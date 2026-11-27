Die Bureau Veritas Aktie verliert am Freitagmittag 0,90% auf 31,87 Euro und zählt zu den CAC40 Verlierern. Nach dem Kurssprung dieser Woche nehmen Anleger Gewinne mit.
Bureau Veritas Aktie: CAC40 Verlierer am Mittag - Übernahmefantasie kühlt ab
Die Bureau Veritas Aktie ist am Mittag CAC40 Verlierer. Nach dem Kurssprung auf ein Rekordhoch durch Advent-Spekulationen nehmen Anleger Gewinne mit.
Bureau Veritas Aktie: Rückschlag nach dem Rekord
Auslöser der Wochenbewegung war ein Bericht von Bloomberg am Mittwoch: Der US-Finanzinvestor Advent International prüfe eine Übernahme des Prüfdienstleisters. Das Interesse sei nach Angaben der Agentur noch vorläufig, ein Angebot gibt es nicht. Die Bureau Veritas Aktie sprang daraufhin bis auf ein Rekordhoch von 33,31 Euro und schloss den Tag mit einem Plus von rund 7%. Am Donnerstag legte sie noch einmal um gut 1% zu. Der aktuelle Kurs liegt damit rund 4% unter dem Rekordhoch.
Dementi und Übernahmefantasie
Bureau Veritas dementierte am Mittwochnachmittag in einer Mitteilung jegliche Gespräche mit Advent. Dennoch hielt sich der Kurs in den Folgetagen nahe an den Höchstständen. Laut Bloomberg arbeitet Advent mit Beratern an einer möglichen Offerte und könnte im Rahmen einer Transaktion einzelne Geschäftsteile abgeben. AlphaValue hatte Bureau Veritas schon vor dem Gerücht rund 20% günstiger bewertet als den Schweizer Konkurrenten SGS.
Gewinnmitnahmen nach dem Sprung
Nach dem Anstieg auf ein Rekordhoch sichern sich Anleger Teile ihrer Gewinne.
Spekulation ohne Angebot
Es gibt weder ein offizielles Angebot noch bestätigte Gespräche. Die Fantasie hängt allein an einem Medienbericht.
Solide Ausgangslage
Bis zum 24. November lag die Aktie auf Dreimonatssicht bereits rund 8,5% im Plus. Zuletzt kaufte der Konzern mit Topo Solutions zudem ein kleines Unternehmen für die KI-gestützte Steuerung von Lieferketten hinzu.
CAC40 Verlierer am Mittag im Überblick
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Sanofi
|96,74
|-2,11%
|Pernod Ricard
|69,68
|-1,78%
|Danone
|68,46
|-1,10%
|Bureau Veritas
|31,87
|-0,90%
|Accor
|48,64
|-0,90%
Stand: Freitag, 27. November 2026, Mittag. Kurse in Euro.
Quelle: Euronext Paris
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