Wie viele Autos will BYD 2026 im Ausland verkaufen?

1,8 Millionen Fahrzeuge, nach zuvor 1,3 Millionen.

Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz stieg auf 221,5 Milliarden Yuan, der Nettogewinn um 28 Prozent auf 10,02 Milliarden Yuan.

Warum ist die BYD Aktie schwach?

Vor allem wegen des schrumpfenden chinesischen Automarkts und eines Gewinns unter den Erwartungen.