BYD lebt derzeit zwei Geschichten gleichzeitig. Im Ausland eilt der größte Elektroautobauer der Welt von Rekord zu Rekord und hat sein Ziel kräftig angehoben. Zu Hause in China dagegen bricht der Markt ein, der Preiskampf tobt. Die BYD Aktie spiegelt vor allem die zweite Geschichte – und notiert nahe ihrem 52-Wochen-Tief.
BYD Aktie: Export verdoppelt, Heimatmarkt bricht ein – hält die Auslandsoffensive den Kurs?
BYD hebt das Auslandsziel auf 1,8 Millionen Autos, die Exporte haben sich verdoppelt. Doch in China fällt der Pkw-Absatz um ein Viertel, und die BYD Aktie notiert nahe dem 52-Wochen-Tief. Die Analyse.
BYD Company Ltd. · ISIN: CNE100000296 · WKN: A0M4W9 · Handelssymbol: BY6 · US-Handelssymbol: BYDDY
Die Offensive
Das Ausland rettet die Bilanz
BYD hat seine Prognose für den Auslandsabsatz 2026 von 1,3 auf 1,8 Millionen Fahrzeuge angehoben. Von Januar bis Oktober verkaufte der Konzern nach Angaben von Chairman Wang Chuanfu bereits 1,51 Millionen Pkw und Pick-ups im Ausland. Im Oktober setzte BYD rund 490.000 Fahrzeuge ab, elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, davon rund 170.000 im Export. In Europa stieg der Marktanteil in den ersten neun Monaten 2026 auf 2,4 Prozent, nach 1,0 Prozent ein Jahr zuvor. Zudem lief das 19-millionste Fahrzeug mit alternativem Antrieb vom Band.
BYD wird gerade vom chinesischen zum globalen Autokonzern. Für die BYD Aktie entscheidet sich, ob das Auslandswachstum die Schwäche zu Hause dauerhaft ausgleicht.
Der Gegenwind
China schwächelt, Gewinn unter Erwartungen
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 13,59 Prozent auf 221,5 Milliarden Yuan, der den Anteilseignern zurechenbare Nettogewinn um 28 Prozent auf 10,02 Milliarden Yuan. Damit verfehlte BYD allerdings die Schätzungen der Analysten. Gleichzeitig sank der chinesische Pkw-Einzelhandelsabsatz in der ersten Novemberhälfte um rund 25 Prozent. Die BYD Aktie fiel daraufhin auf ein neues 52-Wochen-Tief.
BofA Securities senkte das Kursziel für BYD im November auf 104 Hongkong-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur BYD Aktie
Wie viele Autos will BYD 2026 im Ausland verkaufen?
1,8 Millionen Fahrzeuge, nach zuvor 1,3 Millionen.
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz stieg auf 221,5 Milliarden Yuan, der Nettogewinn um 28 Prozent auf 10,02 Milliarden Yuan.
Warum ist die BYD Aktie schwach?
Vor allem wegen des schrumpfenden chinesischen Automarkts und eines Gewinns unter den Erwartungen.
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