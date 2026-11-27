Die Europäische Union misst Defizite am Referenzwert von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das gesamtstaatliche Defizit 2027 liegt nach Euronews bei 5,25 Prozent, mit der Verteidigungs-Ausnahmeregel bei rund 4 Prozent. Die Schuldenquote soll nach der Planung des Bundesfinanzministeriums vom Oktober bis 2028 über 72 Prozent des BIP steigen. Ob die EU-Kommission ein Defizitverfahren eröffnet, ist offen; die Quelle formuliert die Möglichkeit vorsichtig. Wichtig: Je nach Abgrenzung unterscheiden sich Defizitzahlen, etwa wegen der Verteidigungsausnahme und der Sondervermögen – Prognosen verschiedener Institutionen sind daher nicht ohne Weiteres vergleichbar.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) setzt auf private Investitionen: „Deswegen muss 2027 das Jahr der privaten Investitionen werden“, sagte er laut WirtschaftsWoche in der Schlussdebatte. Die Linke-Chefin Ines Schwerdtner warf der Koalition vor, Ernstfälle nicht ernst zu nehmen, und Kanzler Friedrich Merz räumte nach dpa-Angaben ein, der Haushaltsprozess habe keinen Schönheitspreis verdient. Die Redaktion bewertet diese Positionen nicht.