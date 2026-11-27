Die BYD Aktie steckt in einem harten Widerspruch. Operativ wächst der chinesische Autobauer im Ausland rasant, an der Börse markierte die Aktie Mitte November dagegen ein neues 52-Wochen-Tief und notierte bei rund 7,36 Euro.
BYD Aktie: Export plus 100 Prozent, Auslandsziel auf 1,8 Millionen – doch der Kurs fällt aufs Jahrestief
19 Millionen Elektro- und Hybridautos gebaut, Gewinn plus 28 Prozent und ein kräftig angehobenes Auslandsziel: Bei BYD läuft es im Export. Doch die BYD Aktie markiert ein neues Tief. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die BYD Aktie trägt die ISIN CNE100000296 und die WKN A0M4W9. In Deutschland lautet das Handelssymbol BY6, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol BYDDY gehandelt.
Die Zahlen
Gewinn plus 28 Prozent, aber unter Erwartung
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 13,6 Prozent auf 221,5 Milliarden Renminbi, der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn um 28 Prozent auf 10,02 Milliarden Renminbi. Damit verfehlte BYD allerdings die Schätzungen der Analysten.
BYD erobert die Welt und verliert zu Hause an Schwung. Die Börse schaut derzeit mehr auf China als auf den Export.
Der Export
Auslandsziel kräftig angehoben
Im Oktober verkaufte BYD rund 490.000 Fahrzeuge, 11 Prozent mehr als im Vorjahr, davon etwa 170.000 im Export. Das Auslandsziel für 2026 hob der Konzern von 1,3 auf 1,8 Millionen Fahrzeuge an. Inzwischen hat BYD insgesamt 19 Millionen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben gebaut. BofA Securities senkte das Kursziel auf 104 Hongkong-Dollar, bleibt aber bei Kaufen. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Belastend wirkt der chinesische Heimatmarkt, wo der Pkw-Einzelhandel in der ersten Novemberhälfte um 25 Prozent einbrach. Für die BYD Aktie ist das der zentrale Gegenwind.
Häufige Fragen zur BYD Aktie
Wie viele Autos verkauft BYD im Ausland?
Für 2026 erwartet BYD nun 1,8 Millionen Fahrzeuge im Ausland.
Wie lief das dritte Quartal?
Der Nettogewinn stieg um 28 Prozent auf 10,02 Milliarden Renminbi, lag aber unter den Erwartungen.
Warum fällt die Aktie?
Vor allem wegen der schwachen Nachfrage in China und des Preiskampfs.
Welche ISIN und WKN hat die BYD Aktie?
ISIN CNE100000296, WKN A0M4W9, Handelssymbol BY6, US-Handelssymbol BYDDY.
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