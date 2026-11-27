Wie viele Autos verkauft BYD im Ausland?

Für 2026 erwartet BYD nun 1,8 Millionen Fahrzeuge im Ausland.

Wie lief das dritte Quartal?

Der Nettogewinn stieg um 28 Prozent auf 10,02 Milliarden Renminbi, lag aber unter den Erwartungen.

Warum fällt die Aktie?

Vor allem wegen der schwachen Nachfrage in China und des Preiskampfs.

Welche ISIN und WKN hat die BYD Aktie?

ISIN CNE100000296, WKN A0M4W9, Handelssymbol BY6, US-Handelssymbol BYDDY.