sein Wachstum deshalb im Ausland.
Exporte machen inzwischen 42 Prozent des Absatzes aus. Im ersten Halbjahr stammte mehr als die Hälfte des Umsatzes aus dem Ausland. Mit günstigen Elektroautos und Plug-in-Hybriden setzt BYD etablierte Hersteller in Europa, Südostasien und Lateinamerika unter Druck – auch die deutschen Autobauer. Im Ausland lassen sich zudem höhere Preise erzielen als im umkämpften Heimatmarkt.
BYD erobert die Welt – und bezahlt dafür mit vollen Lagern.
Die Bilanz
Lager und Forderungen wachsen schneller als der Umsatz
Die Kehrseite der Exportoffensive steht in der Bilanz. Die Vorräte stiegen bis Ende September um 60 Prozent auf 221,6 Milliarden Yuan, die Forderungen aus Lieferungen um 53 Prozent. BYD erklärt beides mit dem wachsenden Auslandsgeschäft: Autos sind länger unterwegs, Händlernetze müssen erst gefüllt werden. Für Anleger ist das ein Punkt, den sie beobachten sollten. Werden die Fahrzeuge nicht wie geplant verkauft, drohen Rabatte und Abschreibungen.
Häufige Fragen zur BYD-Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei BYD?
Der Umsatz stieg um 13,6 Prozent auf 221,5 Milliarden Yuan, der Nettogewinn um 28 Prozent auf 10,02 Milliarden Yuan. Beides lag unter den Erwartungen der Analysten.
Wie viele Autos exportiert BYD?
Exporte machen rund 42 Prozent des Absatzes aus. Im dritten Quartal verkaufte BYD insgesamt 1,32 Millionen Fahrzeuge.
Warum sind die Lagerbestände von BYD gestiegen?
BYD begründet den Anstieg um 60 Prozent mit dem wachsenden Auslandsgeschäft.
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