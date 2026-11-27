Der Bundestag hat am Freitag, 27. November 2026, den Bundeshaushalt 2027 beschlossen – mit Ausgaben von rund 556 Milliarden Euro und einer Neuverschuldung von zusammen rund 210,4 Milliarden Euro. Neu an den Zahlen vom Nachmittag ist der Blick nach Brüssel: Laut Euronews (27.11.2026, 16:19 Uhr MEZ) liegt das gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit 2027 bei 5,25 Prozent des BIP, mit der Ausnahmeregel für Verteidigungsausgaben bei rund 4 Prozent – beides über dem EU-Referenzwert von 3 Prozent. Ein EU-Defizitverfahren könne folgen. Für den DAX (25.441,24 Punkte, +0,90 Prozent am Freitag) war der Beschluss kein Kursthema; für Bundesanleihen und die Haushaltsplanung 2028 hat er Gewicht.
Bundeshaushalt 2027: Defizit von 5,25 Prozent des BIP, Zinsen von 41,9 Milliarden Euro – droht Deutschland ein EU-Defizitverfahren?
Der Bundestag hat den Rekordhaushalt 2027 beschlossen. Nach Euronews-Angaben liegt das gesamtstaatliche Defizit bei 5,25 Prozent der Wirtschaftsleistung, mit der Verteidigungsausnahme bei rund 4 Prozent – der EU-Referenzwert beträgt 3 Prozent. Was das für Bundesanleihen, DAX und die Haushaltslücke 2028 heißt.
Die Zahlen
Wie setzt sich die Neuverschuldung von 210,4 Milliarden Euro zusammen?
Die Neuverschuldung gliedert sich laut Euronews und WirtschaftsWoche in den Kernhaushalt mit 123 Milliarden Euro, das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität mit 57,8 Milliarden Euro und das Sondervermögen Bundeswehr mit 29,6 Milliarden Euro. Damit liegt der Wert unter dem Höchststand von 215,4 Milliarden Euro im Corona-Jahr 2021 und ist der zweithöchste der Geschichte. Sondervermögen sind keine angesparten Rücklagen, sondern kreditfinanzierte Zusatzausgaben außerhalb des Kernhaushalts.
|Posten
|2027
|Kernhaushalt (Ausgaben)
|rund 556 Mrd. Euro (+31,4 Mrd. Euro, rund +6 %)
|Erwartete Steuereinnahmen
|391,3 Mrd. Euro
|Neuverschuldung gesamt
|210,4 Mrd. Euro
|davon Kernhaushalt
|123 Mrd. Euro
|davon Sondervermögen Infrastruktur
|57,8 Mrd. Euro
|davon Sondervermögen Bundeswehr
|29,6 Mrd. Euro
|Regulärer Wehretat
|109,7 Mrd. Euro (2026: 82,7 Mrd. Euro)
|Investitionen im Kernhaushalt
|rund 61,8 Mrd. Euro
|Zinsausgaben
|41,9 Mrd. Euro (ursprünglicher Entwurf)
Zur Ja-Stimmenzahl nennen die Quellen 317 (Euronews) und 316 (WirtschaftsWoche) bei jeweils 260 Nein-Stimmen; zur Ukraine-Hilfe 11,6 beziehungsweise 12 Milliarden Euro.
Quelle: Euronews (27.11.2026, 16:19 Uhr MEZ), WirtschaftsWoche/dpa (27.11.2026, 16:40 Uhr)
Brüssel
Was bedeutet ein Defizit von 5,25 Prozent des BIP?
Die Europäische Union misst Defizite am Referenzwert von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das gesamtstaatliche Defizit 2027 liegt nach Euronews bei 5,25 Prozent, mit der Verteidigungs-Ausnahmeregel bei rund 4 Prozent. Die Schuldenquote soll nach der Planung des Bundesfinanzministeriums vom Oktober bis 2028 über 72 Prozent des BIP steigen. Ob die EU-Kommission ein Defizitverfahren eröffnet, ist offen; die Quelle formuliert die Möglichkeit vorsichtig. Wichtig: Je nach Abgrenzung unterscheiden sich Defizitzahlen, etwa wegen der Verteidigungsausnahme und der Sondervermögen – Prognosen verschiedener Institutionen sind daher nicht ohne Weiteres vergleichbar.
Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) setzt auf private Investitionen: „Deswegen muss 2027 das Jahr der privaten Investitionen werden“, sagte er laut WirtschaftsWoche in der Schlussdebatte. Die Linke-Chefin Ines Schwerdtner warf der Koalition vor, Ernstfälle nicht ernst zu nehmen, und Kanzler Friedrich Merz räumte nach dpa-Angaben ein, der Haushaltsprozess habe keinen Schönheitspreis verdient. Die Redaktion bewertet diese Positionen nicht.
Offene Flanken
Wo klafft die Lücke im Haushalt 2028?
Nach Euronews fehlen im Haushalt 2028 rund 25 Milliarden Euro, selbst nach der Verschiebung der Tilgung von Corona-Notlagenkrediten und Bundeswehr-Schulden auf 2033. Setzt der Bund die Stromsteuersenkung über 2027 hinaus fort, wären es rund 30 Milliarden Euro. Die Senkung für alle Verbraucher und Unternehmen kostet 5 Milliarden Euro und ist nur für 2027 gegenfinanziert. Die Einkommensteuerreform ist wegen Streits in der Koalition nicht beschlossen, der Referentenentwurf zur Rentenreform steckt in der Ressortabstimmung. Die Zinsausgaben des Bundes sollen 2027 auf 41,9 Milliarden Euro steigen, 11,6 Milliarden mehr als 2026 (Euronews, nach ursprünglichem Entwurf).
Märkte
Was heißt das für Bundesanleihen, DAX und Aktien?
Für den Anleihemarkt bedeutet hohe Neuverschuldung vor allem ein hohes Angebot an Bundesanleihen. Eine unmittelbare Reaktion zeigte sich nicht: Aus der spanischen Rendite von 3,838 Prozent und dem Abstand von 59,12 Basispunkten (Diario en Positivo, 27.11.2026, 18:15 Uhr MEZ) ergibt sich rechnerisch eine zehnjährige Bundesrendite von rund 3,25 Prozent – das ist eine eigene Rechnung und kein veröffentlichter Marktpreis. Am Aktienmarkt standen am Freitag Rüstungs- und KI-Infrastrukturwerte im Vordergrund: Rheinmetall Aktie +3,3 Prozent, Infineon, Siemens Energy und Hochtief jeweils +1,7 bis +2,7 Prozent (dpa-AFX, 27.11.2026). Ob der Haushalt dabei eine Rolle spielte, belegen die Quellen nicht – das ist eine Einschätzung der Redaktion. Der Wehretat von 109,7 Milliarden Euro (plus 29,6 Milliarden aus dem Sondervermögen) und das Infrastruktur-Sondervermögen gelten als Auftragstreiber für Rüstungsaktien und Bauaktien, weil der Staat zum größten Nachfrager wird.
Häufige Fragen zum Bundeshaushalt 2027
Wie hoch ist die Neuverschuldung 2027? Rund 210,4 Milliarden Euro inklusive der Sondervermögen, davon 123 Milliarden Euro im Kernhaushalt.
Droht Deutschland ein EU-Defizitverfahren? Nach Euronews liegt das gesamtstaatliche Defizit 2027 bei 5,25 Prozent des BIP und damit über dem Referenzwert von 3 Prozent. Ein Verfahren könnte folgen; entschieden ist nichts.
Wie viel zahlt der Bund für Zinsen? Nach dem ursprünglichen Entwurf 41,9 Milliarden Euro, 11,6 Milliarden mehr als 2026.
Was ist noch offen? Die Einkommensteuerreform, die Rentenreform und der Haushalt 2028 mit einer Lücke von rund 25 Milliarden Euro.
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